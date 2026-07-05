Украина и угрозы для Евроатлантики попали в повестку саммита НАТО в Анкаре - 05.07.2026 Украина.ру
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Украина и угрозы для Евроатлантики попали в повестку саммита НАТО в Анкаре
Украина и угрозы для Евроатлантики попали в повестку саммита НАТО в Анкаре - 05.07.2026 Украина.ру
Украина и угрозы для Евроатлантики попали в повестку саммита НАТО в Анкаре
Ситуация на Украине и укрепление "сдерживания и защиты" станут ключевыми темами предстоящего саммита НАТО в турецкой столице. Об этом 5 июля сообщает Cumhuriyet
2026-07-05T17:05
2026-07-05T17:05
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урсула фон дер ляйен
нато
евросовет
еврокомиссия
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По словам главы Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, лидеры стран альянса обсудят меры по укреплению НАТО, увеличение оборонных бюджетов, а также угрозы, риски и вызовы для Евроатлантического региона. Кроме того, в повестке — недавние события на южном фланге альянса.Заседание на уровне глав государств и правительств 32 стран состоится 8 июля. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой встретят лидеров и их жён на приёме и ужине. Турецкий лидер также проведёт серию двусторонних встреч. В саммите примут участие главы Евросовета Антониу Кошта и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Саммит в Анкаре проходит на фоне глубоких противоречий внутри альянса: Италия блокирует итоговое заявление, США требуют от Европы платить за оборону, а страны Балтии пугают расколом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, анкара, турция, урсула фон дер ляйен, нато, евросовет, еврокомиссия
Новости, Украина, Анкара, Турция, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, евросовет, Еврокомиссия

Украина и угрозы для Евроатлантики попали в повестку саммита НАТО в Анкаре

17:05 05.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГорода мира. Анкара
Города мира. Анкара - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Ситуация на Украине и укрепление "сдерживания и защиты" станут ключевыми темами предстоящего саммита НАТО в турецкой столице. Об этом 5 июля сообщает Cumhuriyet
По словам главы Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, лидеры стран альянса обсудят меры по укреплению НАТО, увеличение оборонных бюджетов, а также угрозы, риски и вызовы для Евроатлантического региона. Кроме того, в повестке — недавние события на южном фланге альянса.
Заседание на уровне глав государств и правительств 32 стран состоится 8 июля. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой встретят лидеров и их жён на приёме и ужине.
Турецкий лидер также проведёт серию двусторонних встреч. В саммите примут участие главы Евросовета Антониу Кошта и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Саммит в Анкаре проходит на фоне глубоких противоречий внутри альянса: Италия блокирует итоговое заявление, США требуют от Европы платить за оборону, а страны Балтии пугают расколом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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