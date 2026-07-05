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Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности

Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности - 05.07.2026 Украина.ру

Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение Константиновки стало важным этапом в достижении целей СВО, а будущие рубежи безопасности будут существенно расширены. Об этом 5 июля он написал на платформе "Макс"

2026-07-05T14:10

2026-07-05T14:10

2026-07-05T14:10

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константиновка

донбасс

ольга медведева

владимир путин

россия

александр коц

вооруженные силы украины

украина.ру

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"Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. А новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", — заявил Медведев.Он также прошёлся по информационной политике Киева и Брюсселя: "Их информационное фуфло создаётся по классическим оруэлловским лекалам: утрата — это приобретение, разгром — это победа".Накануне Владимир Путин сообщил, что Константиновка полностью освобождена, назвав это первым этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, константиновка, донбасс, ольга медведева, владимир путин, россия, александр коц, вооруженные силы украины, украина.ру