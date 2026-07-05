Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности - 05.07.2026 Украина.ру
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Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности
Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности - 05.07.2026 Украина.ру
Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение Константиновки стало важным этапом в достижении целей СВО, а будущие рубежи безопасности будут существенно расширены. Об этом 5 июля он написал на платформе "Макс"
2026-07-05T14:10
2026-07-05T14:10
новости
константиновка
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ольга медведева
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россия
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вооруженные силы украины
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"Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. А новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", — заявил Медведев.Он также прошёлся по информационной политике Киева и Брюсселя: "Их информационное фуфло создаётся по классическим оруэлловским лекалам: утрата — это приобретение, разгром — это победа".Накануне Владимир Путин сообщил, что Константиновка полностью освобождена, назвав это первым этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, константиновка, донбасс, ольга медведева, владимир путин, россия, александр коц, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Константиновка, Донбасс, Ольга Медведева, Владимир Путин, Россия, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности

14:10 05.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее обращение Стубба, в котором тот заявил, что отношения Финляндии с РФ изменились навсегда:
‼ Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее обращение Стубба, в котором тот заявил, что отношения Финляндии с РФ изменились навсегда: - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение Константиновки стало важным этапом в достижении целей СВО, а будущие рубежи безопасности будут существенно расширены. Об этом 5 июля он написал на платформе "Макс"
"Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО. Правда всё равно пробьёт себе дорогу. А новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", — заявил Медведев.
Он также прошёлся по информационной политике Киева и Брюсселя:
"Их информационное фуфло создаётся по классическим оруэлловским лекалам: утрата — это приобретение, разгром — это победа".
Накануне Владимир Путин сообщил, что Константиновка полностью освобождена, назвав это первым этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
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