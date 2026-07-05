https://ukraina.ru/20260705/sotrudnik-mchs-ranen-pri-atake-bpla-v-zaporozhskoy-oblasti-svodka-svo-1081061571.html

Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО

Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО - 05.07.2026 Украина.ру

Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО

В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ ранен сотрудник МЧС, тушивший пожар в жилом доме. Об этом 5 июля сообщает ГУ МЧС России по Запорожской области

2026-07-05T19:17

2026-07-05T19:17

2026-07-05T19:17

спецоперация

запорожская область

запорожье

россия

евгений балицкий

хинштейн

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079795811_0:46:1438:855_1920x0_80_0_0_f0a58badf34d9a68cac4f75aa90dfaa7.jpg

Уточняется, что пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь. Также повреждена пожарная автоцистерна.Также новости к этому часу: 🟥 В результате атак на энергосистему региона повреждён ряд объектов, фиксируются частичные отключения электроснабжения — губернатор Балицкий.🟥 В Запорожье снова взрывы, над городом поднимается чёрный дым. Сообщается, что беспилотник поразил очередную вражескую АЗС.🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены — губернатор Сальдо.🟥 В Курской области в Льговском районе ранен механизатор. Молодой мужчина подорвался на мине во время работы в поле. У него осколочные ранения голени, оказана медицинская помощь — губернатор Хинштейн.О других новостях фронта – в материале В Запорожье слышны взрывы

запорожская область

запорожье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, запорожская область, запорожье, россия, евгений балицкий, хинштейн, мчс