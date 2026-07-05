Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО - 05.07.2026 Украина.ру
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Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО
Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО - 05.07.2026 Украина.ру
Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО
В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ ранен сотрудник МЧС, тушивший пожар в жилом доме. Об этом 5 июля сообщает ГУ МЧС России по Запорожской области
2026-07-05T19:17
2026-07-05T19:17
спецоперация
запорожская область
запорожье
россия
евгений балицкий
хинштейн
мчс
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Уточняется, что пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь. Также повреждена пожарная автоцистерна.Также новости к этому часу: 🟥 В результате атак на энергосистему региона повреждён ряд объектов, фиксируются частичные отключения электроснабжения — губернатор Балицкий.🟥 В Запорожье снова взрывы, над городом поднимается чёрный дым. Сообщается, что беспилотник поразил очередную вражескую АЗС.🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены — губернатор Сальдо.🟥 В Курской области в Льговском районе ранен механизатор. Молодой мужчина подорвался на мине во время работы в поле. У него осколочные ранения голени, оказана медицинская помощь — губернатор Хинштейн.О других новостях фронта – в материале В Запорожье слышны взрывы
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спецоперация, запорожская область, запорожье, россия, евгений балицкий, хинштейн, мчс
Спецоперация, Запорожская область, Запорожье, Россия, Евгений Балицкий, Хинштейн, МЧС

Сотрудник МЧС ранен при атаке БПЛА в Запорожской области: сводка СВО

19:17 05.07.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ ранен сотрудник МЧС, тушивший пожар в жилом доме. Об этом 5 июля сообщает ГУ МЧС России по Запорожской области
Уточняется, что пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь. Также повреждена пожарная автоцистерна.
Также новости к этому часу:
🟥 В результате атак на энергосистему региона повреждён ряд объектов, фиксируются частичные отключения электроснабжения — губернатор Балицкий.
🟥 В Запорожье снова взрывы, над городом поднимается чёрный дым. Сообщается, что беспилотник поразил очередную вражескую АЗС.
🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены — губернатор Сальдо.
🟥 В Курской области в Льговском районе ранен механизатор. Молодой мужчина подорвался на мине во время работы в поле. У него осколочные ранения голени, оказана медицинская помощь — губернатор Хинштейн.
О других новостях фронта – в материале В Запорожье слышны взрывы
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