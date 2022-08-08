https://ukraina.ru/20220808/1037384592.html

Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц

Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц - 08.08.2022 Украина.ру

Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц

По мнению эксперта, косово-сербский кризис в настоящий момент не нужен США и Евросоюзу, поэтому отсрочка на месяц должна помочь выработать компромиссное решение, рассказал политолог и журналист Георгий Бовт.

2022-08-08T08:05

2022-08-08T08:05

2022-08-08T08:05

косово

сербия

кризис

георгий бовт

новости

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Политолог добавил, что инициатива в данном кризисе полностью принадлежит косовской стороне.Бовт подчеркнул, что косовские власти пытались ввести по отношении к сербам те же собственные правила, которые в Сербии ввели по отношению к косоварам одиннадцать лет назад. Однако по той причине, что Косово – лишь частично признанное государство, это решение вызвало волнения.Политолог считает, что вряд ли данный кризис выльется во что-то большее – и Косово, и Сербия подали заявку в Евросоюз о заинтересованности в евроинтеграции, и поэтому большая война им не нужна.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html

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косово, сербия, кризис, георгий бовт, новости