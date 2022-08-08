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Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц
Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц - 08.08.2022 Украина.ру
Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц
По мнению эксперта, косово-сербский кризис в настоящий момент не нужен США и Евросоюзу, поэтому отсрочка на месяц должна помочь выработать компромиссное решение, рассказал политолог и журналист Георгий Бовт.
2022-08-08T08:05
2022-08-08T08:05
2022-08-08T08:05
косово
сербия
кризис
георгий бовт
новости
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Политолог добавил, что инициатива в данном кризисе полностью принадлежит косовской стороне.Бовт подчеркнул, что косовские власти пытались ввести по отношении к сербам те же собственные правила, которые в Сербии ввели по отношению к косоварам одиннадцать лет назад. Однако по той причине, что Косово – лишь частично признанное государство, это решение вызвало волнения.Политолог считает, что вряд ли данный кризис выльется во что-то большее – и Косово, и Сербия подали заявку в Евросоюз о заинтересованности в евроинтеграции, и поэтому большая война им не нужна.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
косово, сербия, кризис, георгий бовт, новости
Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц
По мнению эксперта, косово-сербский кризис в настоящий момент не нужен США и Евросоюзу, поэтому отсрочка на месяц должна помочь выработать компромиссное решение, рассказал политолог и журналист Георгий Бовт.
Политолог добавил, что инициатива в данном кризисе полностью принадлежит косовской стороне.
Косовские власти довольно сознательно пошли на это обострение. Там пришел относительно недавно к власти новый премьер, который настроен радикально, и он хочет постепенно выдавливать оттуда сербов, находясь на такой националистической платформе.
Бовт подчеркнул, что косовские власти пытались ввести по отношении к сербам те же собственные правила, которые в Сербии ввели по отношению к косоварам одиннадцать лет назад. Однако по той причине, что Косово – лишь частично признанное государство, это решение вызвало волнения.
Политолог считает, что вряд ли данный кризис выльется во что-то большее – и Косово, и Сербия подали заявку в Евросоюз о заинтересованности в евроинтеграции, и поэтому большая война им не нужна.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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