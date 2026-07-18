Русский офицер, украинский актёр и герой-любовник. 170 лет Николаю Садовскому
18 июля 1856 года родился Николай Тобилевич. Он вошёл в историю под сценическим псевдонимом "Николай Садовский" и стал одним из основателей украинского профессионального театра в Российской империи
Елисаветградскую семью Тобилевичей можно назвать воистину театральной. Четверо из шести детей в ней стали известными театральными деятелями: Иван (сценический псевдоним Карпенко-Карый), Афанасий (Панас Саксаганский), Мария (Садовская-Барилотти) и Николай.
Их отец, управляющий поместьями Карп Адамович Тобилевич, более 60 лет доказывал, что принадлежит к польскому шляхетскому гербу Тривдар, и требовал возвращения роду дворянства. Он почти выиграл дело, но обнаружилось, что в старинных бумагах значится фамилия Тубилевич, а в новых – Тобилевич. Эта история стала известна после того, как Карпенко-Карый написал на её основе знаменитую трагикомедию "Мартын Боруля" (1886).
Театральная карьера детей Карпа Тобилевича не была предопределённой. Иван работал в полиции, как и ещё двое его младших братьев. А Панас и Николай с началом русско-турецкой войны в 1877 году пошли на службу в Русскую императорскую армию.
Панас Тобилевич служил в 58-м Пражском пехотном полку, расположенном в Николаеве, а Николай участвовал практически во всех важных битвах на Балканах и дошёл до самого Константинополя. Был награжден Георгиевским крестом, представлен к офицерскому чину.
После окончания войны он служил в крепости Бендеры, и на одном из вечеринок познакомился с Марией Хлыстовой (урождённой Адасовской), супругой капитана артиллерии. Между Николаем и Марией вспыхнула любовь. Со временем они стали звёздами всех вечеринок и приёмов – пели дуэтом.
27 мая 2024, 08:00ИсторияПанас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре 27 мая 1859 года в селе Каменно-Костуватое Херсонской губернии родился мальчик с типичным украинским именем Панас. Можно было бы написать, что никто не мог и предположить, что, повзрослев, этот маленький "человечек" превратится в одного из корифеев украинского театра Панаса Саксаганского, но это стало бы неправдой – все предпосылки к тому были
По легенде, на одной из вечеринок гости стали уговаривать Хлыстова отпустить жену на сцену. "Ладно, если это будет украинский театр", – сказал мужчина и спокойно написал расписку, ведь украинского театра на тот момент не существовало благодаря Эмсскому указу.
Однако в 1881 году украинский театр был фактически легализован. Осенью 1881 года в Кременчуге антрепренёр и драматург-любитель Григорий Ашкаренко организовал первую профессиональную драматическую труппу, режиссёром и ведущим актёром в которой стал Марк Кропивницкий. Николай Тобилевич ушёл с воинской службы и выступал под псевдонимом "Николай Садовский" (в честь своей матери, Евдокии Садовской).
Труппа поставила практически все известные на тот момент малороссийские пьесы: "Наталка Полтавка" Котляревского, "Сватанье на Гончаровке", "Шельменко-денщик" и "Искренняя любовь" Квитки-Основьяненко и др. Критики отмечали, что профессионально играли на сцене только Садовский и Кропивницкий.
© Фото : Открытый источникБратья Тобилевичи: Николай Садовский, Иван Карпенко-Карый и Афанасий Саксаганский. Фото 1880-х годов.
© Фото : Открытый источник
Братья Тобилевичи: Николай Садовский, Иван Карпенко-Карый и Афанасий Саксаганский. Фото 1880-х годов.
В 1882 году Кропивницкий открыл в Елисаветграде профессиональный театр. Труппа получила название "Общество актёров". Кропивницкий пригласил для участия в труппе Марию Хлыстову, и муж её отпустил. В Елисавграде Мария остановилась в доме Тобилевичей. В городском театре состоялся её дебют в главной роли в "Наталке Полтавке", Садовский, естественно, играл её возлюбленного Петра.
Среди самых известных постановок театра Кропивницкого – "Запорожец за Дунаем" Гулак-Артемовского, "Энеида" Котляревского, опера "Екатерина" Николая Аркаса, комическая опера "Проданная невеста" чешского композитора Бедржиха Сметаны. Актёры живо сочетали драму с комедией, музыку с вокальными сценами и плясками.
Театру запретили выступать на территории Киевского генерал-губернаторства, но он выступал в Минске, Варшаве, Вильно, Москве и Санкт-Петербурге, где в январе 1887 года появился император Александр III с супругой. После этого труппе разрешили выступить на сцене императорского Мариинского театра.
22 мая 2020, 01:00Марк Кропивницкий: любимый малоросс Александра III180 лет назад, 22 мая 1840 года в селе Бежбайраки Херсонской губернии (ныне - Новоукраинский район Кировоградской области с центром в городе Кропивницкий) родился основоположник украинского профессионального театра Марк Кропивницкий. Это был тот редкий случай, когда один человек был талантлив и успешен и как антрепренер, и как актёр, и как режиссёр
В 1885 году свою труппу основал драматург Михаил Старицкий, в 1888-м – Николай Садовский. В 1890 году образовалось "Общество русско-малороссийских артистов" под руководством Саксаганского и Карпенко-Карого. В 1898 году трупы Садовского и Саксаганского объединились, в 1900-м к ним присоединилась и команда Кропивницкого. В 1901 году в Киеве вышла анонимная книга "Корифеи украинской сцены" о театре Кропивницкого и братьев Тобилевичей, который с тех пор стали называть "театр корифеев".
Садовский фактически создал народный театр, где цены на билеты были значительно ниже, чем в других киевских театрах. Хотя театром руководил сам Садовский, он получил название "Малороссийская труппа Марка Кропивницкого под правительством Николая Садовского и Афанасия Саксаганского при участии Марии Заньковецкой". Псевдоним "Заньковецкая" в честь родного села Заньки взяла Мария Адасовская, которая в 1889 году получила развод.
Садовский и Заньковецкая так и не поженились – женщине нужно было семь лет отбыть в монастыре, а театр для неё был важнее официального брака. В 1896 году актёр женился на Евгении Базилевской, которая родила ему двух сыновей, но продолжал поддерживать отношения как с Заньковецкой, так и с многими молодыми актрисами.
© Фото : Открытый источникПанас Саксаганский, Николай Садовский и Мария Заньковецкая. Фото середины 1880-х годов
© Фото : Открытый источник
Панас Саксаганский, Николай Садовский и Мария Заньковецкая. Фото середины 1880-х годов
Объединённый театр просуществовал около трёх лет. Его последнее выступление состоялось в 1903 году в Полтаве во время торжественного открытия памятника Котляревскому.
Садовский продолжил активно выступать на сцене. Он был щедро наделён актерскими данными: умением перевоплощаться, страстным темпераментом, стройной осанкой, выразительным лицом, богатой мимикой, пластичностью тела. Прекрасно исполнял народные песни, оригинально – народные пляски. Вершиной его актерского мастерства стали образы Назара Стодоли, Богдана Хмельницкого, Саввы Чалого, Тараса Бульбы.
В 1905 году Садовского пригласили возглавить театр общества "Руська бесіда" во Львове, и он год проработал там вместе с Заньковецкой. Вернувшись в Россию, Садовский создал передвижной театр в Полтаве, и уже в 1907 году ему удалось открыть в Киеве стационарный профессиональный театр – "Труппу украинских артистов под руководством Николая Садовского" в здании Троицкого народного дома (ныне Киевский театр оперетты). Главным хормейстером театра был Василий Верховинец (Костив), который впоследствии поставил танец "Трёхколенный гопак".
В 1909 году после сильной простуды умер младший сын Николая Садовского. Актёр получил телеграмму об этом, играя Карася в "Запорожце за Дунаем". Антракт продлили, Садовского отпоили лекарствами. "Паяц, на сцену!" – сказал актёр – и так доиграл роль, что публика онемела.
В том же году Садовский и Заньковецкая объявили об "окончательном разрыве", но уже в декабре 1911 года они сыграли в фильме "Наталка Полтавка", который в Екатеринославе снял Даниил Сахненко.
С началом Первой мировой войны часть актёров театра Садовского призвали в армию. После создания УНР актёры Садовского исполняли роль всадников, встречавших Петлюру на Софийской площади, Садовский был распорядителем праздничного действа во время объявления Акта Злуки. В 1919 году Садовский и основная часть труппы выехали в Винницу, а потом в Каменец-Подольский. В июне того же года Садовский стал главным уполномоченным по делам народных театров в правительстве УНР.
© Фото : Открытый источник"Театр корифеев", 1886 год. На фото присутствуют Марк Кропивницкий (в центре), Мария Заньковецкая (сидит на земле слева внизу), Николай Садовский (справа от Кропивницкого), Панас Саксаганский (рядом с Заньковецкой)
© Фото : Открытый источник
"Театр корифеев", 1886 год. На фото присутствуют Марк Кропивницкий (в центре), Мария Заньковецкая (сидит на земле слева внизу), Николай Садовский (справа от Кропивницкого), Панас Саксаганский (рядом с Заньковецкой)
После ликвидации УНР Садовский с частью труппы оказался на территории Польши, в 1920 году ставил спектакли во Львове, Тернополе и Станиславове (ныне Ивано-Франковск). В 1921-23 годах он возглавлял первый украинский профессиональный театр в Закарпатье – Руський театр общества "Просвіта" в Ужгороде, в 1922 году снялся в роли князя Лаборца в чехословацком фильме "Кориатович".
Позже Садовский жил в городке Падебрады под Прагой. Там он впервые за много лет встретился со старшим сыном, который сначала служил в Русской императорской армии, а позже – в армии УНР, где получил чин подполковника. Николай Тобилевич-младший в Праге учился на философском факультете Карлового университета и сотрудничал с Николаем Сциборским – вошёл в созданную им в 1925 году "Легию украинских националистов".
В сентябре 1922 года дирекция Харьковского театра им. Шевченко обратилась в правительство УССР с просьбой организовать возвращение Садовского. Это произошло в 1926 году. Садовский выступал в различных киевских театрах, а жил уединённо на скромной даче под Киевом. Он также снялся в фильмах "Ванька и "Мститель"" (1928) и "Ветер с порогов" (1929). В последнем он исполнил главную роль – старого лоцмана, в 73 года без дублёра ныряя в ледяную днепровскую воду.
4 марта 2024, 16:00История"Ванька и Мститель" – как зарождалась Киевская киностудия4 марта 1928 года в киевских кинозалах и кинотеатрах состоялась премьера первого фильма еще только строившейся тогда Киевской кинофабрики, который назывался "Ванька и Мститель". Это было самое начало уже почти вековой её истории
Садовский многократно пытался увидеться с Заньковецкой, которая в 1923 году стала первой народной артисткой УССР. По легенде, он даже несколько раз сидел под дверями дома, где жила Заньковецкая, и умолял его простить и впустить – но ничего не добился. После этого Садовский нашёл утешение в объятиях актрисы Валентины Чаус-Гориной, которая была на 46 лет младше его.
В 1931 году с подачи резидентуры ОГПУ в Праге в отношении Садовского было открыто оперативное дело "Артист". Причиной стало тот факт, что Николай Тобилевич-младший с 1929 года был членом ОУН*. Кроме того, в 1932 году чекисты выяснили, что сразу по приезду в УССР Николай Садовский несколько лет передавал деньги Елене Мелешко – матери петлюровского атамана Фоки Мелешко, который в то время в Праге был репетитором Николая Тобилевича-младшего. Но ко времени открытия дела сотрудничество это прекратилось, а в письмах его сына из Праги ничего крамольного обнаружить не удалось.
Хотя в материалах дела сказано, что Садовский якобы принадлежит к "Союзу освобождения Украины", арестовывать актёра не стали. Он умер 7 февраля 1933 года, и его брат Панас Саксаганский, к тому времени народный артист УССР, выхлопотал место на Байковом кладбище.
© ФотоНиколай Садовский. Кадр из фильма "Ветер с порогов", 1929 год
© Фото
Николай Садовский. Кадр из фильма "Ветер с порогов", 1929 год
По дороге на кладбище, по просьбе Заньковецкой процессия сделала крюк, чтобы пронести гроб мимо её дома. Через год самой артистки не стало. Её похоронили на Байковом кладбище рядом с любимым.
* Террористическая организация, запрещённая в России
Подписывайся на