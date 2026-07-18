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Русский офицер, украинский актёр и герой-любовник. 170 лет Николаю Садовскому

Русский офицер, украинский актёр и герой-любовник. 170 лет Николаю Садовскому - 18.07.2026 Украина.ру

Русский офицер, украинский актёр и герой-любовник. 170 лет Николаю Садовскому

18 июля 1856 года родился Николай Тобилевич. Он вошёл в историю под сценическим псевдонимом "Николай Садовский" и стал одним из основателей украинского профессионального театра в Российской империи

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Елисаветградскую семью Тобилевичей можно назвать воистину театральной. Четверо из шести детей в ней стали известными театральными деятелями: Иван (сценический псевдоним Карпенко-Карый), Афанасий (Панас Саксаганский), Мария (Садовская-Барилотти) и Николай.Их отец, управляющий поместьями Карп Адамович Тобилевич, более 60 лет доказывал, что принадлежит к польскому шляхетскому гербу Тривдар, и требовал возвращения роду дворянства. Он почти выиграл дело, но обнаружилось, что в старинных бумагах значится фамилия Тубилевич, а в новых – Тобилевич. Эта история стала известна после того, как Карпенко-Карый написал на её основе знаменитую трагикомедию "Мартын Боруля" (1886).Театральная карьера детей Карпа Тобилевича не была предопределённой. Иван работал в полиции, как и ещё двое его младших братьев. А Панас и Николай с началом русско-турецкой войны в 1877 году пошли на службу в Русскую императорскую армию.Панас Тобилевич служил в 58-м Пражском пехотном полку, расположенном в Николаеве, а Николай участвовал практически во всех важных битвах на Балканах и дошёл до самого Константинополя. Был награжден Георгиевским крестом, представлен к офицерскому чину.После окончания войны он служил в крепости Бендеры, и на одном из вечеринок познакомился с Марией Хлыстовой (урождённой Адасовской), супругой капитана артиллерии. Между Николаем и Марией вспыхнула любовь. Со временем они стали звёздами всех вечеринок и приёмов – пели дуэтом.По легенде, на одной из вечеринок гости стали уговаривать Хлыстова отпустить жену на сцену. "Ладно, если это будет украинский театр", – сказал мужчина и спокойно написал расписку, ведь украинского театра на тот момент не существовало благодаря Эмсскому указу.Однако в 1881 году украинский театр был фактически легализован. Осенью 1881 года в Кременчуге антрепренёр и драматург-любитель Григорий Ашкаренко организовал первую профессиональную драматическую труппу, режиссёром и ведущим актёром в которой стал Марк Кропивницкий. Николай Тобилевич ушёл с воинской службы и выступал под псевдонимом "Николай Садовский" (в честь своей матери, Евдокии Садовской).Труппа поставила практически все известные на тот момент малороссийские пьесы: "Наталка Полтавка" Котляревского, "Сватанье на Гончаровке", "Шельменко-денщик" и "Искренняя любовь" Квитки-Основьяненко и др. Критики отмечали, что профессионально играли на сцене только Садовский и Кропивницкий.В 1882 году Кропивницкий открыл в Елисаветграде профессиональный театр. Труппа получила название "Общество актёров". Кропивницкий пригласил для участия в труппе Марию Хлыстову, и муж её отпустил. В Елисавграде Мария остановилась в доме Тобилевичей. В городском театре состоялся её дебют в главной роли в ​​"Наталке Полтавке", Садовский, естественно, играл её возлюбленного Петра.Среди самых известных постановок театра Кропивницкого – "Запорожец за Дунаем" Гулак-Артемовского, "Энеида" Котляревского, опера "Екатерина" Николая Аркаса, комическая опера "Проданная невеста" чешского композитора Бедржиха Сметаны. Актёры живо сочетали драму с комедией, музыку с вокальными сценами и плясками.Театру запретили выступать на территории Киевского генерал-губернаторства, но он выступал в Минске, Варшаве, Вильно, Москве и Санкт-Петербурге, где в январе 1887 года появился император Александр III с супругой. После этого труппе разрешили выступить на сцене императорского Мариинского театра.В 1885 году свою труппу основал драматург Михаил Старицкий, в 1888-м – Николай Садовский. В 1890 году образовалось "Общество русско-малороссийских артистов" под руководством Саксаганского и Карпенко-Карого. В 1898 году трупы Садовского и Саксаганского объединились, в 1900-м к ним присоединилась и команда Кропивницкого. В 1901 году в Киеве вышла анонимная книга "Корифеи украинской сцены" о театре Кропивницкого и братьев Тобилевичей, который с тех пор стали называть "театр корифеев".Садовский фактически создал народный театр, где цены на билеты были значительно ниже, чем в других киевских театрах. Хотя театром руководил сам Садовский, он получил название "Малороссийская труппа Марка Кропивницкого под правительством Николая Садовского и Афанасия Саксаганского при участии Марии Заньковецкой". Псевдоним "Заньковецкая" в честь родного села Заньки взяла Мария Адасовская, которая в 1889 году получила развод.Садовский и Заньковецкая так и не поженились – женщине нужно было семь лет отбыть в монастыре, а театр для неё был важнее официального брака. В 1896 году актёр женился на Евгении Базилевской, которая родила ему двух сыновей, но продолжал поддерживать отношения как с Заньковецкой, так и с многими молодыми актрисами.Объединённый театр просуществовал около трёх лет. Его последнее выступление состоялось в 1903 году в Полтаве во время торжественного открытия памятника Котляревскому.Садовский продолжил активно выступать на сцене. Он был щедро наделён актерскими данными: умением перевоплощаться, страстным темпераментом, стройной осанкой, выразительным лицом, богатой мимикой, пластичностью тела. Прекрасно исполнял народные песни, оригинально – народные пляски. Вершиной его актерского мастерства стали образы Назара Стодоли, Богдана Хмельницкого, Саввы Чалого, Тараса Бульбы.В 1905 году Садовского пригласили возглавить театр общества "Руська бесіда" во Львове, и он год проработал там вместе с Заньковецкой. Вернувшись в Россию, Садовский создал передвижной театр в Полтаве, и уже в 1907 году ему удалось открыть в Киеве стационарный профессиональный театр – "Труппу украинских артистов под руководством Николая Садовского" в здании Троицкого народного дома (ныне Киевский театр оперетты). Главным хормейстером театра был Василий Верховинец (Костив), который впоследствии поставил танец "Трёхколенный гопак".В 1909 году после сильной простуды умер младший сын Николая Садовского. Актёр получил телеграмму об этом, играя Карася в "Запорожце за Дунаем". Антракт продлили, Садовского отпоили лекарствами. "Паяц, на сцену!" – сказал актёр – и так доиграл роль, что публика онемела.В том же году Садовский и Заньковецкая объявили об "окончательном разрыве", но уже в декабре 1911 года они сыграли в фильме "Наталка Полтавка", который в Екатеринославе снял Даниил Сахненко.С началом Первой мировой войны часть актёров театра Садовского призвали в армию. После создания УНР актёры Садовского исполняли роль всадников, встречавших Петлюру на Софийской площади, Садовский был распорядителем праздничного действа во время объявления Акта Злуки. В 1919 году Садовский и основная часть труппы выехали в Винницу, а потом в Каменец-Подольский. В июне того же года Садовский стал главным уполномоченным по делам народных театров в правительстве УНР.После ликвидации УНР Садовский с частью труппы оказался на территории Польши, в 1920 году ставил спектакли во Львове, Тернополе и Станиславове (ныне Ивано-Франковск). В 1921-23 годах он возглавлял первый украинский профессиональный театр в Закарпатье – Руський театр общества "Просвіта" в Ужгороде, в 1922 году снялся в роли князя Лаборца в чехословацком фильме "Кориатович".Позже Садовский жил в городке Падебрады под Прагой. Там он впервые за много лет встретился со старшим сыном, который сначала служил в Русской императорской армии, а позже – в армии УНР, где получил чин подполковника. Николай Тобилевич-младший в Праге учился на философском факультете Карлового университета и сотрудничал с Николаем Сциборским – вошёл в созданную им в 1925 году "Легию украинских националистов".В сентябре 1922 года дирекция Харьковского театра им. Шевченко обратилась в правительство УССР с просьбой организовать возвращение Садовского. Это произошло в 1926 году. Садовский выступал в различных киевских театрах, а жил уединённо на скромной даче под Киевом. Он также снялся в фильмах "Ванька и "Мститель"" (1928) и "Ветер с порогов" (1929). В последнем он исполнил главную роль – старого лоцмана, в 73 года без дублёра ныряя в ледяную днепровскую воду.Садовский многократно пытался увидеться с Заньковецкой, которая в 1923 году стала первой народной артисткой УССР. По легенде, он даже несколько раз сидел под дверями дома, где жила Заньковецкая, и умолял его простить и впустить – но ничего не добился. После этого Садовский нашёл утешение в объятиях актрисы Валентины Чаус-Гориной, которая была на 46 лет младше его.В 1931 году с подачи резидентуры ОГПУ в Праге в отношении Садовского было открыто оперативное дело "Артист". Причиной стало тот факт, что Николай Тобилевич-младший с 1929 года был членом ОУН*. Кроме того, в 1932 году чекисты выяснили, что сразу по приезду в УССР Николай Садовский несколько лет передавал деньги Елене Мелешко – матери петлюровского атамана Фоки Мелешко, который в то время в Праге был репетитором Николая Тобилевича-младшего. Но ко времени открытия дела сотрудничество это прекратилось, а в письмах его сына из Праги ничего крамольного обнаружить не удалось.Хотя в материалах дела сказано, что Садовский якобы принадлежит к "Союзу освобождения Украины", арестовывать актёра не стали. Он умер 7 февраля 1933 года, и его брат Панас Саксаганский, к тому времени народный артист УССР, выхлопотал место на Байковом кладбище.По дороге на кладбище, по просьбе Заньковецкой процессия сделала крюк, чтобы пронести гроб мимо её дома. Через год самой артистки не стало. Её похоронили на Байковом кладбище рядом с любимым.* Террористическая организация, запрещённая в России

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