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В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией

В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией - 18.07.2026 Украина.ру

В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией

В Витебской области Белоруссии, вблизи границы с Псковской областью, нет дефицита бензина на заправках. Об этом заявили в пресс-службе предприятия "Белоруснефть"

2026-07-18T17:22

2026-07-18T17:22

2026-07-18T17:22

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Белорусская компания "Белоруснефть" опровергла сообщения о возможной нехватке топлива на автозаправках в Витебской области, расположенных у границы с Россией. В пресс-службе предприятия заявили, что дефицита на их АЗС нет.При этом на приграничных заправочных станциях ввели новое правило — предоплату за топливо до заправки. В компании не уточнили, с чем связано это изменение.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал активнее использовать древесные пеллеты для отопления, а природный газ рассматривать лишь как резервный источник. Однако в "Белоруснефти" подчеркнули, что текущие запасы топлива на АЗС в регионе находятся в норме.8 июля Газета.Ru со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщила о резком снижении объёмов продаж белорусского бензина на Петербургской бирже в начале июля. Подробнее в материале Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньшеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, александр лукашенко, украина.ру