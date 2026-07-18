В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией - 18.07.2026 Украина.ру
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В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией
В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией - 18.07.2026 Украина.ру
В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией
В Витебской области Белоруссии, вблизи границы с Псковской областью, нет дефицита бензина на заправках. Об этом заявили в пресс-службе предприятия "Белоруснефть"
2026-07-18T17:22
2026-07-18T17:22
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Белорусская компания "Белоруснефть" опровергла сообщения о возможной нехватке топлива на автозаправках в Витебской области, расположенных у границы с Россией. В пресс-службе предприятия заявили, что дефицита на их АЗС нет.При этом на приграничных заправочных станциях ввели новое правило — предоплату за топливо до заправки. В компании не уточнили, с чем связано это изменение.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал активнее использовать древесные пеллеты для отопления, а природный газ рассматривать лишь как резервный источник. Однако в "Белоруснефти" подчеркнули, что текущие запасы топлива на АЗС в регионе находятся в норме.8 июля Газета.Ru со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщила о резком снижении объёмов продаж белорусского бензина на Петербургской бирже в начале июля. Подробнее в материале Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньшеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Украина.ру

В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией

17:22 18.07.2026
 
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкПограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта "Козловичи" в Брестской области
Пограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта Козловичи в Брестской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Андрей Александров
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В Витебской области Белоруссии, вблизи границы с Псковской областью, нет дефицита бензина на заправках. Об этом заявили в пресс-службе предприятия "Белоруснефть"
Белорусская компания "Белоруснефть" опровергла сообщения о возможной нехватке топлива на автозаправках в Витебской области, расположенных у границы с Россией. В пресс-службе предприятия заявили, что дефицита на их АЗС нет.
При этом на приграничных заправочных станциях ввели новое правило — предоплату за топливо до заправки. В компании не уточнили, с чем связано это изменение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал активнее использовать древесные пеллеты для отопления, а природный газ рассматривать лишь как резервный источник. Однако в "Белоруснефти" подчеркнули, что текущие запасы топлива на АЗС в регионе находятся в норме.
8 июля Газета.Ru со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщила о резком снижении объёмов продаж белорусского бензина на Петербургской бирже в начале июля. Подробнее в материале Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше
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