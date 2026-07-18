В Белоруссии опровергли слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкПограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта "Козловичи" в Брестской области
В Витебской области Белоруссии, вблизи границы с Псковской областью, нет дефицита бензина на заправках. Об этом заявили в пресс-службе предприятия "Белоруснефть"
Белорусская компания "Белоруснефть" опровергла сообщения о возможной нехватке топлива на автозаправках в Витебской области, расположенных у границы с Россией. В пресс-службе предприятия заявили, что дефицита на их АЗС нет.
При этом на приграничных заправочных станциях ввели новое правило — предоплату за топливо до заправки. В компании не уточнили, с чем связано это изменение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал активнее использовать древесные пеллеты для отопления, а природный газ рассматривать лишь как резервный источник. Однако в "Белоруснефти" подчеркнули, что текущие запасы топлива на АЗС в регионе находятся в норме.
8 июля Газета.Ru со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщила о резком снижении объёмов продаж белорусского бензина на Петербургской бирже в начале июля. Подробнее в материале Белорусского топлива на российской бирже в июле стало намного меньше
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