https://ukraina.ru/20260718/vzryvy-progremeli-v-chernigovskoy-oblasti-i-sumakh-novosti-svo-1081609614.html

Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО

Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру

Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО

В Чернигове и Сумах слышны взрывы. В областном центре Черниговской области после прилёта начался сильный пожар. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-18T12:27

2026-07-18T12:27

2026-07-18T12:41

сво

спецоперация

украина

черниговская область

сумы

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073630689_0:0:1703:958_1920x0_80_0_0_41eb1f2d37f79ec907363f37af318f26.jpg

🟥 Сегодня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС, заявил губернатор Михаил Развожаев;🟥 Один человек погиб после атаки дронов ВСУ в Подмосковье, 37 пострадали — губернатор Андрей Воробьев.Обломки БПЛА упали на здание детского сада в Электростали, обошлось без пострадавших;🟥 Украинские дроны атаковали объект энергетики в Курчатовском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.Более 46 тысяч потребителей остались без света в Хомутовском, Конышевском, Льговском, Курчатовском и Рыльском районах. Специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, как только появится возможность провести работы;🟥 Среди пострадавших в результате удара ВСУ по складу в Котовске Тамбовской области не только жители региона. Об этом заявил губернатор Евгений ПервышовОн также сообщил, что хирурги извлекают поражающие элементы — шарики — из раненых тамбовчан, что говорит о целенаправленной террористической атаке Украины.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

черниговская область

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, украина, черниговская область, сумы, украина.ру, вооруженные силы украины