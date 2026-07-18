Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
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Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО
Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО
В Чернигове и Сумах слышны взрывы. В областном центре Черниговской области после прилёта начался сильный пожар. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T12:27
2026-07-18T12:41
сво
спецоперация
украина
черниговская область
сумы
украина.ру
вооруженные силы украины
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🟥 Сегодня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС, заявил губернатор Михаил Развожаев;🟥 Один человек погиб после атаки дронов ВСУ в Подмосковье, 37 пострадали — губернатор Андрей Воробьев.Обломки БПЛА упали на здание детского сада в Электростали, обошлось без пострадавших;🟥 Украинские дроны атаковали объект энергетики в Курчатовском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.Более 46 тысяч потребителей остались без света в Хомутовском, Конышевском, Льговском, Курчатовском и Рыльском районах. Специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, как только появится возможность провести работы;🟥 Среди пострадавших в результате удара ВСУ по складу в Котовске Тамбовской области не только жители региона. Об этом заявил губернатор Евгений ПервышовОн также сообщил, что хирурги извлекают поражающие элементы — шарики — из раненых тамбовчан, что говорит о целенаправленной террористической атаке Украины.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, украина, черниговская область, сумы, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Украина, Черниговская область, Сумы, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО

12:27 18.07.2026 (обновлено: 12:41 18.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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В Чернигове и Сумах слышны взрывы. В областном центре Черниговской области после прилёта начался сильный пожар. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Сегодня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС, заявил губернатор Михаил Развожаев;
🟥 Один человек погиб после атаки дронов ВСУ в Подмосковье, 37 пострадали — губернатор Андрей Воробьев.
Обломки БПЛА упали на здание детского сада в Электростали, обошлось без пострадавших;
🟥 Украинские дроны атаковали объект энергетики в Курчатовском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Более 46 тысяч потребителей остались без света в Хомутовском, Конышевском, Льговском, Курчатовском и Рыльском районах. Специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, как только появится возможность провести работы;
🟥 Среди пострадавших в результате удара ВСУ по складу в Котовске Тамбовской области не только жители региона. Об этом заявил губернатор Евгений Первышов
Он также сообщил, что хирурги извлекают поражающие элементы — шарики — из раненых тамбовчан, что говорит о целенаправленной террористической атаке Украины.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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