Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу
Украина заняла последнее место в мировом рейтинге качества жизни, согласно исследованию Уортонской школы Университета Пенсильвании. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Wildberries поможет семьям погибших и пострадавшим при атаках на складские комплексы;
🟦 Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу или Руссу, что переводится как "русский", в республике ее носят более 7,6 тысячи семей – данные государственного регистра страны;
🟦 Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с приостановкой дисквалификации Фоларина Балогуна самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу.
О других событиях в мире — в обзоре США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу
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