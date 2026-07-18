Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу - 18.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260718/ukraina-priznana-khudshey-stranoy-dlya-zhizni-glavnoe-k-etomu-chasu-1081609890.html
Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу
Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу - 18.07.2026 Украина.ру
Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу
Украина заняла последнее место в мировом рейтинге качества жизни, согласно исследованию Уортонской школы Университета Пенсильвании. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T11:57
2026-07-18T11:57
дональд трамп
новости
украина
сша
россия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078070448_0:33:1260:742_1920x0_80_0_0_efc1e85c5bded5447b973fd371f4f986.jpg
🟦 Wildberries поможет семьям погибших и пострадавшим при атаках на складские комплексы;🟦 Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу или Руссу, что переводится как "русский", в республике ее носят более 7,6 тысячи семей – данные государственного регистра страны;🟦 Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с приостановкой дисквалификации Фоларина Балогуна самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу.О других событиях в мире — в обзоре США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078070448_26:0:1226:900_1920x0_80_0_0_6c5708ad35add153b9aa8c3169e112d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дональд трамп, новости, украина, сша, россия, украина.ру
Дональд Трамп, Новости, Украина, США, Россия, Украина.ру

Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу

11:57 18.07.2026
 
© РИА Новости . Максим БогодвидФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать в
ДзенTelegram
Украина заняла последнее место в мировом рейтинге качества жизни, согласно исследованию Уортонской школы Университета Пенсильвании. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Wildberries поможет семьям погибших и пострадавшим при атаках на складские комплексы;
🟦 Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу или Руссу, что переводится как "русский", в республике ее носят более 7,6 тысячи семей – данные государственного регистра страны;
🟦 Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с приостановкой дисквалификации Фоларина Балогуна самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу.
О других событиях в мире — в обзоре США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Дональд ТрампНовостиУкраинаСШАРоссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:27Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО
11:57Украинские "гомокозаки" и гибель сенатора
11:57Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу
11:46Удары по НПЗ в РФ обернулись ростом цен на дизель в США — Axios
11:05Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России
10:43FT: Украина теряет способность экспортировать зерно через Чёрное море
10:34США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу
10:24Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
10:18СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО
09:39Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской области
09:10Иранское наступление
09:06От спорта к политике: вера, надежда... А любовь?
09:00Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов
08:40Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear
08:24От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры
07:30Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность
07:07Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине
07:00Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00"От ВСУ осталась одна воронка": Алехин про удар по Орехову и ликвидацию "любимчика" Бровди
05:45Данилов о войне США против Ирана: "На карту поставлено глобальное лидерство Вашингтона"
Лента новостейМолния