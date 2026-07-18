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Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу

Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу - 18.07.2026 Украина.ру

Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу

Украина заняла последнее место в мировом рейтинге качества жизни, согласно исследованию Уортонской школы Университета Пенсильвании. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-18T11:57

2026-07-18T11:57

2026-07-18T11:57

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🟦 Wildberries поможет семьям погибших и пострадавшим при атаках на складские комплексы;🟦 Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу или Руссу, что переводится как "русский", в республике ее носят более 7,6 тысячи семей – данные государственного регистра страны;🟦 Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с приостановкой дисквалификации Фоларина Балогуна самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу.О других событиях в мире — в обзоре США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, новости, украина, сша, россия, украина.ру