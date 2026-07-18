Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России - 18.07.2026 Украина.ру
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Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России
Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России - 18.07.2026 Украина.ру
Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России
Два американских конгрессмена от Демократической партии выступили против законопроекта о санкциях против России, назвав его скрытым инструментом для расширения президентских полномочий и удара по торговым партнёрам США. Об этом сообщает РИА Новости
2026-07-18T11:05
2026-07-18T11:05
новости
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линдси грэм
демократическая партия
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россия
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Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер, представляющие коалицию новых демократов, выступили с резким заявлением против законопроекта о санкциях в отношении России. В обращении к коллегам в обеих палатах Конгресса они призвали не допустить его принятия."К сожалению, законопроект "О санкциях против России" — это не что иное, как скрытая попытка дать зелёный свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнёров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны", — заявили они.Конгрессмены подчеркнули, что законопроект может расширить президентские полномочия по введению тарифов, что, по их мнению, несёт серьёзные риски для экономики США.14 июля CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать пакет антироссийских санкций, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм*. Подробнее в материале Трамп поддержит законопроект Грэма* об антироссийских санкциях - CNN*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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новости, сша, дональд трамп, линдси грэм, демократическая партия, cnn, россия
Новости, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Демократическая партия, CNN, Россия

Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России

11:05 18.07.2026
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Два американских конгрессмена от Демократической партии выступили против законопроекта о санкциях против России, назвав его скрытым инструментом для расширения президентских полномочий и удара по торговым партнёрам США. Об этом сообщает РИА Новости
Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер, представляющие коалицию новых демократов, выступили с резким заявлением против законопроекта о санкциях в отношении России. В обращении к коллегам в обеих палатах Конгресса они призвали не допустить его принятия.
"К сожалению, законопроект "О санкциях против России" — это не что иное, как скрытая попытка дать зелёный свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнёров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны", — заявили они.
Конгрессмены подчеркнули, что законопроект может расширить президентские полномочия по введению тарифов, что, по их мнению, несёт серьёзные риски для экономики США.
14 июля CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать пакет антироссийских санкций, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм*. Подробнее в материале Трамп поддержит законопроект Грэма* об антироссийских санкциях - CNN
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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