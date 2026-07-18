Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек - 18.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260718/chislo-otravivshikhsya-na-baze-otdykha-v-stavropole-vyroslo-do-80-chelovek-1081612368.html
Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек
Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек - 18.07.2026 Украина.ру
Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек
Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 80 человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона
2026-07-18T13:38
2026-07-18T13:38
новости
ставропольский край
россия
украина
следственный комитет
украина.ру
ск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295897_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_37f1777d65a4d61b3ef75ea00707933a.jpg
Количество отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае продолжает расти. По данным правоохранительных органов региона, за медицинской помощью обратились уже 80 человек, пятеро из них находятся в больнице.Ранее сообщалось о 40 пострадавших. Собеседник агентства уточнил, что среди госпитализированных детей нет.Инцидент произошёл на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота у села Новоселицкого. По факту отравления региональные СУ СК и прокуратура организовали проверки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.Рано утром 18 июля украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. В результате атаки погибли семь сотрудников ночной смены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" в связи с ударами по объектам компании.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
ставропольский край
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295897_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3dfa833538c9b04bc7670037189b8ac8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ставропольский край, россия, украина, следственный комитет, украина.ру, ск рф
Новости, Ставропольский край, Россия, Украина, Следственный комитет, Украина.ру, СК РФ

Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек

13:38 18.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 80 человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона
Количество отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае продолжает расти. По данным правоохранительных органов региона, за медицинской помощью обратились уже 80 человек, пятеро из них находятся в больнице.
Ранее сообщалось о 40 пострадавших. Собеседник агентства уточнил, что среди госпитализированных детей нет.
Инцидент произошёл на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота у села Новоселицкого. По факту отравления региональные СУ СК и прокуратура организовали проверки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Рано утром 18 июля украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. В результате атаки погибли семь сотрудников ночной смены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" в связи с ударами по объектам компании.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСтавропольский крайРоссияУкраинаСледственный комитетУкраина.руСК РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:26В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" по делу о терроризме. Главное к этому часу
14:53Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО
14:27Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву
14:14Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver
13:38Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек
12:27Взрывы прогремели в Черниговской области и Сумах. Новости СВО
11:57Украинские "гомокозаки" и гибель сенатора
11:57Украина признана худшей страной для жизни. Главное к этому часу
11:46Удары по НПЗ в РФ обернулись ростом цен на дизель в США — Axios
11:05Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России
10:43FT: Украина теряет способность экспортировать зерно через Чёрное море
10:34США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу
10:24Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
10:18СК возбудил дело о теракте после атак на склады Wildberries. Новости СВО
09:39Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской области
09:10Иранское наступление
09:06От спорта к политике: вера, надежда... А любовь?
09:00Французский праздник превратился в рекламную акцию украинского режима. Неделя необычных фотофактов
08:40Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear
08:24От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры
Лента новостейМолния