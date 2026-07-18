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Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек

Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек - 18.07.2026 Украина.ру

Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 80 человек

Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 80 человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона

2026-07-18T13:38

2026-07-18T13:38

2026-07-18T13:38

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Количество отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае продолжает расти. По данным правоохранительных органов региона, за медицинской помощью обратились уже 80 человек, пятеро из них находятся в больнице.Ранее сообщалось о 40 пострадавших. Собеседник агентства уточнил, что среди госпитализированных детей нет.Инцидент произошёл на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота у села Новоселицкого. По факту отравления региональные СУ СК и прокуратура организовали проверки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.Рано утром 18 июля украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. В результате атаки погибли семь сотрудников ночной смены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" в связи с ударами по объектам компании.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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