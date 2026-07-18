В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" по делу о терроризме. Главное к этому часу - 18.07.2026 Украина.ру
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В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" по делу о терроризме. Главное к этому часу
В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" по делу о терроризме. Главное к этому часу - 18.07.2026 Украина.ру
В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" по делу о терроризме. Главное к этому часу
В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" Георгия Закревского по делу об оправдании терроризма, сообщили в правоохранительных органах. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля рассказал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T15:26
2026-07-18T15:26
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🟦 Число погибших в результате ударов США по Ирану возросло до 50 человек, более 500 получили ранения, сообщил глава пресс-службы Минздрава Ирана Хосейн Керманпур.Также агентство Tasnim сообщило об американском ударе по заводу опреснения морской воды в районе Бонджи, недалеко от города Джаск в провинции Хормозган;🟦 Решение Исполнительного совета ОЗХО восстановить права и привилегии Сирии по Конвенции о запрещении химического оружия является исключением из правил и было принято в качестве аванса новым властям страны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.Он подчеркнул, что после смены сирийского правительства отношение к стране на гаагской площадке кардинально изменилось;🟦 В МВД рассказали, как мошенникам удается блокировать технику Apple. Это возможно из-за особенностей сервисов безопасности.Злоумышленники обманом получают доступ к учетной записи iCloud. После этого с использованием функции "Найти iPhone" и принципа работы активационной блокировки дистанционно блокируют устройство.Ранее издание EUObserver сообщило, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала обеспокоенность в Европе. Подробнее в материале Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserverВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, москва, иран, михаил федоров, украина.ру, чвк, озхо
Новости, Украина, Москва, Иран, Михаил Федоров, Украина.ру, ЧВК, ОЗХО

В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" по делу о терроризме. Главное к этому часу

15:26 18.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" Георгия Закревского по делу об оправдании терроризма, сообщили в правоохранительных органах. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля рассказал телеграм-канал Украина.ру
🟦 Число погибших в результате ударов США по Ирану возросло до 50 человек, более 500 получили ранения, сообщил глава пресс-службы Минздрава Ирана Хосейн Керманпур.
Также агентство Tasnim сообщило об американском ударе по заводу опреснения морской воды в районе Бонджи, недалеко от города Джаск в провинции Хормозган;
🟦 Решение Исполнительного совета ОЗХО восстановить права и привилегии Сирии по Конвенции о запрещении химического оружия является исключением из правил и было принято в качестве аванса новым властям страны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Он подчеркнул, что после смены сирийского правительства отношение к стране на гаагской площадке кардинально изменилось;
🟦 В МВД рассказали, как мошенникам удается блокировать технику Apple. Это возможно из-за особенностей сервисов безопасности.
Злоумышленники обманом получают доступ к учетной записи iCloud. После этого с использованием функции "Найти iPhone" и принципа работы активационной блокировки дистанционно блокируют устройство.
Ранее издание EUObserver сообщило, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала обеспокоенность в Европе. Подробнее в материале Европа обеспокоена судьбой военных соглашений с Украиной после увольнения Федорова — EUObserver
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15:26В Москве арестовали главу ЧВК "Паладин" по делу о терроризме. Главное к этому часу
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