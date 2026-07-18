https://ukraina.ru/20260718/ukrainskie-gomokozaki-i-gibel-senatora-1081610020.html

Украинские "гомокозаки" и гибель сенатора

Украинские "гомокозаки" и гибель сенатора - 18.07.2026 Украина.ру

Украинские "гомокозаки" и гибель сенатора

Сенатор Линдси Грэм*, экстремист и террорист, побывав в городе Киеве и отметив свой день рождения в цепких объятиях Владимира Зеленского, внезапно почувствовал себя плохо, сел на поезд и уехал в Польшу, а оттуда немедленно улетел в США

2026-07-18T11:57

2026-07-18T11:57

2026-07-18T11:59

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Там Грэм поговорил по телефону с президентом США, и буквально через пару часов скончался после непродолжительной болезни.Очень непродолжительной! Получается, болезнь длилась всего несколько часов или даже минут.При этом хоронить его будут почему-то в закрытом гробу.Свидетели и очевидцыТакова официальная версия, в которой, при ближайшем рассмотрении, нет ни слова правды.Зато есть множество "свидетелей" этой версии событий. И самый главный свидетель - президент США, который якобы говорил с сенатором уже после его прибытия на родину. Также с Грэмом якобы говорили члены его команды.Но всего этого не могло произойти ни по каким временным расчётам!Что же скрывает официальная версия кончины Грэма? И почему решили призвать в свидетели его пребывания живым и в сознании самого президента?Интересно, кстати, что президент США, узнав о том, что кончину сенатора хочет расследовать ФБР, уже выступил со специальным заявлением: "да что там расследовать!"Не надо, сказал Трамп, не расследуйте эту историю. Забудьте.Удивительно, не правда ли?Гибель в Киеве: выступление перед прессойЧто же случилось с сенатором Грэмом?Скорее всего, он скончался в Киеве. Либо (что более вероятно) в Киеве его хватил удар, и еле живого сенатора спешно отправили в США. Либо останков Грэма вообще нет, и всё происходящее - просто инсценировка.Доездился, экстремист, дообнимался с Зеленским. Ведь это смертельно опасно! Многие политики лишились не только карьеры, но и жизни после этих объятий и поцелуев.Точно известно время и снято на видео выступление сенатора в Киеве, где он анонсировал "санкции против России".Мол, получится все, укрокамрады. Ждите подмогу. Санкции скоро будут!Непонятно, зачем нужно было ехать в Киев, чтобы об этом объявлять? Ещё и в свой день рождения. Санкции должны ещё пройти Сенат, Конгресс и президента. А это будет долгий путь.И год назад так же угрожал санкциями Грэм, и так же радовались в Киеве, но ничего не получилось.Санкции эти направлены не против России, а против Китая и Индии, которые покупают российскую нефть. Ввести их - значит поссориться со всем миром.Сенатор Грэм был большой болтун и позёр. Но злобный и опасный болтун.Киевские "писюны" и сенатор, который их "сдал"В тот же день сенатор посетил завод по производству дронов. Есть фото, на котором Линдси Грэм гордо держит в руках изделие, которое на Украине называют не иначе как "писюн". Дрон под названием P1-SUN.Есть также и фото, на котором сенатор шествует в окружении примерно 10 человек по тому самому суперсекретному подземному заводу по производству дронов.Говорят, что этот завод был поражён российской ракетой буквально через несколько часов после посещения его сенатором.Это неудивительно. Как говорит журналист и политический аналитик, а до того - следователь, майор США, преподаватель уголовного права Гарланд Никсон, телефоны всех, кто был на снимке рядом с Грэмом, могли (и должны были) прослушиваться. А сам снимок был "проанализирован русскими в тот же момент, как только он появился в сети."Получается, сенатор навёл ракету на подземный завод?Никсон считает, что там же могли уничтожить и самого Линдси Грэма.Такой же вывод делает Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ:"Либо его убили в Киеве, либо он попал под обстрел, либо он скончался из-за взрывов."Но вряд ли ракета прилетела именно во время посещения завода Грэмом.Его могли убить, конечно, в любом другом месте Киева, как они убили, например, своего же переговорщика, члена украинской делегации, в 2022 году. Но зачем украинцам Грэма убивать?С ним был также сенатор Блюменталь, его постоянный спутник во время визитов к "киевским писюнам". Блюменталь жив и здоров.Алкоголь плюс эскортЧто же случилось с Грэмом? Не будем забывать, что он приехал отметить в Киеве свой день рождения. Ему исполнилось то ли 71 год, то ли 73 (цифру 73 года назвала загадочная женщина, когда вызвала сенатору скорую в Вашингтоне).Сенатор Грэм имел нетрадиционную ориентацию и всю жизнь злоупотреблял алкоголем.Сенатор Джон Кеннеди (однофамилец знаменитого президента) писал про Грэма так: этот человек хочет бомбить все страны. Но на самом деле ожидайте от него, что он напьётся на вечеринке и его будет рвать прямо в аквариум.Пресса давно писала: от сенатора Грэма во время интервью опять пахло алкоголем.Еще в 2010 году о нем писали в американских газетах: он любит сладкие алкогольные напитки.Грэм любил также мальчиков эскорта. Их услугами он наверняка пользовался в Киеве.Скорее всего, сенатора просто хватил удар, и его еле живого спешно отправили назад на родину.От его предполагаемого отъезда из Киева и до вызова скорой помощи ему домой в Вашингтоне прошло не более 24 часов.И в ту же минуту, как его тело наконец оказывается в его доме (впритык буквально, по всем временным прикидкам), ему вызывают скорую.Сделала это не названная до сих пор женщина, которая якобы проходила мимо дома сенатора и увидела, что ему плохо!Как это вообще могло произойти? Неужели в Вашингтоне можно ходить и запросто заглядывать в дома сенаторов?Вывод медиков: у Грэма произошло неожиданное и внезапное расслоение аорты!Чем занимался сенатор?Официально Линдси занимался продвижением "бесконечной войны", лоббировал военно-промышленный комплекс США, получал огромные деньги.Неофициально Линдси занимался наркотрафиком, который сейчас идёт через Одессу и другие порты Украины в Европу.И совсем неофициально Линдси ездил на Украину также и по личным делам: в гости к дружелюбным "гомокозакам". А они приветствовали Линдси, тоже были очень рады!Зеленский: "Я встречался с ним дважды за последнюю неделю".Или его действительно прихлопнули ракетой.Тела Линдси Грэма никому не покажут."Ухо Трампа"Это очень странная история. Но гораздо важнее, не что случилось с тушкой самого сенатора Грэма. Гораздо важнее последствия скоропостижного ухода одного из самых известных гомосексуалистов - сенаторов США.Политические аналитики в США говорят о том, что сенатор Грэм был близок к "уху Трампа". И теперь Зеленскому будет гораздо сложнее с этой коммуникацией.Грэм представлял несколько влиятельных лобби в США: естественно, это военно-промышленный комплекс, а также могущественное израильское лобби."Лучший друг еврейского народа", называли его политики Израиля.Линдси Грэм призывал: уничтожить Иран, уничтожить Палестину со всеми жителями ("стереть в пыль атомной бомбой"), мечтал об уничтожении России.Злобный карлик держал в руках очень много ниточек и очень много знал: про все "откаты", про поставки оружия Украине ещё на первом сроке Трампа, про биолаборатории на Украине, про поставки "веществ" через порты Одессы и Черноморска.Теперь многие люди на разных континентах вздохнули спокойно: "концы в воду". Потому что если и был кто-то заинтересован в гибели сенатора, так это его соучастники в ЦРУ, Госдепе и массе "неправительственных фондов" США и всего мира.Был у Линдси и свой фонд.Деньги с Украины отмывались через латвийские банки, и прямиком - к сенатору, в фонд.Сын Трампа Дональд младший требовал немедленно расследовать деятельность этого фонда ещё до избрания папы Трампа президентом. Но потом перестал. Видимо, договорились о дележе добычи.А вот какова была реакция в мире на гибель сенатора.Иран отреагировалИранский телеведущий:"Линдси Грэм, сенатор, выступающий против Ирана, отправился прямиком в ад.Эта новость настолько хорошая, что я хочу прочитать её вам ещё раз. Линдси Грэм, сенатор, выступающий против Ирана, отправился прямиком в ад".Интервью Линдси Грэма в день начала атаки США и Израиля на Иран:"Иранский режим рухнет на колени и падет через две недели. Когда Иран падёт, мы достигнем мира и процветания, которых не было никогда прежде!"НетаньяхуВопрос:- У вас не было лучшего союзника в Конгрессе, чем сенатор Грэм. Как вы думаете, кто займёт эту должность?Нетаньяху:- Есть довольно много кандидатов.Удивительно, правда? Даже премьер Израиля говорит о гибели "лучшего друга еврейского народа" с нескрываемым равнодушием.Линдси ГрэмЛиндси Грэм известен как автор фразы: "Русские погибают. Это наша лучшая инвестиция".Но Грэм был также автором концепции "война до последнего украинца".Как раз он является автором системы внутреннего террора и работорговли на Украине.18.03.2022 года сенатор Линдси Грэм примчался на Украину и выступал в Верховной Раде.Он требовал мобилизовать всех мужчин на Украине!"Сначала люди, и только потом поставки вооружения", - требовал сенатор.Американцы всё это готовили долгие годы: вооружали Украину, тренировали ВСУ. И прекрасно понимали: чтобы война длилась столько, сколько нужно ВПК США, необходимы украинские "козаки".Их зарядили ненавистью к России. А потом, когда "козаки" всё поняли и перестали бежать в военкоматы, их стали ловить на улицах и визжащих от ужаса, "паковать" в бусики ТЦК.Но к сожалению, с уходом сенатора в мир иной, эта машина не перестанет работать.Однако хочется повторить вслед за иранским телеведущим: это новость настолько хорошая, что хочется прочитать её ещё раз.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, киев, украина, линдси грэм, дональд трамп, владимир зеленский