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В Херсонской области за сутки один человек погиб, восемь пострадали от ударов ВСУ

В Херсонской области за сутки один человек погиб, восемь пострадали от ударов ВСУ - 18.07.2026 Украина.ру

В Херсонской области за сутки один человек погиб, восемь пострадали от ударов ВСУ

За минувшие сутки украинские силы нанесли удары по населённым пунктам Херсонской области. Погибла одна мирная жительница, восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 18 июля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале

2026-07-18T16:10

2026-07-18T16:10

2026-07-18T16:10

сво

спецоперация

херсонская область

каховка

алешки

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина.ру

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По данным оперативных служб, за прошедшие сутки в результате ударов ВСУ погибла жительница Голой Пристани 1940 года рождения. В Великих Копанях Алешкинского округа пострадали двое мужчин и женщина, один из раненых госпитализирован.В Виноградово беспилотник атаковал легковой автомобиль — ранен мужчина, его доставили в Скадовскую больницу. В Каховке пострадал мужчина, в Алешках — ещё один, его состояние оценивается как тяжёлое. В Скадовске и Великой Лепетихе также зафиксированы раненые.Повреждения жилых домов, магазинов, автомобилей, объектов связи и инфраструктуры зафиксированы в 15 населённых пунктах, включая Алёшки, Брилёвку, Каховку, Новую Каховку, Скадовск и Чаплинку.Как сообщил губернатор региона Евгений Первышов, ночью 18 июля украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области, в результате чего погибли семь сотрудников ночной смены. Подробнее в материале Семь человек погибли при ударе БПЛА по складу Wildberries в Тамбовской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, херсонская область, каховка, алешки, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру