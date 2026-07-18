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Удары по НПЗ в РФ обернулись ростом цен на дизель в США — Axios

Удары по НПЗ в РФ обернулись ростом цен на дизель в США — Axios - 18.07.2026 Украина.ру

Удары по НПЗ в РФ обернулись ростом цен на дизель в США — Axios

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и последовавший за ними запрет на экспорт дизеля из России привели к росту цен на топливо в США. Об этом сообщает Axios

2026-07-18T11:46

2026-07-18T11:46

2026-07-18T11:46

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Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ отразились на топливном рынке США. На прошлой неделе Россия запретила экспорт дизельного топлива. Как пишет Axios, это спровоцировало дефицит поставок, и цены в США превысили $5 за галлон.Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок. Теперь традиционные покупатели, например Бразилия, ищут замену и обращаются к американским производителям. Это дополнительно повышает спрос и толкает цены вверх внутри США.Рост стоимости дизеля бьёт по ключевым секторам экономики: грузоперевозкам, сельскому хозяйству и строительству, где дизельное топливо остаётся основным видом горючего. Для американского бизнеса и потребителей цена выше $5 за галлон становится новой реальностью.Ранее РИА Новости сообщало, что двое конгрессменов-демократов выступили против законопроекта о санкциях против России, назвав его инструментом для расширения полномочий президента и нанесения ущерба торговым партнёрам США. Подробнее в материале Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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нпз, украина.ру, россия, новости, сша, бразилия