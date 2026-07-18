https://ukraina.ru/20260718/ot-vsu-ostalas-odna-voronka-alekhin-pro-udar-po-orekhovu-i-likvidatsiyu-lyubimchika-brovdi-1081601130.html

"От ВСУ осталась одна воронка": Алехин про удар по Орехову и ликвидацию "любимчика" Бровди

"От ВСУ осталась одна воронка": Алехин про удар по Орехову и ликвидацию "любимчика" Бровди - 18.07.2026 Украина.ру

"От ВСУ осталась одна воронка": Алехин про удар по Орехову и ликвидацию "любимчика" Бровди

В зоне ответственности группировки "Днепр" российская авиация уничтожила позиции ВСУ в Орехове трехтонной авиабомбой, а штурмовая группа противника ликвидирована на окраине Степногорска. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-07-18T06:00

2026-07-18T06:00

2026-07-18T06:00

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Переходя к обстановке в зоне группировки "Днепр", автор сообщил о мощном ударе по Орехову. "В зоне ответственности группировки "Днепр" опубликовано видео взрыва российской трехтонной авиабомбы в Орехове. От позиции ВСУ осталась только воронка", — отмечает Алёхин.По его данным, попытка прорыва ВСУ в Степногорск провалилась. "На кадрах с геолокацией зафиксирована попытка украинских подразделений проникнуть в Степногорск через восточную окраину. Штурмовая группа противника уничтожена", — отмечает автор.Алёхин также сообщил об успешной операции в Херсонской области. "На Херсонщине ликвидирован майор беспилотных сил Украины Борис Поляк, любимчик командующего Силами БСУ Бровди ("Мадьяра")", — пишет автор. Отдельное внимание уделено расширению географии ударов. "Российский FPV-дрон впервые атаковал трассу Днепропетровск — Кривой Рог (на правом берегу), что примерно в 75 км от линии фронта", — резюмирует автор.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.Уничтожение морской инфраструктуры Украины в районе Одессы создаст хорошие условия для высадки десанта. Это может стать решающим фактором в победе над всем Западом. Подробнее об этом — в материале "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.

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