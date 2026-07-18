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Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву

Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву - 18.07.2026 Украина.ру

Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что России следует нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют Украине оружие и разведданные. Об этом он написал в своём телеграм-канале

2026-07-18T14:27

2026-07-18T14:27

2026-07-18T14:27

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резким заявлением в адрес стран НАТО, поддерживающих Украину. В своём телеграм-канале он призвал нанести удары по тем государствам, которые поставляют Киеву вооружение и разведывательные данные."Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам... Пора открыть огонь, и делов-то!" — написал Кадыров.Он подчеркнул, что Россия не должна оставаться в стороне, и сейчас настало время "взять и вдолбить им это в их мерзкие натовские глотки". По его словам, как только западные страны "почувствуют запах тротила и услышат рокот Калашникова", они сразу изменят свою позицию.Кадыров также заявил, что страны НАТО понимают только язык силы, и как только Россия заговорит на нём, западные лидеры начнут извиняться. "Земля всегда пылала под ногами врагов России, будет плавить она их и дальше, Владимир Владимирович (Путин)! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем", — отметил глава Чечни.12 июня председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов поздравил помощника главы региона и секретаря Совбеза ЧР Адама Кадырова с присвоением звания Героя Чеченской Республики.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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