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Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву
Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву - 18.07.2026 Украина.ру
Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что России следует нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют Украине оружие и разведданные. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2026-07-18T14:27
2026-07-18T14:27
2026-07-18T14:27
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резким заявлением в адрес стран НАТО, поддерживающих Украину. В своём телеграм-канале он призвал нанести удары по тем государствам, которые поставляют Киеву вооружение и разведывательные данные."Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам... Пора открыть огонь, и делов-то!" — написал Кадыров.Он подчеркнул, что Россия не должна оставаться в стороне, и сейчас настало время "взять и вдолбить им это в их мерзкие натовские глотки". По его словам, как только западные страны "почувствуют запах тротила и услышат рокот Калашникова", они сразу изменят свою позицию.Кадыров также заявил, что страны НАТО понимают только язык силы, и как только Россия заговорит на нём, западные лидеры начнут извиняться. "Земля всегда пылала под ногами врагов России, будет плавить она их и дальше, Владимир Владимирович (Путин)! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем", — отметил глава Чечни.12 июня председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов поздравил помощника главы региона и секретаря Совбеза ЧР Адама Кадырова с присвоением звания Героя Чеченской Республики.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, рамзан кадыров, украина, чечня, нато, совбез, украина.ру
Новости, Россия, Рамзан Кадыров, Украина, Чечня, НАТО, Совбез, Украина.ру
Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, поставляющим оружие Киеву
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что России следует нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют Украине оружие и разведданные. Об этом он написал в своём телеграм-канале
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резким заявлением в адрес стран НАТО, поддерживающих Украину. В своём телеграм-канале он призвал нанести удары по тем государствам, которые поставляют Киеву вооружение и разведывательные данные.
"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам... Пора открыть огонь, и делов-то!" — написал Кадыров.
Он подчеркнул, что Россия не должна оставаться в стороне, и сейчас настало время "взять и вдолбить им это в их мерзкие натовские глотки". По его словам, как только западные страны "почувствуют запах тротила и услышат рокот Калашникова", они сразу изменят свою позицию.
Кадыров также заявил, что страны НАТО понимают только язык силы, и как только Россия заговорит на нём, западные лидеры начнут извиняться.
"Земля всегда пылала под ногами врагов России, будет плавить она их и дальше, Владимир Владимирович (Путин)! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем", — отметил глава Чечни.
12 июня председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов поздравил помощника главы региона и секретаря Совбеза ЧР Адама Кадырова с присвоением звания Героя Чеченской Республики.
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