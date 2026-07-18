https://ukraina.ru/20260718/iranskoe-nastuplenie-1081607980.html

Иранское наступление

Иранское наступление - 18.07.2026 Украина.ру

Иранское наступление

Советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резай пригрозил США переходом Ирана в наступление, если Вашингтон в течение двух дней не прекратит боевые действия против Исламской Республики

2026-07-18T09:10

2026-07-18T09:10

2026-07-18T09:10

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иран

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Советник – это, конечно, не верховный лидер, не президент, даже не командующий Корпусом стражей исламской революции, которые стали главной движущей силой вооружённого противостояния Ирана амбициям США на Ближнем Востоке. Он не принимает самостоятельных решений, поэтому его угрозы можно не воспринимать всерьёз. Но можно и воспринимать, так как советник – лицо близкое к верховному лидеру и доверенное, вряд ли он будет заниматься самодеятельностью.Другое дело, что заявление на уровне советника не является прямой угрозой. Оно может быть не исполнено, так как можно заявить, что это было его сугубо личное мнение. Но чаще такие заявления бывают демонстрацией намерений и одним из последних предложений не переходить к следующей ступени эскалации, а решить дело мирно.Действительно, Иран, скорее всего, не перейдёт к активным действиям против США через два дня. Более вероятен срок в одну-две недели или десять-двадцать дней, в течение которых будут сделаны ещё какие-то резкие заявления политиками с обеих сторон, одновременно военные могут постепенно наращивать силу ударов друг по другу, параллельно прощупывая оппонентов на предмет готовности к затяжному полномасштабному конфликту.Попытка иранского наступления возможна на следующем этапе, то есть в период от начала августа по начало октября. Если Иран не пугает, а действительно решился попытаться развернуть ситуацию в свою пользу военным путём, то, скорее всего, он попытается начать до осени. А вот когда наступит конец, неизвестно. Дело в том, что решение всех иранских проблем требует нескольких этапов стратегического наступления.Первый, самый простой и понятный, заключается в необходимости лишить американцев точки опоры в зоне Персидского залива, с этой целью необходимо полное уничтожение американских баз в Катаре, Омане, Кувейте и ОАЭ без возможности сопротивления.Второй, основной, предполагает установление прочных проиранских режимов как минимум в Омане и Йемене, с целью лишить американский флот последних удобных баз в регионе и заставить его уйти из западной части Индийского океана, разблокировав иранское побережье.Третий – установление контроля Ирана и проиранских сил над Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами, что позволит перехватить главные южные морские торговые пути Восток-Запад-Восток, а также пресечь любые попытки развёртывания американского флота в западной части Индийского океана.Четвёртый – наиболее сложный и продолжительный, предполагает установление иранского контроля над сухопутным коридором к Средиземному морю (Ирак, Сирия, Ливан).Пятый – самый принципиальный для Тегерана – уничтожение государства Израиль, с опорой на занятые позиции, что одновременно будет означать полное и окончательное вытеснение США с Ближнего Востока и установление в регионе иранского доминирования.Уже реализация первого этапа подобного наступления должна вызвать серьёзное беспокойство у Саудовской Аравии, поскольку в случае его полноценного завершения под угрозой окажется доминирование Эр-Рияда на Аравийском полуострове, а также Иран поставит под свой контроль большую часть нефтегазового экспорта из зоны Аравийского полуострова и Персидского залива.Реализация второго и третьего этапов, помимо Саудовской Аравии, ударит по интересам Египта, а также позволит Ирану контролировать основные торговые маршруты, связывающие Европу с Юго-Восточной Азией по морю. Любая угроза стабильности такой торговли немедленно отразится на загруженности Суэцкого канала, а значит, и на доходах бюджета, и на глобальном политическом влиянии Египта.Наконец, если дело дойдёт до четвёртого этапа, то у Ирана возникнут серьёзнейшие проблемы с Турцией, которая считает данный регион сферой своих жизненных интересов.Что же касается пятого этапа, то его реализация в принципе не представляется возможной, так как ни США, ни Россия, ни Европа, ни Китай не заинтересованы в полном уничтожении Израиля, который является главным консолидатором арабов; без него они просто вступят в затяжной междоусобный конфликт, надолго погрузив регион в войну всех против всех.Как видим, проблема связана не только с США, но и с собственно иранскими амбициями, которые, в свою очередь, сталкиваются с амбициями трёх других претендентов на региональное лидерство (Турции, Египта, Саудовской Аравии).При этом логика развития событий и ранее озвучивавшиеся стратегические планы Ирана толкают его к необходимости проведения всех этапов наступления, независимо от того, сколько лет (скорее, десятилетий) на это понадобится, и с каким количеством сегодняшних союзников или симпатизирующих нейтралов может рассорить Иран. Проблема всех претендентов на доминирование на Ближнем Востоке заключается в том, что против того, кому благоволит удача, ополчаются остальные, ибо всему миру крайне невыгодно, чтобы в регионе доминировала одна глобальная или региональная держава (кто бы на такое доминирование ни претендовал). Регион настолько важен в плане мировой торговли и военной логистики, что любая доминирующая в нём держава тут же становится претендентом и на глобальное доминирование.Таким образом, несмотря на то, что на данном этапе все разговоры об иранском наступлении могут реально касаться только действий против американского флота и союзников США в Персидском заливе, следует иметь в виду, что рост авторитета и возможностей Тегерана от победы над США на первом этапе наступления сделает не только вероятными и возможными, но и неизбежными его попытки реализовать задачи следующих этапов наступления, что, в свою очередь, увеличит количество враждебно настроенных в отношении Ирана держав. В худшем же случае ситуация может деградировать до состояния большой войны, в которую вначале постепенно включатся региональные претенденты на лидерство, а затем и глобальные.В целом США и Израиль своим нападением на Иран таки разожгли ещё один очень опасный очаг войны. По стратегической важности и потенциально задействованным в этот конфликт странам он будет многократно важнее украинского. Причём если ястребам в ЕС удастся уговорить коллег по Евросоюзу спровоцировать европейскую войну с Россией, "огненная дуга" протянется от Финляндии до Пакистана.Мнение Ростислава Ищенко о войне Запада против России - в материале Роль мультикультурализма в поражении Запада.

https://ukraina.ru/20260715/pobeda-ili-smert-skolko-esch-protyanet-ukraina-i-kogda-obankrotitsya-evrosoyuz--ischenko-1081505558.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, иран, сша, ближний восток, ес