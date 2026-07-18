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США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу

США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу - 18.07.2026 Украина.ру

США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу

Глава американской делегации на прошедшем ПМЭФ Родни Кук заявил, что готов договориться о возобновлении авиасообщения РФ и США при согласии президента США Дональда Трампа. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-18T10:34

2026-07-18T10:34

2026-07-18T10:35

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🟦 Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии;🟦 Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза;🟦 Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 5069 человек.🟦 Европейский союз настольного тенниса снял все санкции с белорусов и россиян;🟦 Американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает осенью принять в Белом доме Си Цзиньпина, несмотря на утверждения Вашингтона о вмешательстве Пекина в ход выборов в США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли;🟦 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле железнодорожного узла в Новосибирской области, сообщили сейсмологи;🟦 Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил привлечь нильских крокодилов к охране тюрем.Подробнее о том, почему Вашингтон не может позволить себе проиграть в противостоянии с Тегераном и что поставлено на карту, — в материале Данилов о войне США против Ирана: "На карту поставлено глобальное лидерство Вашингтона"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), си цзиньпин, алексей данилов, вашингтон, дональд трамп, ес, россия