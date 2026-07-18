https://ukraina.ru/20260718/ssha-gotovy-vozobnovit-aviasoobschenie-s-rossiey-glavnoe-k-etomu-chasu-1081609168.html
США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу
США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу - 18.07.2026 Украина.ру
США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу
Глава американской делегации на прошедшем ПМЭФ Родни Кук заявил, что готов договориться о возобновлении авиасообщения РФ и США при согласии президента США Дональда Трампа. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T10:34
2026-07-18T10:34
2026-07-18T10:35
новости
сша
украина.ру
петербургский международный экономический форум (фонд)
си цзиньпин
алексей данилов
вашингтон
дональд трамп
ес
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076296230_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_105f1af4fd24e78454e58663ca96b6c5.jpg
🟦 Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии;🟦 Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза;🟦 Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 5069 человек.🟦 Европейский союз настольного тенниса снял все санкции с белорусов и россиян;🟦 Американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает осенью принять в Белом доме Си Цзиньпина, несмотря на утверждения Вашингтона о вмешательстве Пекина в ход выборов в США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли;🟦 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле железнодорожного узла в Новосибирской области, сообщили сейсмологи;🟦 Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил привлечь нильских крокодилов к охране тюрем.Подробнее о том, почему Вашингтон не может позволить себе проиграть в противостоянии с Тегераном и что поставлено на карту, — в материале Данилов о войне США против Ирана: "На карту поставлено глобальное лидерство Вашингтона"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
вашингтон
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076296230_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_737638137c607f543b53d9324979e818.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), си цзиньпин, алексей данилов, вашингтон, дональд трамп, ес, россия
Новости, США, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд), Си Цзиньпин, Алексей Данилов, Вашингтон, Дональд Трамп, ЕС, Россия
США готовы возобновить авиасообщение с Россией. Главное к этому часу
10:34 18.07.2026 (обновлено: 10:35 18.07.2026)
Глава американской делегации на прошедшем ПМЭФ Родни Кук заявил, что готов договориться о возобновлении авиасообщения РФ и США при согласии президента США Дональда Трампа. Об этом и других новостях к этому часу 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии;
🟦 Финляндия ввела ограничения полетов над восточной частью Финского залива, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза;
🟦 Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 5069 человек.
🟦 Европейский союз настольного тенниса снял все санкции с белорусов и россиян;
🟦 Американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает осенью принять в Белом доме Си Цзиньпина, несмотря на утверждения Вашингтона о вмешательстве Пекина в ход выборов в США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли;
🟦 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле железнодорожного узла в Новосибирской области, сообщили сейсмологи;
🟦 Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил привлечь нильских крокодилов к охране тюрем.
Подробнее о том, почему Вашингтон не может позволить себе проиграть в противостоянии с Тегераном и что поставлено на карту, — в материале Данилов о войне США против Ирана: "На карту поставлено глобальное лидерство Вашингтона"
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру