https://ukraina.ru/20260718/pochti-1900-dronov-atakovali-moskovskiy-region-za-nedelyu-novosti-svo-1081613022.html
Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО
Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру
Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО
Почти 1900 дронов летели на Московский регион за неделю, заявил мэр Сергей Собянин.
2026-07-18T14:53
2026-07-18T14:53
2026-07-18T14:53
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спецоперация
сергей собянин
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По данным мэра столицы Сергея Собянина, большая часть из 1892 БПЛА была нейтрализована на дальних подступах, 207 уничтожено на подлете к Москве.К другим новостям:🟥 ВС РФ продолжают уничтожать железнодорожный подвижной состав, который используется ВСУ.После ударов "Гераней" ещё ряд локомотивов был уничтожен в районах Кривого Рога и Запорожья;🟥 Малая Даниловка и Дергачи Харьковской области обесточены после удара Торнадо-С. Также сообщается о пожарах на местах прилетов;🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Энергодар остается полностью обесточенным из-за атак ВСУ/ Как сообщили в администрации города-спутника Запорожской АЭС, отсутствует также и водоснабжение. Профильные службы работают над восстановлением.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, сергей собянин, россия, запорожье, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, запорожская аэс
СВО, Спецоперация, Сергей Собянин, Россия, Запорожье, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО
Почти 1900 дронов летели на Московский регион за неделю, заявил мэр Сергей Собянин.
По данным мэра столицы Сергея Собянина, большая часть из 1892 БПЛА была нейтрализована на дальних подступах, 207 уничтожено на подлете к Москве.
🟥 ВС РФ продолжают уничтожать железнодорожный подвижной состав, который используется ВСУ.
После ударов "Гераней" ещё ряд локомотивов был уничтожен в районах Кривого Рога и Запорожья;
🟥 Малая Даниловка и Дергачи Харьковской области обесточены после удара Торнадо-С. Также сообщается о пожарах на местах прилетов;
🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном ВСУ Запорожье;
🟥 Энергодар остается полностью обесточенным из-за атак ВСУ/ Как сообщили в администрации города-спутника Запорожской АЭС, отсутствует также и водоснабжение. Профильные службы работают над восстановлением.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру