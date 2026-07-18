https://ukraina.ru/20260718/pochti-1900-dronov-atakovali-moskovskiy-region-za-nedelyu-novosti-svo-1081613022.html

Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО

Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру

Почти 1900 дронов атаковали Московский регион за неделю. Новости СВО

Почти 1900 дронов летели на Московский регион за неделю, заявил мэр Сергей Собянин.

2026-07-18T14:53

2026-07-18T14:53

2026-07-18T14:53

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запорожская аэс

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По данным мэра столицы Сергея Собянина, большая часть из 1892 БПЛА была нейтрализована на дальних подступах, 207 уничтожено на подлете к Москве.К другим новостям:🟥 ВС РФ продолжают уничтожать железнодорожный подвижной состав, который используется ВСУ.После ударов "Гераней" ещё ряд локомотивов был уничтожен в районах Кривого Рога и Запорожья;🟥 Малая Даниловка и Дергачи Харьковской области обесточены после удара Торнадо-С. Также сообщается о пожарах на местах прилетов;🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Энергодар остается полностью обесточенным из-за атак ВСУ/ Как сообщили в администрации города-спутника Запорожской АЭС, отсутствует также и водоснабжение. Профильные службы работают над восстановлением.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, сергей собянин, россия, запорожье, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, запорожская аэс