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FT: Украина теряет способность экспортировать зерно через Чёрное море

FT: Украина теряет способность экспортировать зерно через Чёрное море - 18.07.2026 Украина.ру

FT: Украина теряет способность экспортировать зерно через Чёрное море

Украина столкнулась с серьёзными проблемами при экспорте зерна через черноморские порты. Об этом пишет Financial Times

2026-07-18T10:43

2026-07-18T10:43

2026-07-18T10:43

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Украина испытывает растущие трудности с транспортировкой зерна через Чёрное море, сообщает Financial Times. Как отмечает издание, проблемы связаны с ударами российских войск по военным объектам в районах черноморских портов, которые одновременно задействованы в доставке грузов для ВСУ.По данным FT, крупнейший порт Одессы, используемый в интересах украинских сил, уже потерял около трети своих складских мощностей. Часть судоходных компаний отказывается отправлять свои суда в гавань из-за угрозы ударов.11 июля в Минобороны РФ сообщали о поражении порта "Черноморск" в Одесской области — ключевого логистического узла для поставок грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, который при этом обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины.Ночью 18 июня у острова Змеиный был поражён сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ. В порту Черноморск Одесской области нанесён удар по контейнеровозу, который разгружал боеприпасы.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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financial times, вооруженные силы украины, россия, черное море, украина, новости, украина.ру