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О бензиновом паникёрстве, уничтожении АЗС на Левобережье и двух стратегических полукотлах — Мягков

О бензиновом паникёрстве, уничтожении АЗС на Левобережье и двух стратегических полукотлах — Мягков - 18.07.2026 Украина.ру

О бензиновом паникёрстве, уничтожении АЗС на Левобережье и двух стратегических полукотлах — Мягков

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, как тактика охвата времён Великой Отечественной войны... Украина.ру, 18.07.2026

2026-07-18T16:16

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Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру рассказал, как тактика охвата времён Великой Отечественной войны помогает ВС России сегодня перемалывать ВСУ:00:45 – Котлы Константиновки и уроки Ржевской мясорубки;06:00 – Охват Харькова против контрударов ВСУ;10:30 – БПЛА как новая артиллерия для прорыва и роль дронов в военном конфликте;20:10 – Экономика войны: дешёвые дроны или дорогие "Тигры";22:35 – Удары по АЗС и энергетике: стратегия удушения.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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новости, россия, харьков, украина, михаил мягков, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео