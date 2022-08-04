https://ukraina.ru/20220804/1037290521.html

Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада

Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада - 04.08.2022 Украина.ру

Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада

Эпизод с ударом по СИЗО с пленными украинскими боевиками в Еленовке будет показательным во многом, он покажет, сумеет ли в информационном плане российская... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T14:17

2022-08-04T14:17

2022-08-04T14:17

интервью

георгий бовт

косово

снв-3

сво

информационная война

санкции

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Эпизод с ударом по СИЗО с пленными украинскими боевиками в Еленовке будет показательным во многом, он покажет, сумеет ли в информационном плане российская сторона не только противостоять, но и переиграть своих оппонентов, считает политолог и журналист Георгий Бовт.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Георгий Георгиевич, вопрос об обострении ситуации вокруг Косово. Почему кризис отложили на месяц, и кому этот кризис в Сербии интересен?– Кризис в Сербии вообще никому не интересен, именно поэтому его сейчас загасили, и за месяц попытаются найти какое-то компромиссное решение. Надо сказать, что косовские власти довольно сознательно пошли на это обострение. Там пришел относительно недавно к власти новый премьер, который настроен радикально, и он хочет постепенно выдавливать оттуда сербов, находясь на такой националистической платформе. Формально надо сказать, что косовские власти пытались ввести по отношении к сербам те же собственные правила, которые в Сербии ввели по отношению к косоварам одиннадцать лет назад. Но дело в том, что Косово – это государство, которое признано только некоторыми странами Евросоюза и США. Поэтому в данном случае это такой был довольно провокационный шаг, который вызвал волнения.В то же время надо сказать, что обе стороны - и Косово не признано еще многими странами, и Сербия – они подали заявку в Евросоюз, о заинтересованности в евроинтеграции, и поэтому большая война им не нужна.– Какой интерес есть у НАТО и Евросоюза?– Вряд ли НАТО заинтересован в том, чтобы устроить сейчас большую войну на Балканах. НАТО хватает Украины. И, собственно, именно поэтому американский посол попросил косоваров сбавить обороты и отыграть назад.Там находится натовский контингент, фактически под флагом ООН и, наверное, они были бы готовы выступить против сербской армии, если бы сербская армия начала активные военные действия. Но без этого обошлось.– Еще одна надежда Байдена - новая система контроля ядерного вооружения, взамен СНВ-3, сроки этого соглашения подходят к концу. На каких условиях Россия согласится в нынешней ситуации подписывать договор, и каковы истинные намерения США в этом вопросе?– Переговоры по проблемам СНВ – они шли до момента начала военных действий на Украине, и даже некоторое время после начала, на уровне экспертов происходил обмен какими-то данными, позициями и мнениями. Сейчас никаких контактов нет. Я не верю, что в условиях военных действий, пока они не прекратятся, эти контакты будут возобновлены. Это заявление Байдена далеко на будущее. В 2026 году истекает договор (СНВ-3 – Ред.). До 2026 года еще либо шах, либо падишах (умрет – Ред.). Поэтому некоторое время еще есть.На чем остановились на момент разрыва этих контактов? Американская позиция была в следующем, и российская сторона готова была об этом разговаривать: Россия убирает из Европы те ракеты средней дальности, которые, по мнению американцев, нарушают договор о меньшей и средней дальности, из которого Трамп вышел в 2019 году, а мы - вслед за ним.Речь идет об определенных модификациях "Искандеров", которые Москва была готова убрать за Урал и обеспечить определенные меры верификации. Чего хотела Америка еще? Она хотела бы включить в Договор об ограничении вооружений тактическое ядерное оружие российское, а также новые виды вооружений, по которым американцы пока отстают. Прежде всего это гиперзвуковое оружие, а также подводное ядерное оружие, типа торпед с ядерными двигателями, которые тоже американцев пугают. Они хотели бы это включить. Кроме того, они хотели подключить Китай к этим переговорам.Мы хотели поставить под контроль американские высокоточные ракеты обычных вооружений, то есть, не ядерных. Мы хотели, чтобы американцы взяли на себя обязательство не размещать ядерное оружие средней и меньшей дальности в Европе, пока они этого, кстати, не делают. Также мы хотели, чтобы те элементы противоракетной обороны, которые американцы уже начали размещать в Европе – они тоже бы попали под этот договор.Стороны были довольно далеки от компромисса, но они двигались по пути к его достижению. Сейчас они никуда не движутся, и в условиях военных действий, я думаю, никаких переговоров не будет.– Может быть, Байден прощупывает почву, потому что он заявляет о том, что переговоры были и во времена холодной войны, почему бы не сейчас?– Во-первых, надо понимать контекст, в котором сделано это заявление. Это заявление послано конференции международной, которая открылась в Нью-Йорке 2 августа по контролю за тем, как соблюдается Договор о нераспространении ядерного оружия. Туда собрались 191 страна. И этой 191 стране Байден и адресует - и рисует в этом своем заявлении американскую политику, как политику миролюбивую, как стремление к безъядерному миру, миру ответственному.Он там еще Россию обзывает всякими нехорошими словами и говорит, что она не тот партнер, с которым сейчас надо вести дела, мол, надо ей еще заслужить это право, чтобы с ней так разговаривали. Это такое… так себе по тональности приглашение к переговорам. Поэтому я не думаю, что в практическом плане мы сейчас получим какие-то переговоры и контакты.- В Британии предсказали ссоры Шольца и Макрона с Еврокомиссией из-за возможного налаживания диалога с Владимиром Путиным. Как можно расценивать такую ситуацию? Может быть, как начало некой капитуляции или понимания проигрыша в собственных антироссийских санкциях антироссийских?– Я не верю в это. Это какие-то алармистские публикации. Западная пресса вообще любит писать в духе нарочитого драматизма. Сейчас прямо Макрон и Шольц рассорятся с остальным Евросоюзом. Это абсолютно неправдоподобная версия.Какие-то нюансы отношений есть. Конечно, если сравнивать позицию Франции и Германии, с одной стороны, и позицию Польши и стран Балтии с другой стороны, то мы эти нюансы видим. Наиболее резкие требования по санкциям, они звучат от стран Восточной Европы. Не французы, не немцы – они, в общем, ничего такого экстраординарного, помимо общесанкционного давления, не предлагают.Но так, чтобы они поссорились – нет. Они как-то находят пока механизмы взаимодействия и компромиссов. И пока вырабатывают свою санкционную политику, к сожалению, для нас, достаточно скоординировано.– Помощник Дмитрия Медведева Осипов сообщил о взломе страницы Дмитрия Медведева в сети ВКонтакте. Вопрос по теме информационной войне с Западом. Насколько хорошо мы в ней себя ощущаем и правильно ли отвечаем?– Иногда кажется, что проигрываем, честно говоря. И не только Западу, но и украинской контрпропаганде. Она достаточно агрессивна, она наступательна, она использует разные приемы. Я не буду произносить слов "фальсификация", "фейки", это все хорошо разоблачается и, надо сказать, что целый ряд наших федеральных каналов посвящают этому целые передачи, и они показывают, где украинская военная пропаганда говорит неправду.Мне кажется, что, конечно, не хватает какой-то гибкости иногда, не хватает собственной наступательности, каких-то инициатив и т.д.Но сейчас мы видим инцидент с гибелью пленных нацбатальона "Азов"* (в Еленовке – Ред.). Пока мне кажется, что в этой информационной войне российское Минобороны не проигрывает. Оно первым сообщило об этом. Оно пригласило туда специалистов международного Красного Креста. Посмотрим дальше, какие козыри будут выложены.Конечно, есть искушение наверняка у противников, у украинской стороны - использовать этот инцидент для того, чтобы показать, что русская армия действует зверскими методами. И понятно, как это будет разыгрываться. Мне кажется, что тот эпизод будет показательным во многом - сумеет ли в информационном плане российская сторона не только противостоять, но и переиграть своих оппонентов.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220801/1037070778.html

https://ukraina.ru/20200816/1028574537.html

https://ukraina.ru/20220722/1036727108.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, георгий бовт, косово, снв-3, сво, информационная война, санкции