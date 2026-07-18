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Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии

Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии - 18.07.2026 Украина.ру

Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии

Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал кадровую политику украинской армии, заявив, что назначения происходят по принципу личной лояльности, а не профессионализма. Об этом 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-18T10:24

2026-07-18T10:24

2026-07-18T10:24

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Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал состояние украинской армии на фоне отставки Михаила ФедороваПо его словам, кадровая политика ВСУ строится на личной лояльности, а не на профессионализме, а командиры вынуждены думать не только о выполнении задач, но и о том, как избежать наказания.Собко признал, что ВСУ могут потерпеть поражение. Он также предупредил об искажении информации при прохождении по командной вертикали, из-за чего руководство принимает ошибочные решения.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина.ру, россия, сво, спецоперация