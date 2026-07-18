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Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии - 18.07.2026 Украина.ру
Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал кадровую политику украинской армии, заявив, что назначения происходят по принципу личной лояльности, а не профессионализма. Об этом 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T10:24
2026-07-18T10:24
2026-07-18T10:24
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михаил федоров
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Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал состояние украинской армии на фоне отставки Михаила ФедороваПо его словам, кадровая политика ВСУ строится на личной лояльности, а не на профессионализме, а командиры вынуждены думать не только о выполнении задач, но и о том, как избежать наказания.Собко признал, что ВСУ могут потерпеть поражение. Он также предупредил об искажении информации при прохождении по командной вертикали, из-за чего руководство принимает ошибочные решения.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина.ру, россия, сво, спецоперация
Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация
Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал кадровую политику украинской армии, заявив, что назначения происходят по принципу личной лояльности, а не профессионализма. Об этом 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал состояние украинской армии на фоне отставки Михаила Федорова
По его словам, кадровая политика ВСУ строится на личной лояльности, а не на профессионализме, а командиры вынуждены думать не только о выполнении задач, но и о том, как избежать наказания.
Собко признал, что ВСУ могут потерпеть поражение. Он также предупредил об искажении информации при прохождении по командной вертикали, из-за чего руководство принимает ошибочные решения.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру