Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии - 18.07.2026 Украина.ру
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Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии - 18.07.2026 Украина.ру
Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии
Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал кадровую политику украинской армии, заявив, что назначения происходят по принципу личной лояльности, а не профессионализма. Об этом 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-18T10:24
2026-07-18T10:24
украина
михаил федоров
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украина.ру
россия
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спецоперация
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Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал состояние украинской армии на фоне отставки Михаила ФедороваПо его словам, кадровая политика ВСУ строится на личной лояльности, а не на профессионализме, а командиры вынуждены думать не только о выполнении задач, но и о том, как избежать наказания.Собко признал, что ВСУ могут потерпеть поражение. Он также предупредил об искажении информации при прохождении по командной вертикали, из-за чего руководство принимает ошибочные решения.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина.ру, россия, сво, спецоперация
Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация

Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии

10:24 18.07.2026
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал кадровую политику украинской армии, заявив, что назначения происходят по принципу личной лояльности, а не профессионализма. Об этом 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал состояние украинской армии на фоне отставки Михаила Федорова
По его словам, кадровая политика ВСУ строится на личной лояльности, а не на профессионализме, а командиры вынуждены думать не только о выполнении задач, но и о том, как избежать наказания.
Собко признал, что ВСУ могут потерпеть поражение. Он также предупредил об искажении информации при прохождении по командной вертикали, из-за чего руководство принимает ошибочные решения.
Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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