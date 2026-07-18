https://ukraina.ru/20260718/mozhno-li-popast-pod-ukrainskiy-dron-na-trasse-novorossiya-mify-i-realnost-1081588670.html

Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность

Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность - 18.07.2026 Украина.ру

Можно ли попасть под украинский дрон на трассе "Новороссия": мифы и реальность

Корреспондент издания Украина.ру проехал на легковой машине по основным транспортным магистралям новых регионов, чтобы на собственном опыте понять, можно ли по ним спокойно передвигаться, или такая поездка может закончиться плачевно

2026-07-18T07:30

2026-07-18T07:30

2026-07-18T07:30

эксклюзив

александр чаленко

новороссия

трасса "новороссия"

днр

запорожская область

мелитополь

бердянск

донецк

бпла

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Таксисту Гене, с которым мы отправляемся в путь, под 50. Всю жизнь проработал в такси. Водит машину "как бог". Небольшого роста. Спокойный. Много не говорит. Просто стоит в стороне и наблюдает.В случае нестандартных ситуаций на дороге не орет и не матерится в адрес напортачивших водителей. Добрый. Улыбчивый. Постоянно крестится на церкви, мимо которых проезжает. Грек. Родом из Старобешево, столицы греко-татар (православные греки, язык которых крымскотатарский).Живет в Донецке. В период с 2014 по 2022 годы очень хорошо зарабатывал, делая деньги на постоянных перевозках донецких пенсионеров и прочих граждан, которым надо было попасть с территории ДНР на территорию, контролируемую Киевом. Сегодня просто перевозит пассажиров по Новороссии и в Ростов-на-Дону.Перед поездкой успокаивает меня, почему под дрон попасть не должны – все-таки тертый калач – многое повидал:- Да все должно быть хорошо. Вот смотри, если бы трасса была опасной, то есть только появился там на машине, и в тебя сразу дрон прилетел, то ее бы уже закрыли, как трассу Ясиноватая – Горловка, и не пускали бы туда машины. Раз мариупольскую трассу и трассу "Новороссия" не закрыли для проезда, значит, по ней ездить можно. На легковушке – точно.Решаем с Геной, когда выезжать. Нам надо проехать сначала по мариупольской трассе, а потом через Мангуш свернуть на трассу "Новороссия". Ехать из Донецка до места назначения – одного из поселков в Запорожской области за Мелитополем - 370 км. Это примерно 4,5-5 часов.Предлагаю выезжать в 7 утра. Гена не соглашается: перед дорогой ему надо хорошенько выспаться. После непродолжительного обсуждения договариваемся, что выезжать будем в начале десятого. Только потом уже я узнал от военных, которые в теме, что мы приняли правильное решение. Дело в том, что бандеровские дроны активны ночью, утром и вечером после 20.00. Поэтому, если бы мы выехали в 7 утра, то в это время они были бы еще активны. По идее черный "Фольксваген Грета" украинским БПЛА не нужен – не военная цель – но все-таки… Страшновато. Едем-то в первый раз после того, как до новороссийских трасс стали долетать "Хорнеты".В Донецке бензин на заправках уже есть. Правда, его цена от 130 до 160 рублей за 95-й. Очереди, но относительно небольшие, есть только тогда, когда бензин по 130 рублей. Гена заправил полный бак (60 л) и взял с собой 20-литровую канистру бензина. По его словам, должно хватить и туда и обратно. Сразу скажу, что в конечном пункте назначения я выпросил у российского военного 10 л, а то бы не доехали. Из центра Донецка Гена выруливает на Ленинский проспект, который ведет на юг и переходит в мариупольскую трассу. Идем на большой скорости – более 150 км. "Хорнет" летает на скорости в 150 км/ч. Поэтому, мол, если программа, заложенная в его искусственный интеллект, признает нашу машину военной целью, то на такой большой скорости мы сможем от него оторваться. Опять же только потом от военных я узнал, что ехать на такой большой скорости было неправильно. Они разъяснили, что в протоколе ИИ сбитого "Хорнета", с которым их ознакомили, было указано, что среди целей, по которым надо бить, указаны и легковые автомашины, но…По ним запрограммировано бить только в последнюю очередь, когда заряд у БПЛА заканчивается, а целей – бензовозов и военных машин – нет. Но бить нужно не по первой попавшейся легковушке, а только по той, которая летит по трассе на огромной скорости и при этом активно нарушает правила дорожного движения. По мнению украинских военных, это может быть машина каких-то важных российских и местных тузов, которые стараются побыстрее добраться из пункта А в пункт Б, чтоб не попасть под дрон. Вот такая логика. Поэтому мы с Геной, даже не подозревая об этом, могли бы стать "законной целью" для вражеских БПЛА.Мариупольская трасса – две полосы в одну сторону и две - в обратную - была, как и всегда, не очень забита машинами. В основном это были легковушки. Фур и бензовозов мы не видели. Военные грузовики ехали только в сопровождении пикапа мобильной огневой группы (МОГов) – водитель плюс стрелок со стационарным пулеметом. Встречались и одиночные МОГи, ехавшие, как в сторону Мариуполя, так и в сторону Донецка. По всей трассе на определенном расстоянии друг от друга по обе стороны находились замаскированные стационарные МОГи: торчащий вверх пулемет, рядом несколько одетых в шлем и бронежилет бойцов в камуфляже.Пока мы не свернули с мариупольской трассы направо - на дорогу, ведущую в сторону донецкого городка Мангуша, мы увидели только два или три сгоревших остова грузовиков. Видимо, их подбили давно, так как они уже покрылись ржавчиной. Также мы ни разу не видели ни одного украинского беспилотника и не слышали характерный для него звук мопеда. Естественно, мы ни разу не слышали стрельбы МОГов. В Мангуше заехали на заправку: просто попить кофе. Бензин там есть, но выдают его строго по талонам.Наташа - владелица заправки. Ей на вид больше 50. У женщины не очень хорошее настроение. Причины: бензин и реконструкция дороги.- Куда вы едете? В сторону Мелитополя? Зачем вы туда едете? Это же небезопасно. Чего вам не сидится дома! Журналисты? Понятно… Что вам сказать… Час назад тут только что стреляли по украинскому беспилотнику. Вроде не подбили – полетел в сторону Мариуполя. В заправку напротив несколько недель назад попал дрон. Но там хорошая защита. Заправка работает. Бензина у меня почти не осталось. Последний раз бензин залила месяца два назад. У меня просто большие емкости. Поэтому хватило на столько. Но продаем сейчас только по талонам. Бензина осталось на дней пять, не больше. После просто закроемся. Водители бензовозов категорически отказываются к нам ехать. Им уже и полмиллиона за поездку предлагали. Отказываются – жизнь дороже. Даже не знаю, что делать, - грустно пожимает плечами женщина.Допиваем кофе. Едем дальше.Еле-еле из-за огромной пробки выезжаем на трассу "Новороссия". До поездки я думал, что мы будем ехать по полупустой дороге. Но не тут-то было. Трасса как была забита, так и осталась забитой машинами - и грузовыми, и легковыми, - несмотря ни на какие вражеские дроны. Сразу было видно, что украинские БПЛА передвижению транспорта не помеха.Что бросилось в глаза? Во-первых, продолжается расширение трассы – ее расширяют по дополнительной полосе с каждой из сторон. Везде стоит дорожная техника – много рабочих. Поэтому реконструкция и вызванные ею очень большие пробки, затрудняют движение. Но при этом никаких следов сгоревших машин. По строителям, видимо, дроны не работают. Во-вторых, как шли большие фуры в сторону Крыма и обратно, так и идут. Мы еле-еле смогли объехать большой караван из 20-30 фур, который растянулся на километр. Причем что интересно, фуры ехали без всяких МОГов. Это говорит о том, что они также не являются объектом атак. Иначе их здесь бы просто не было в таком большом количестве.В-третьих, вдоль трассы идет уборка урожая пшеницы – многочисленные комбайны бороздят поля. Вдоль трассы мы раза три видели сгоревшие остовы грузовиков и один раз сгоревшую "буханку". Видели большие черные пятна вдоль трассы. Видимо, это были места, где ранее стояли сгоревшие машины.Если в ДНР еще был бензин, то по трассе "Новороссия" в Запорожской области его не было вообще. Причем все неработающие заправки, в отличие от донецких, были обложены мешками с песком. Только в Бердянске и в Мелитополе был бензин, но по 220 рублей за 95-й. Причем на заправках, где он появлялся, сразу выстраивалась очередь. В ней можно было простоять и 10 минут, и от 2 до 6 часов.Когда доехали до Бердянска, то на блокпосту нам не разрешили ехать дальше, так как украинские дроны разрушили мост по пути следования. Поэтому ехать надо было в объезд через Бердянск. И вот, что интересно, несмотря на дефицит и дороговизну бензина, в городе есть пробки. Все рестораны и кафе открыты и забиты людьми. Очень много приезжих и отдыхающих – Бердянск все-таки курорт."Дроны в Бердянске летают в основном ночью. Иногда бывает, что ночью спокойно. Чувствуется, что наше ПВО стало более насыщенным, так как БПЛА стали чаще сбивать", - сказал мне местный чиновник-информационщик и бывший пророссийский активист Станислав Смаковский.До конечного пункта назначения, объехав Мелитополь, мы добрались благополучно. Пока ехали, нам ни разу не встретилась только-только подбитая техника, мы ни разу не видели летящих дронов и ни разу не слышали стрельбы.Переночевав в местной гостинице, где был свет и интернет, в местном ресторане - солянка и шашлык, а ассортимент товаров в местном продуктовом магазине не уменьшился, мы двинули во второй половине дня в обратный путь.И вот тут между Мелитополем и Бердянском (где-то в 40 км от последнего) мы увидели черный дым, поднимающийся в голубое небо. Сначала подумали, что это дрон ударил по бензозаправке, но потом вспомнили, что там бензина нет, стали гадать, что это может быть. И только, когда подъехали ближе, то увидели горящий небольшой бензовоз, стоящий у обочины, а рядом комбайны, убиравшие пшеницу. Видимо, этот бензовоз приехал заправить комбайны. Обратно ехали опять через Бердянск. Так как был вечер, поэтому, памятуя, что лучше с украинскими дронами не шутить, поехали не по трассе "Новороссия", а по параллельной ей дороге в курортный городок Урзуф. Дорогу несколько лет назад реконструировали, так что ехать по ней было одно удовольствие.В Урзуфе полно народу. Отдыхающие из ДНР и ЛНР, а также российские специалисты из Бердянска. Цены от 4-5 тысяч рублей за приличный номер недалеко от моря.Утром я специально сходил на пляж. Две трети пляжа забита народом. Я помню почти пустые пляжи Урзуфа летом 2022 года после освобождения Мариуполя. Даже сейчас несмотря на бензиновый кризис люди все равно едут сюда отдыхать.Выводы такие: ночью, утром и вечером, когда начинает темнеть, по дорогам Новороссии лучше не ездить. Дроны. Ездить надо днем, но со скоростью 100-120 км/ч, не больше, при этом не нарушая правила движения. Бензин лучше брать с собой или заправляться в городах, выстояв очередь. На дорогах вне городов бензина нет, или он есть только по талонам. В городах работают магазины и общепит, есть свет и интернет.В общем, мы абсолютно благополучно проехали 370 км вдоль мариупольской трассы и трассы "Новороссия" и 370 км обратно без всяких проблем. Так что разговоры о том, что это "дорога смерти" слишком преувеличены. Просто у страха глаза велики.Смотрите также видео Александра Чаленко с бойцами, которые чистят небо Юга России от вражеских дронов Как "Медведи" защищают трассу "Новороссия" и Центральную Россию от вражеских БПЛА

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днр

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бердянск

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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