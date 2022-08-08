https://ukraina.ru/20220808/1037380943.html

Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе

Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе

К планам Польши закупить тысячу южнокорейских танков и пятьсот РСЗО HIMARS следует относиться всерьез, даже если ей не удастся реализовать все планы, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-08-08T07:00

2022-08-08T07:00

2022-08-08T07:00

польша

юрий кнутов

новости

эксперт

армия

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По мнению эксперта, часть планов Польша вполне сможет выполнить. Он напомнил, что, когда Варшава заявляла о планах купить американский ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили.Анонсированную закупку южнокорейских танков, по мнению эксперта, также не стоит недооценивать.Эксперт добавил, что, с другой стороны, польские запросы слишком большие.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, юрий кнутов, новости, эксперт, армия