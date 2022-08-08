Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе - 08.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе
Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе
К планам Польши закупить тысячу южнокорейских танков и пятьсот РСЗО HIMARS следует относиться всерьез, даже если ей не удастся реализовать все планы, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T07:00
2022-08-08T07:00
польша
юрий кнутов
новости
эксперт
армия
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По мнению эксперта, часть планов Польша вполне сможет выполнить. Он напомнил, что, когда Варшава заявляла о планах купить американский ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили.Анонсированную закупку южнокорейских танков, по мнению эксперта, также не стоит недооценивать.Эксперт добавил, что, с другой стороны, польские запросы слишком большие.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html
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польша, юрий кнутов, новости, эксперт, армия

Эксперт Кнутов рассказал, сможет ли Польша создать самую большую армию в Европе

07:00 08.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К планам Польши закупить тысячу южнокорейских танков и пятьсот РСЗО HIMARS следует относиться всерьез, даже если ей не удастся реализовать все планы, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По мнению эксперта, часть планов Польша вполне сможет выполнить. Он напомнил, что, когда Варшава заявляла о планах купить американский ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили.
Анонсированную закупку южнокорейских танков, по мнению эксперта, также не стоит недооценивать.
Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой. Ее танки — не "Абрамсы", но с британскими "Чэлленджерами" они могут тягаться. Это оружие сегодняшнего и даже завтрашнего дня.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Эксперт добавил, что, с другой стороны, польские запросы слишком большие.
Так, например, 500 HIMARS`ов американцы при сегодняшних темпах будут делать 10 лет. Если поляки будут собирать установки со всего света, это им дорого обойдется, но штук 100 они собрать могут.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 07:24Чем воюют на Украине
Польша готовится к войне. Но только ли с Россией?
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ПольшаЮрий КнутовНовостиэкспертАрмия
 
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