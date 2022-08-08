https://ukraina.ru/20220808/1037377000.html

Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте

Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте - 08.08.2022 Украина.ру

Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте

Проблема российского информационного фронта состоит в том, что эксперты, которых показывают в эфире, не в состоянии привлечь внимание молодежи, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-08T05:45

2022-08-08T05:45

2022-08-08T05:45

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По его словам, большинство экспертов "порют конченную ахинею" и никто из молодых людей не станет слушать их долгие лекции.Гаспарян подчеркнул, что уметь донести информацию – бесценно, а в России нет массово таких людей.Кроме того, он раскритиковал скучные и "некликабельные" заголовки СМИ, которые могут заинтересовать, разве что, семью самого эксперта.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037290521.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, информационная война, сми, эксперты