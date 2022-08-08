https://ukraina.ru/20220808/1037377000.html
Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте - 08.08.2022 Украина.ру
Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
Проблема российского информационного фронта состоит в том, что эксперты, которых показывают в эфире, не в состоянии привлечь внимание молодежи, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-08T05:45
2022-08-08T05:45
2022-08-08T05:45
новости
информационная война
сми
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101715/69/1017156954_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_844071a75556a943881bc80da0a75011.jpg.webp
По его словам, большинство экспертов "порют конченную ахинею" и никто из молодых людей не станет слушать их долгие лекции.Гаспарян подчеркнул, что уметь донести информацию – бесценно, а в России нет массово таких людей.Кроме того, он раскритиковал скучные и "некликабельные" заголовки СМИ, которые могут заинтересовать, разве что, семью самого эксперта.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037290521.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101715/69/1017156954_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3bc57ce5d7984a9165526a75e56a41d2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, информационная война, сми, эксперты
Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
Проблема российского информационного фронта состоит в том, что эксперты, которых показывают в эфире, не в состоянии привлечь внимание молодежи, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Главная беда здесь состоит в том, что у нас очень многие эти эксперты, кочующие по СМИ – они совершенно не понятны молодежи. Молодежь их совсем не воспринимает.
По его словам, большинство экспертов "порют конченную ахинею" и никто из молодых людей не станет слушать их долгие лекции.
Гаспарян подчеркнул, что уметь донести информацию – бесценно, а в России нет массово таких людей.
Кроме того, он раскритиковал скучные и "некликабельные" заголовки СМИ, которые могут заинтересовать, разве что, семью самого эксперта.
Полный текст интервью читайте здесь
.