Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте - 08.08.2022 Украина.ру
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Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте - 08.08.2022 Украина.ру
Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
Проблема российского информационного фронта состоит в том, что эксперты, которых показывают в эфире, не в состоянии привлечь внимание молодежи, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-08T05:45
2022-08-08T05:45
новости
информационная война
сми
эксперты
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По его словам, большинство экспертов "порют конченную ахинею" и никто из молодых людей не станет слушать их долгие лекции.Гаспарян подчеркнул, что уметь донести информацию – бесценно, а в России нет массово таких людей.Кроме того, он раскритиковал скучные и "некликабельные" заголовки СМИ, которые могут заинтересовать, разве что, семью самого эксперта.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037290521.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, информационная война, сми, эксперты

Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте

05:45 08.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПавильон "Пресса"
Павильон Пресса - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Проблема российского информационного фронта состоит в том, что эксперты, которых показывают в эфире, не в состоянии привлечь внимание молодежи, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Главная беда здесь состоит в том, что у нас очень многие эти эксперты, кочующие по СМИ – они совершенно не понятны молодежи. Молодежь их совсем не воспринимает.
По его словам, большинство экспертов "порют конченную ахинею" и никто из молодых людей не станет слушать их долгие лекции.
Гаспарян подчеркнул, что уметь донести информацию – бесценно, а в России нет массово таких людей.
Кроме того, он раскритиковал скучные и "некликабельные" заголовки СМИ, которые могут заинтересовать, разве что, семью самого эксперта.
Полный текст интервью читайте здесь.
Георгий Бовт интервью
4 августа, 14:17
Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
05:50Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
05:45Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
05:00"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
04:45"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
04:30"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
04:15"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
04:00"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
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