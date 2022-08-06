https://ukraina.ru/20220806/1037364520.html

Армен Гаспарян об итогах недели: У Зеленского два варианта действий

Армен Гаспарян об итогах недели: У Зеленского два варианта действий - 06.08.2022 Украина.ру

Армен Гаспарян об итогах недели: У Зеленского два варианта действий

На кого работает "Яндекс", как Запад сигналит Зеленскому, и что Китай говорит США

2022-08-06T13:28

2022-08-06T13:28

2022-08-06T13:28

интервью

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102754/27/1027542707_0:145:3648:2197_1920x0_80_0_0_e08349f1e8dc3417940df35d70e114f8.jpg

В России в сложившихся практически военных условиях необходимо самое пристальное внимание уделять информационной сфере. Пока ощущается острая нехватка людей, способных понятным для всех языком объяснять происходящие события, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру, подводя итоги недели.- Армен, начнем с того, что на прошедшей неделе в международной неправительственной организации Amnesty International заявили о том, что ВСУ нарушает военное право, размещая вооружение в школах и больницах, и подвергая риску мирных жителей. В Киеве молчать не стали. Зеленский отреагировал резко и заявил, что, создавая такие отчеты, организация пытается амнистировать Россию. О чем сигнализирует появление таких отчетов, и можно ли верить в какое-то прозрение Запада?– Давайте по пунктам. Первое: Зеленский очень глупый человек, максимально глупый. Он не понимает, что Amnesty International без отмашки Вашингтона ни один не то, что доклад – абзац не напишут. Очевидно, что на публикацию этого материала последовала санкция.Что характерно, ничего особенного мы не услышали. Мы с вами на "Украине.ру" о совершенных властями Украины военных преступлениях рассказываем на зависть всяким Amnesty International и прочим лицам правозащитной национальности регулярно и детально.Здесь просто фиксация фактов. Да, были осуществлены военные преступления. Ну, а дальше что следует из доклада Amnesty International? А ничего!По идее после оглашения этих фактов должна собираться следственная комиссия – кто-то, кто будет разбирать, насколько соответствует это действительности. Что теперь с этим делать и, если все так и есть - военный трибунал со всеми вытекающими отсюда последствиями – это преступления против мира. Опять-таки, это ровно то, о чем мы с вами постоянно говорим, нового ничего нет.Для чего это сделано сейчас? Это явный сигнал господину Зеленскому, что Запад начинает уставать от бесцельно прожитых лет вместе с ним. То есть, надо в принципе научиться выполнять взятые на себя обещания. Пацан сказал – мы идем штурмовать Херсон… как Джон Сильвер: "Не пробьет и пара склянок, как над этим фортом будет развиваться "Веселый Роджер".Но как известно, прошел месяц в момента первого обещания. Результат – зеро. Скорее, наоборот даже, он отрицательный, потому что Залужный сегодня в очередной раз сказал болванам этим: какое вам "наступление"? Вас сейчас вообще последнего на Донбассе лишат. И дальше все – понеслась душа в рай, а ноги в милицию.Запад хочет увидеть, на что дается оружие, даются деньги, дается информационная поддержка, она же безостановочная. Слушайте, я прям смотрю и меня оторопь берет, мне же пытаются объяснить, что каждый житель Саксонии или Сардинии, что он на карте безошибочно покажет не то, что - где находится Житомир, а где там находится пивная, где накатят вам кружечку пивка холодного. Это же на самом деле сумасшествие.Поскольку Зеленский относится к очень тяжелым пассажирам, и путем намеков до него ничего не доходит, отрытым текстом тоже не получается, то в ход пошли Amnesty International.Поэтому Зеленский с (главой Офиса президента Украины – Ред.) Ермаком очень сильно перепугались. Они понимают прекрасно, что от любви до трибунала… Это даже не один шаг, а это просто перемена настроения какая-то, тем более, что все же понимают, насколько это все зыбко – с энергетической точки зрения, с экономической.Вроде как есть партия-рулевой в лице товарища Байдена, но у него теперь хобби – он каждый день сдает тесты на ковид, и каждый день у него один и тот же результат неутешительный.Поэтому это - такой намек. Сейчас у Зеленского два возможных гипотетически допустимых вариантов развития событий.Первое – это пойти в наступление, добиться хоть чего-нибудь, кроме разгрома. Разгром не считается, нужен хоть какой-то успех, пусть даже в сводках Арестовича. И этот успех постараться продать, и сказать: слушайте, я ничего не могу – я импотент, но вот что-то у меня свершилось. Не судите строго, могу это дать.Если Западу это понравится – ну, хорошо. Не понравится – ну, значит, Amnesty International, в сотрудничестве с Хельсинкской группой, плюс Шац, Кац, Альбац, Шендерович и Пархоменко напишут еще один доклад и – "на трибунах становится тихо".Либо второй вариант – провести внутреннее расследование, найти какого-нибудь Поперечного, Безбородечного, Потноглазова, быстро осудить за совершенные преступления и публично шлепнуть. И вот это продать Западу, дескать, мы нашли у себя в дружных хуторских рядах крысиную породу, но партия жестоко покарала этого троцкистского двурушника - так что любите нас снова.Третьего варианта я, извините, не вижу. Либо ты должен показать успех, либо ты должен кого-то наказать. Но, судя по тем воплям, которые (там у них – Ред.) есть…Они вытащили совсем уже карикатурные образы. Там какой-то у них есть военный эксперт, с него не то, что песок сыплется, я боялся, что он сыграет в ящик прямо во время этого интервью. Он начал, что он 84 года на боевом посту, старый политрук, но - никогда он не читал подобного рода мерзости и гнусности. И мне стало странно. Послушай, если ты 84 года на боевом посту, очевидно, что последние восемь лет ты просто обязан читать "Украина.ру".Извините, тут задолго до Amnesty International тебе все по пунктам раскладывали, все рассказали подробно. Странноватая публика.– Если в Amnesty International прозрели, то не совсем прозрели в нашей, то ли родной российской, то ли нидерландской компании "Яндекс". Хочу с вами поговорить об информационной войне. Дело в том, что последнее время на первых страницах "Яндекс новостей" зачастую выходят новости, откровенно проплаченные Украиной, украинские вбросы. Случается такое, что - открываешь какой-нибудь российский сайт, хочешь посмотреть ролик, а там перед роликом всплывает реклама, где просто все накачано трупами российских солдат, или, например, идут постановочные кадры мариупольского роддома. Что необходимо сделать для решения этой проблемы? Как с этим бороться? Может быть, нужно улучшить какие-то законодательные акты по регулированию интернета?– Законодательных актов и так как кроликов в садке. Нужно просто отдавать себе отчет в том, что против страны ведется информационная война. Все упирается в то, что у нас многие этого не понимают вообще.– На кого "Яндекс" работает, как вы думаете?– Ну, что тут думать – очередные удивительные менеджеры... Ну и вот эти голубки-хипстеры – чтобы кофе стекал с бородешки, еще бы размышлять о чем-то таком высоком. Ну а что - а кто там должен работать, если сейчас молодежь такая?На самом деле это очень легко остановить, но - это методы не специальной операции, это методы военного времени уже. У нас сейчас такого нет. При военном времени совершенно другое будет к этому ко всему отношение. И я думаю, что первый день будет показательно единственным. А сейчас этого нет.Что этому противопоставить – это очень хороший вопрос, потому что главная беда здесь состоит в том, что у нас очень многие эти эксперты, кочующие по СМИ – они совершенно не понятны молодежи. Молодежь их совсем не воспринимает.Иногда мне кажется, что молодежь к рыбкам относится лучше, чем к этим людям, потому что они порют конченную ахинею. Я, человек, зацепивший советскую эпоху – мне это не интересно слушать, это лютый бред. А вот вы представьте, молодая девушка - вот она захотела узнать новости. Она включила какой-нибудь телеканал. Двадцать минут она это послушала и сказала – "о-о-о, все понятно". И пойдет читать то, что ей ближе.Уметь донести информацию – это бесценно. Мы таких людей массово не имеем. Отсюда у нас все проблемы, потому, что очень многих вообще категорически нельзя никуда допускать, потому, что кроме вздора и позора они ничего вызвать не могут. А, извините, интернет рассчитывает на кликабельность.Понимаете, если вы сделаете заголовок: "Доктор околовсяческих наук Козлопаров считает, что…" - и дальше мудреная очень фраза. Кто на это кликнет? Кроме кота Козлопарова, его жены, и, может быть, кума какого-нибудь. Это же никому не интересно.Это должны делать люди, у которых есть своя аудитория, которые могут объяснять что-то, а мы никак к этому не можем прийти. Шесть месяцев у нас это (спецоперация – Ред.) происходит. Лучше-то не стало.Понимаете, когда я тут включил (ТВ – Ред.) несколько дней назад, я почувствовал, что у меня не просто волосы начали расти, а у меня прям вот сразу ирокез нарисовался. Там сидел человек, который говорит: "Что там такого – вот надо химическим оружием нахлобучить". То, что это будет военное преступление – он не понимает, он дурак набитый.Скажите, а девушка, которая у него брала интервью? А остальные? Шеф-редакторы, главные редакторы, владельцы медиа? Они это смотрят, они понимают, что они несут? Молодой человек посмотрит на это и скажет "ну они вообще"… И на этом фоне будут востребованы совершенно другие новости.Ларчик открывается просто. Если бы у нас было 50 Мартыновых и 50 Мухиных условно, было бы сильно проще. Поскольку их мало таких, начинаются эти поиски (комментаторов – Ред.) – писателей-фантастов, женщин-футурологов… Конечно, никто это смотреть не будет, люди будут тянуться к другому. Я вам больше скажу – если бы я не был частью этой истории, я бы тоже это все не смотрел бы. Сказал бы: о, ребята, до свидания. Если бы я не понимал, в чем суть явления. А среднестатистический человек не будет в этом разбираться.В данном случае - не комплиментарности ради, а по факту: на "Украине.ру" выступают люди, которые понимают, что они говорят, они хотя бы отдают себе в этом отчет. По нынешним временам это вообще редкость. Но повторяю, этих людей должно быть больше.– Второго августа Нэнси Пелоси посетила Тайвань, все за этим следили, и это событие резко усложнило китайско-американские отношения. Народно-освободительная армия Китая в честь этого начала учения вокруг острова, а официальный представитель Совета безопасности Кирби в ответ на это заявил, что Китай устраивает провокации. Чего еще ожидать, может ли это все сейчас накалиться до той степени, когда Китай пойдет на военный сценарий?– Во-первых, отношения (КНР и США – Ред.) накалились уже. Потому что Пелоси стала персоной нон-грата.– И вся ее семья.– Вашингтон очень не любит, когда с ним так поступают. Плюс, на военном уровне Китай отказался взаимодействовать с США. Тайвань попадает под экономическую блокаду и т.д.Это опять же, понимаете, Соединенные Штаты считали ситуативно. Для чего поехала (на Тайвань – Ред.) Пелоси, чтобы совсем все просто было. Она поехала, чтобы демократам было, с чем пойти на выборы. Потому что повестки никакой нет.Ну, вы не можете пойти ни с энергетикой, ни с экономикой, ни с хутором (киевский режим – Ред.) – ни с чем, не объясняя, что это все потому, что в Москве сидит Путин. Это не проканает на выборах никак.Соответственно, чтобы иметь хоть что-то, надо ва-банк идти. Китай? – очень хорошо. Пелоси прокатилась - и лишила республиканцев важного козыря. Потому что эта мысль - нахлобучивать Китай – это была все время республиканская повестка. Теперь минус один – ты не можешь ее использовать, потому что Пелоси выйдет, и скажет: черти, я уже все сделала, куда вам-то, сидите молча и вдыхайте нектарин.Плюс к тому, у Пелоси, судя по всему, есть президентские амбиции. Если она в 82 года такие темы исполняет, что ей мешает в 84 стать президентом? Она в 82 года бодрее меня гораздо! Просто это не человек, это генератор! Только все ее действия деструктивные, но - какая разница, они, по крайней мере, делаются.Байден и до ковида оставлял желать лучшего, сейчас вообще непонятно, в каком он состоянии.– Вы думаете, что к реальности ближе Пелоси, чем Байден?– Конечно, гораздо ближе. Просто у нас к ней отношение… Но - вы много людей таких знаете в политике, которые бы такие эстрадные номера исполняли? Да их нет. Пелоси - единичный экземпляр. Поэтому Пелоси накачала сейчас рейтинг демократам. Другой вопрос, что к осени все ёкнется – это будет артель "напрасный труд", Но конкретно сейчас демократы на коне.Она бросила вызов коммунистической китайской деспотии. Ничего себе, кто до этого этим занимался? Причем, Пелоси – крупный последовательный специалист именно по Китаю. Она была еще на площади Тяньаньмэнь в момент этих исторических событий. Она там пыталась раздавать не печеньки, а листовки. Была арестована, быстро ее оттуда выслали. Ей тогда было пятьдесят лет.В полтинник очень многие женщины уже думают о телесериалах, а Пелоси в пятьдесят - готовила общекитайскую революцию. Это просто для понимания. За тридцать лет она еще опыт накопила. "Кастрюльки" – это не про нее абсолютно никак. Это Александра Коллонтай XXI столетия.Ситуативно – да, выиграли. А вот что будет дальше? Это надо следить за тем, какая будет цена на газ. От нее же многое зависит. А если хутор (киевский режим – Ред.) обломается, тогда возникнет вопрос: вы столько миллиардов долларов на что спустили? Вы разрушили всё. Путин вам цинично отказал даже от турбины, дерзко. И ради чего это все было? С Китаем вы теперь тоже поругались.Китай – это же не совсем так, как нам представляется. Там не будет никогда быстрой реакции. Это все будет методично, шаг за шагом. Поэтому здесь надо дождаться. У Си нет вариантов не ответить. У Байдена с Пелоси выборы в ноябре в Конгресс, а у Си в том же ноябре - ХХ съезд партии. Ему надо отчитываться о том, что он делал.Вы понимаете, что если у него это будет в анамнезе последним? Запоминается что всегда? Либо первое, либо последнее. Считается, что если ударить по роже – это будет очень болезненно. Но поверьте, если ударить по печени – будет не менее больно, только это не будет видно на лице никак. Твое лицо будет такое же, без косметики, что называется. Поэтому я так полагаю, что Китай из этой модели и исходит, они сейчас максимально начнут портить это все. Не надо мешать! Наоборот, надо поздравить этих вашингтонских… с очередным "могучим успехом". Потому что Китай обозлился очень серьезно.Кстати, в Вашингтоне тоже перепугались. Они сразу: нет, мы не ставим вопрос территориальной целостности Китая. Конечно! А Пелоси что там наговорила?– И вообще - никто ее туда не отправлял…– Да, никто не отправлял, она типа частный визит сделала. Нормально! А ее принимали тоже как частное лицо? Серьезно? Красная ковровая дорожка? Пелоси летела не как частное лицо совсем. Поэтому - тут возможны варианты. Я думаю, что там была схема такая, что Байден как бы перекрестил – давай лети, птичка-ласточка, но последствия все ты возьмешь на себя. А это только и нужно.А на кого брать последствия? На "альцгеймера", что ли? У него жена договорилась до того, что он заболел ковидом от того, что русские проводят спецоперацию на Украине. Отличная логика!

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

https://ukraina.ru/20220805/1037317705.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кристина Маркович

Кристина Маркович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, украина, владимир зеленский