"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала - 08.08.2022 Украина.ру
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"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала - 08.08.2022 Украина.ру
"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
По мнению политолога, публициста и радиоведущего Армена Гаспаряна у президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть только два варианта, как выкрутиться из скандала с Amnesty International показать Западу реальные победы или найти и наказать предателя внутри страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T04:45
2022-08-08T04:45
новости
владимир зеленский
скандал
наступление
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По словам Гаспаряна, после доклада организации Amnesty International с обличением военных преступлений ВСУ, киевским властям необходимо пойти в наступлении, добиться "чего-нибудь, кроме разгрома".Второй вариант, заметил он, провести расследование внутри страны и обнаружить какого-нибудь предателя, быстро его осудить и показать на Западе.Ранее во Львове СБУ задержала за "коллаборционизм" местного жителя, который призывал нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html
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Новости
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новости, владимир зеленский, скандал, наступление

"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала

04:45 08.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
По мнению политолога, публициста и радиоведущего Армена Гаспаряна у президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть только два варианта, как выкрутиться из скандала с Amnesty International показать Западу реальные победы или найти и наказать предателя внутри страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам Гаспаряна, после доклада организации Amnesty International с обличением военных преступлений ВСУ, киевским властям необходимо пойти в наступлении, добиться "чего-нибудь, кроме разгрома".
Второй вариант, заметил он, провести расследование внутри страны и обнаружить какого-нибудь предателя, быстро его осудить и показать на Западе.
И вот это продать Западу, дескать, мы нашли у себя в дружных хуторских рядах крысиную породу, но партия жестоко покарала этого троцкистского двурушника - так что любите нас снова.
Ранее во Львове СБУ задержала за "коллаборционизм" местного жителя, который призывал нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:18
Правозащитники прозрели: соцсети о докладе Amnesty International
 
НовостиВладимир Зеленскийскандалнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
05:50Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
05:45Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
05:00"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
04:45"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
04:30"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
04:15"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
04:00"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
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