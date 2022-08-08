https://ukraina.ru/20220808/1037375600.html

"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала

"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала - 08.08.2022 Украина.ру

"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала

По мнению политолога, публициста и радиоведущего Армена Гаспаряна у президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть только два варианта, как выкрутиться из скандала с Amnesty International показать Западу реальные победы или найти и наказать предателя внутри страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T04:45

2022-08-08T04:45

2022-08-08T04:45

новости

владимир зеленский

скандал

наступление

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По словам Гаспаряна, после доклада организации Amnesty International с обличением военных преступлений ВСУ, киевским властям необходимо пойти в наступлении, добиться "чего-нибудь, кроме разгрома".Второй вариант, заметил он, провести расследование внутри страны и обнаружить какого-нибудь предателя, быстро его осудить и показать на Западе.Ранее во Львове СБУ задержала за "коллаборционизм" местного жителя, который призывал нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, скандал, наступление