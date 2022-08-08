https://ukraina.ru/20220808/1037375600.html
"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала - 08.08.2022 Украина.ру
"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
По мнению политолога, публициста и радиоведущего Армена Гаспаряна у президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть только два варианта, как выкрутиться из скандала с Amnesty International показать Западу реальные победы или найти и наказать предателя внутри страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T04:45
2022-08-08T04:45
2022-08-08T04:45
новости
владимир зеленский
скандал
наступление
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По словам Гаспаряна, после доклада организации Amnesty International с обличением военных преступлений ВСУ, киевским властям необходимо пойти в наступлении, добиться "чего-нибудь, кроме разгрома".Второй вариант, заметил он, провести расследование внутри страны и обнаружить какого-нибудь предателя, быстро его осудить и показать на Западе.Ранее во Львове СБУ задержала за "коллаборционизм" местного жителя, который призывал нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, скандал, наступление
"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
По мнению политолога, публициста и радиоведущего Армена Гаспаряна у президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть только два варианта, как выкрутиться из скандала с Amnesty International показать Западу реальные победы или найти и наказать предателя внутри страны. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам Гаспаряна, после доклада организации Amnesty International с обличением военных преступлений ВСУ, киевским властям необходимо пойти в наступлении, добиться "чего-нибудь, кроме разгрома".
Второй вариант, заметил он, провести расследование внутри страны и обнаружить какого-нибудь предателя, быстро его осудить и показать на Западе.
И вот это продать Западу, дескать, мы нашли у себя в дружных хуторских рядах крысиную породу, но партия жестоко покарала этого троцкистского двурушника - так что любите нас снова.
Ранее во Львове СБУ задержала за "коллаборционизм" местного жителя, который призывал нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере.
Полный текст интервью читайте здесь
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