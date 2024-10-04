https://ukraina.ru/20241004/1057876753.html

Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал"

Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал" - 04.10.2024 Украина.ру

Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал"

На Украине задумались, все ли на самом деле хотят возвращать Крым и Донбасс, есть ли в стране консенсус относительно вступления в НАТО и всё ли общество готово продолжать войну? Ответы, кажется, удивили даже опытных, бывалых и маститых политологов и экспертов Незалежной

2024-10-04T06:27

2024-10-04T06:27

2024-10-04T06:27

украина

россия

запад

владимир зеленский

соскин

алексей арестович

нато

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович объясняет неудачи ВСУ на фронте тем, что "система подготовки была провалена, в войсках отсутствует базовая мотивация, но присутствует понимание того, что заявленная цель войны – выход на границы 91-го года – не реалистична в данных конкретных обстоятельствах".Это ещё не все. "Помимо этого, мотивация отсутствует из-за внутренней политики, где каждый день власть имущими выдвигаются новые предложения по ограничениям граждан: от культурных и языковых запретов до экономических, почти каждый день открываются новые коррупционные скандалы и усиливается бардак в управлении армией и государством", – подчеркнул Арестович, чьи слова приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале.По мнению экс-советника ОП, фронт может обрушиться через три-четыре месяца.Практически Украина исчерпана, исчерпаны как человеческий ресурс, так и финансовый, и материальный, внутренних ресурсов для продолжения войны нет, отметил в своём блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, добавив, что это выводы западных наблюдателей, об этом пишет, например, FT.Денег нет и не предвидится, есть крах и есть сам себя пролонгирующий незаконный Зеленский, констатировал эксперт. По его мнению, высказанному в эфире канала "Дикий live", Зеленскому надо бы просто написать заявление и уйти в отставку, тогда будет сформировано правительство национального спасения, выпустят всех репрессированных, отменят военное положение…Комментируя слова Жозепа Борреля о том, что Запад поддерживает Украину не от любви к украинцам, а исключительно ради своих интересов, Соскин подчеркнул, что для западных политиков "украинцы – это биоматериал". И нынешняя украинская власть это понимает и знает, но дело в том, что "Зеленский – является прямым вассалом этих сил".Что это за силы? Это силы талассократии, они давно поставили перед собой задачу уничтожения России, добавил политолог, напомнив, что именно королевские дома Европы легитимизировали Зеленского после истечения срока его полномочий, чем и "превратили украинский социум в биомассу, в рабов".Украина истощена, а задача Запада - победить Россию, но тогда логично было бы, чтобы Украина отошла в сторону, а выполнение этой задачи взяли на себя другие страны, например, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, прибалтийские государства, заявил Соскин.Что дальше? Экс-советник Кучмы предположил, что отойти в сторону не позволят, Киеву всё же дадут возможность бить дальнобойными западными ракетами по целям в глубине России. В ответ Россия нанесет ядерные удары по Киеву, по Львову, по Ивано-Франковску, считает Соскин. По его словам, именно этот сценарий скрывают от украинцев Зеленский и Ермак в своем плане.Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга полагает, что финал близок, "но после финальных минут вполне может быть дополнительное время".Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что в финансовом плане единственная надежда Киева - на многомиллиардный грант G-7, но для этого надо изъять российские суверенные активы в размере 300 млрд долларов. А с этим могут быть проблемы. Как к этому отнесутся Россия и Китай, что будет с евро? - задал он вопрос.Повышение налогов и сборов внутри Украины нужных средств для продолжения войны не принесут, разве что это может убить экономику, считает эксперт.По мнению украинского политолога Вадима Карасёва, Запад ищет, как остановить войну, потому что он не вытягивает". Тот же канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с политическими трудностями, потому что теперь у немцев дорогой газ.На Украине денег нет, Запад помощь уменьшает, и когда кто-то говорит, что это война на долгие годы, то забывает сказать — а на какие бюджеты? Сейчас власть грозит разослать 900 тысяч повесток, но это может делаться для того, чтобы перестроить настроения общества на мирный лад, выдвинул конспирологическую версию политолог.Он пояснил: "До мобилизации более 70 процентов говорили, что - война до победного конца, до Крыма, до кофе на набережной Ялты. А когда началась мобилизация, люди начали как бы прозревать. Одно дело, чтобы кто-то воевал за тебя, и все — патриоты, а другое дело, когда тебя (мобилизуют — Ред), говорят — ну, давай...". Тут-то весь патриотизм и улетучивается.Настроения меняются. Ни в элитах, ни в обществе нет консенсуса относительно возвращения всех территорий, нет консенсуса относительно НАТО, нет консенсуса относительно продолжения войны, во всяком случае, в элитах — там прекрасно понимают, что это тупиковый путь, сказал эксперт.Тем временем Guardian пишет, что "если Украина не готова принять стратегию окончания конфликта в реальные сроки без его опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны".Подробнее о том, что происходит на Украине – в материале "В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта"

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, владимир зеленский, соскин, алексей арестович, нато, вооруженные силы украины, эксклюзив