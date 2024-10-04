https://ukraina.ru/20241004/1057895938.html

Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск

Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск - 04.10.2024 Украина.ру

Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск

Украинское издание "Страна.ua" опубликовала информацию, полученную от военкора Юлии Кириенко-Мериновой. Журналистка сообщает, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, не дали отдыха и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны (ТРО)

2024-10-04T15:29

2024-10-04T15:29

2024-10-04T15:29

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"Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота ТРО разбежалась. А потом еще и комбат застрелился. Из-за них 72-й задержали выход из Угледара. Потому что надеялись. Думаю, представляете, каково морально - психологическое состояние бойцов", - сообщила Кириенко-Меринова..Она добавила, что сообщения военных о том, что команды отступать из Угледара долгое время не было, соответствуют действительности. А когда разрешение на выход все же появилось, уточнила военкор, отступление прошло с большими потерями, была растеряна почти вся пехота.Примерно за неделю до падения Угледара украинские военные были возмущены нежеланием своего командования до последнего выводить силы из Угледара. В частности, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели."С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - сказал он.Чуть позже украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ, рассказал СМИ, что из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности.Накануне вечером Министерство обороны России подтвердило освобождение города. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.В пятницу, 4 октября, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Угледар имеет выгодное географическое расположение и его потеря для противника имеет стратегическое значение.Пушилин уточнил, что в городе сейчас находится около 115 мирных жителей. Они уже получают помощь от российских военных.Еще по теме: "Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241003/1057857967.html

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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, отдых, отпуск, потери