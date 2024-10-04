Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск - 04.10.2024 Украина.ру
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Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск
Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск - 04.10.2024 Украина.ру
Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск
Украинское издание "Страна.ua" опубликовала информацию, полученную от военкора Юлии Кириенко-Мериновой. Журналистка сообщает, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, не дали отдыха и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны (ТРО)
2024-10-04T15:29
2024-10-04T15:29
новости
угледар
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
отдых
отпуск
потери
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"Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота ТРО разбежалась. А потом еще и комбат застрелился. Из-за них 72-й задержали выход из Угледара. Потому что надеялись. Думаю, представляете, каково морально - психологическое состояние бойцов", - сообщила Кириенко-Меринова..Она добавила, что сообщения военных о том, что команды отступать из Угледара долгое время не было, соответствуют действительности. А когда разрешение на выход все же появилось, уточнила военкор, отступление прошло с большими потерями, была растеряна почти вся пехота.Примерно за неделю до падения Угледара украинские военные были возмущены нежеланием своего командования до последнего выводить силы из Угледара. В частности, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели."С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - сказал он.Чуть позже украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ, рассказал СМИ, что из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности.Накануне вечером Министерство обороны России подтвердило освобождение города. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.В пятницу, 4 октября, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Угледар имеет выгодное географическое расположение и его потеря для противника имеет стратегическое значение.Пушилин уточнил, что в городе сейчас находится около 115 мирных жителей. Они уже получают помощь от российских военных.Еще по теме: "Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ.
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угледар
россия
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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, отдых, отпуск, потери
Новости, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, отдых, отпуск, потери

Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск

15:29 04.10.2024
 
Фото: bloomberg. Угледар
Фото: bloomberg. Угледар
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Украинское издание "Страна.ua" опубликовала информацию, полученную от военкора Юлии Кириенко-Мериновой. Журналистка сообщает, что 72-ой бригаде ВСУ, истощенной боями в Угледаре без ротаций, не дали отдыха и отправили на новые позиции вместо сбежавшей 123-ей бригады территориально обороны (ТРО)
"Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота ТРО разбежалась. А потом еще и комбат застрелился. Из-за них 72-й задержали выход из Угледара. Потому что надеялись. Думаю, представляете, каково морально - психологическое состояние бойцов", - сообщила Кириенко-Меринова..
Она добавила, что сообщения военных о том, что команды отступать из Угледара долгое время не было, соответствуют действительности. А когда разрешение на выход все же появилось, уточнила военкор, отступление прошло с большими потерями, была растеряна почти вся пехота.
Примерно за неделю до падения Угледара украинские военные были возмущены нежеланием своего командования до последнего выводить силы из Угледара. В частности, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели.
"С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - сказал он.
Чуть позже украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ, рассказал СМИ, что из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности.
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
Вчера, 12:02
Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в УгледареИз 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ
Накануне вечером Министерство обороны России подтвердило освобождение города. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
В пятницу, 4 октября, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Угледар имеет выгодное географическое расположение и его потеря для противника имеет стратегическое значение.
Пушилин уточнил, что в городе сейчас находится около 115 мирных жителей. Они уже получают помощь от российских военных.
Еще по теме: "Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ.
 
НовостиУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВС РФотдыхотпускпотери
 
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