https://ukraina.ru/20241004/1057888921.html

"Азиатское НАТО", атомное оружие и костюм супергероя. Чем интересен новый премьер Японии

"Азиатское НАТО", атомное оружие и костюм супергероя. Чем интересен новый премьер Японии - 04.10.2024 Украина.ру

"Азиатское НАТО", атомное оружие и костюм супергероя. Чем интересен новый премьер Японии

Новый премьер-министр Японии, очередной лидер правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исиба произнес дежурную инаугурационную речь, пообещав продолжать поддерживать западные антироссийские санкции и помогать Украине

2024-10-04T14:37

2024-10-04T14:37

2024-10-04T16:31

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При этом японское правительство намерено каким-то образом сохранять курс на заключение мирного договора с Россией. Хотя на самом деле Токио сделал буквально все, чтобы разрушить или заморозить многолетний дипломатический диалог с Москвой, послушно выполняя любые требования американцев.Таким образом, Исиба намерен продолжить политическую линию своего предшественника Фумио Кисиды. Несмотря на то, что она привела правящую партию Японии в состояние глубокого и очевидного для всех кризиса.Пока Кисида старательно демонстрировал поддержку Киеву — что не принесло японцам абсолютно никакой выгоды, кроме ордена от Зеленского — дела внутри страны быстро шли под откос почти по всем направлениям, о чем приходится рассказывать даже западным социологам."После пандемии уровень жизни большинства японских семей ощутимо упал. Застой в экономике, слабая иена, самый резкий рост цен на продукты питания за последние полвека — вот основные претензии населения к правящей партии. При этом, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровень зарплат в Японии не менялся вот уже 30 лет", — констатирует ВВС."Люди устали от ЛДП. Они разочарованы инфляцией, с которой столкнулись сейчас, и так называемыми "потерянными 30 годами". Японская валюта ослабла, многие импортные товары подорожали, и этого не спрятать", — заявил журналистам профессор политологии токийского университета Васэда Миэко Накабаяси.Экономика Японии ушла в рецессию, в стране фиксируется падение промышленного производства. Страна восходящего солнца выпала из тройки самых сильных мировых экономик, а Токийская биржа недавно пережила рекордный спад за последние тридцать семь лет.Рейтинги правящей Либерально-демократической партии рушились под воздействием целого ряда коррупционных скандалов. Вскрывалась факты системного хищения партийных фондов, которые просто-напросто разворовывались. Обнажились давние связи партийных лидеров с сомнительными группировками криминального толка.А молодые японцы начали осознавать, до какой степени дошла царящая среди либерал-демократов семейственность — когда власть передается практически по наследству.Избрание Сигэру Исибы показало, что из всего этого решили не делать никаких выводов.Его отец — подобно родителям многих известных японских политиков, включая отца и деда покойного Синдзо Абэ, — был высокопоставленным партийным чиновником, губернатором и министром. И Сигэру, который поначалу делал карьеру в одном из крупнейших японских банков, унаследовал его избирательный участок в префектуре Тоттори, которая является вотчиной его семейного клана.Сигэру Исиба занимал различные министерские посты и всегда послушно проводил на них линию партии, не выделяясь ни новыми идеями, ни смелыми поступками. Однако, в отличие от совершенно стерильного либерального технократа Кисиды, его преемник прославился своими чудачествами.Новый премьер-министр Японии любит фотографироваться в костюмах различных супергероев и сказочных волшебников, что смотрится на плакатах и на обложках довольно комично.При этом Исиба, являясь христианином-протестантом и совмещая это с буддизмом и синтоизмом, публично заявляет, что верит в существование НЛО, а также увлеченно склеивает модели различной военной техники. К примеру, известно, что когда-то он лично работал над моделью тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".Все это может выглядеть мило, однако не следует забывать: Сигэру Исиба — плоть от плоти своей партии, то есть он является последовательным и жестким сторонником западной милитаристской политики.Человек в костюмах супергероев говорил о возможности превентивного удара по Корейской Народно-Демократической Республике, рассуждал о том, что Япония при необходимости должна иметь возможность быстро создать ядерное оружие и агитировал за образование "Азиатского НАТО", куда могли бы вступить зависимые от Америки государства в бассейне Тихого океана.Теперь японские политики будут озвучивать эти темы еще чаще, чем раньше. К примеру, новый министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, который раньше занимал пост министра обороны, уже поднял вопрос "Азиатского НАТО" на своей первой пресс-конференции. А это значит, что идею создания подобного объединения, направленного против Китая, России и КНДР, будут стараться продвигать дальше.Во время внутрипартийных дебатов со своей основной конкуренткой, министром экономической безопасности Санаэ Такаити, новый премьер вполне открыто обсуждал возможность отказаться как минимум от одного из так называемых трех неядерных принципов, принятых Японией в прошлом веке, — не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.По мнению Сигэру Исибы, американские военные корабли должны получить возможность свободно входить с ядерным оружием в японские порты. Хотя это может легко превратить Японию в участника очередного конфликта, спровоцированного политикой США, которые постоянно насыщают дальневосточные воды своими вооружениями.Впрочем, милитаристские заявления японских политиков вызваны не только американским диктатом.Это также является достаточно очевидной попыткой отвлечь общество от социально-экономических проблем, решить которые Либерально-демократическая партия, очевидно, не в состоянии.Странноватый образ нового премьера Исибы служит той же самой цели — он направлен на то, чтобы японцы говорили о чудачествах главы государства, а не об очередном повышении цен в магазинах.Но цены все равно будут расти, продолжая обрушивать рейтинги либерал-демократов.Ещё о современном состоянии российско-японских отношений: Японская угроза для России: вернёт ли шовинизм Японию в 30-е годы XX века

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нато, владимир зеленский, синдзо абэ, украина, россия, япония, эксклюзив, ввс