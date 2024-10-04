Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
© X / Boris JohnsonДональд Трамп Борис Джонсон
© X / Boris Johnson
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в преддверии публикации своей книги мемуаров Unleashed ("Сорвавшийся с цепи") дал большое интервью газете The Telegraph, в котором обвинил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху в подбрасывании ему "жучка", а кандидата в президенты США Дональда Трампа, наоборот, всячески хвалил
Нетаньяху
По словам Джонсона, неприятная история с участием Нетаньяху произошла, когда тот в 2017 году прибыл в Лондон с очередным официальным визитом. Джонсон, занимавший тогда пост главы внешнеполитического ведомства, встретил его в своем рабочем кабинете, где есть "тайная пристройка" с приватным туалетом главы МИД Великобритании.
Джонсон утверждает, что в какой-то момент "Биби", так он называет главу израильского правительства, попросил показать ему дорогу в уборную.
"И, может быть, это совпадение (а может быть, нет), но позже мне сказали, что когда там проводили регулярный осмотр в поисках "жучков", то в уборной нашли подслушивающее устройство", - заявил Борис Джонсон.
Трамп
А вот в отношении Трампа, которого ранее Джонсон критиковал, в этот раз экс-премьер Британии высказался неожиданно положительно, заявив, что на самом деле кандидат в американские президенты куда лучше, чем о нем думают. Джонсон даже выразил уверенность, что Трамп действительно мог бы остановить конфликт на Украине, который произошел "по обе стороны от его президентства".
"Одно из достоинств Трампа - его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, по которой я смотрю на то, как он на самом деле ведет себя в иностранных делах, и противопоставляю это тому, что говорят о нем люди", - заявил бывший британский премьер.
В качестве доказательства своих слов Джонсон привел пример, когда Трамп высылал российских дипломатов и дарил украинцам ракету Javelin". На уточняющий вопрос ведущего The Telegraph, значит ли это, что Киеву не стоит бояться президентства Трампа, Джонсон ответил так:
"Очень, очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины имеет абсолютно экзистенциальное значение для свободы и демократии в Европе, и если Украина проиграет, это будет абсолютной катастрофой. И он это понимает. Я не думаю, что он захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, что сделал Америку великой, а с того, что сделал Советский Союз снова великим"", - сказал Джонсон.
Он резюмировал, что мировым лидером, по его мнению, остаются США, а это значит, что мир "мир становится более счастливым и процветающим, когда у вас есть сильная Америка и сильный лидер".
Также во время беседы с журналистами The Telegraph Джонсон коснулся и других тем, в частности, заявил, что поддержал бы референдум о членстве в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), и предупредил, что правительство "на цыпочках" возвращает Британию к членству в ЕС.
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.
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