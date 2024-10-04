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Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы - 04.10.2024 Украина.ру
Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
Прокуратура в Вильнюсе начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка
2024-10-04T12:45
2024-10-04T12:45
2024-10-04T12:47
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Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях.Позже он уточнил, что имел в виду только "русифицированную Литву".Расследование начали после жалобы восьми лиц. О других, призывавших к убийствам - в материале Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, вильнюс, украина, прокуратура, русскоязычные
Новости, Литва, Вильнюс, Украина, Прокуратура, русскоязычные
Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
12:45 04.10.2024 (обновлено: 12:47 04.10.2024)
Прокуратура в Вильнюсе начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка
Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях.
Позже он уточнил, что имел в виду только "русифицированную Литву".
"В Вильнюсской районной прокуратуре начато досудебное расследование по подозрению в публичном подстрекательстве к насилию и физическому противостоянию с группой лиц... по национальному и языковому признаку в соответствии с частью 3 статьи 170 Уголовного кодекса", - указали в прокуратуре.
Расследование начали после жалобы восьми лиц.