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Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы

Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы - 04.10.2024 Украина.ру

Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы

Прокуратура в Вильнюсе начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка

2024-10-04T12:45

2024-10-04T12:45

2024-10-04T12:47

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Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях.Позже он уточнил, что имел в виду только "русифицированную Литву".Расследование начали после жалобы восьми лиц. О других, призывавших к убийствам - в материале Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины на сайте Украина.ру.

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новости, литва, вильнюс, украина, прокуратура, русскоязычные