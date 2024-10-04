Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели Курской операции ВСУ со Второй мировой и Первой мировой войнами, а также провёл исторические параллели в битвах за Угледар и Красноармейск, рассказал о российских союзниках во время ВОВ и сегодня и рассказал о сложностях в проламывании обороны ВСУ.
00:24 – Курская операция ВСУ: исторические параллели;
09:57 – сравнение "успехов" Гитлера и ВСУ;
12:13 – о возможности контрударов и атак;
16:03 – исторические параллели битв за Угледар и за Красноармейск;
22:02 – украинская оборона и сложности с её проламыванием;
25:28 – о союзниках во время ВОВ и в период СВО.
#Мягков #РВИО #Гитлер #ВОВ #Арденны #Германия #СССР #Балатон #Сталин #союзники #Украина #Запад #Зеленский #Путин #Россия #РФ #Донбасс #Курск #Байден #ВСУ #история #СВО #спецоперация #война #Верден #Антанта #контрнаступление #контрнаступ #спутник #БПЛА #беспилотник #FPV #Угледар #Покровск #Красноармейск #МиусФронт #авиация #РЭБ #ПВО #артиллерия #Китай #КНР
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00:24 – Курская операция ВСУ: исторические параллели;
09:57 – сравнение "успехов" Гитлера и ВСУ;
12:13 – о возможности контрударов и атак;
16:03 – исторические параллели битв за Угледар и за Красноармейск;
22:02 – украинская оборона и сложности с её проламыванием;
25:28 – о союзниках во время ВОВ и в период СВО.
#Мягков #РВИО #Гитлер #ВОВ #Арденны #Германия #СССР #Балатон #Сталин #союзники #Украина #Запад #Зеленский #Путин #Россия #РФ #Донбасс #Курск #Байден #ВСУ #история #СВО #спецоперация #война #Верден #Антанта #контрнаступление #контрнаступ #спутник #БПЛА #беспилотник #FPV #Угледар #Покровск #Красноармейск #МиусФронт #авиация #РЭБ #ПВО #артиллерия #Китай #КНР
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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09:27"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФВСУ установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, что осложнило снабжение российских войск на передовой. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид. Его слова 4 октября опубликовало агентство РИА Новости