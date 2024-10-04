https://ukraina.ru/20241004/1057885399.html

Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков

Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков - 04.10.2024 Украина.ру

Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели Курской... Украина.ру, 04.10.2024

2024-10-04T11:59

2024-10-04T11:59

2024-10-04T11:59

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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели Курской операции ВСУ со Второй мировой и Первой мировой войнами, а также провёл исторические параллели в битвах за Угледар и Красноармейск, рассказал о российских союзниках во время ВОВ и сегодня и рассказал о сложностях в проламывании обороны ВСУ.00:24 – Курская операция ВСУ: исторические параллели;09:57 – сравнение "успехов" Гитлера и ВСУ;12:13 – о возможности контрударов и атак;16:03 – исторические параллели битв за Угледар и за Красноармейск;22:02 – украинская оборона и сложности с её проламыванием;25:28 – о союзниках во время ВОВ и в период СВО.#Мягков #РВИО #Гитлер #ВОВ #Арденны #Германия #СССР #Балатон #Сталин #союзники #Украина #Запад #Зеленский #Путин #Россия #РФ #Донбасс #Курск #Байден #ВСУ #история #СВО #спецоперация #война #Верден #Антанта #контрнаступление #контрнаступ #спутник #БПЛА #беспилотник #FPV #Угледар #Покровск #Красноармейск #МиусФронт #авиация #РЭБ #ПВО #артиллерия #Китай #КНРНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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новости, угледар, курск, россия, видео, всу, вс рф, украина.ру, михаил мягков