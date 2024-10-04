Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057885399.html
Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков - 04.10.2024 Украина.ру
Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели Курской... Украина.ру, 04.10.2024
2024-10-04T11:59
2024-10-04T11:59
новости
угледар
курск
россия
видео
всу
вс рф
украина.ру
михаил мягков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057884992_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9768a8fbe85fa8af3f88cd5342d98d52.jpg
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели Курской операции ВСУ со Второй мировой и Первой мировой войнами, а также провёл исторические параллели в битвах за Угледар и Красноармейск, рассказал о российских союзниках во время ВОВ и сегодня и рассказал о сложностях в проламывании обороны ВСУ.00:24 – Курская операция ВСУ: исторические параллели;09:57 – сравнение "успехов" Гитлера и ВСУ;12:13 – о возможности контрударов и атак;16:03 – исторические параллели битв за Угледар и за Красноармейск;22:02 – украинская оборона и сложности с её проламыванием;25:28 – о союзниках во время ВОВ и в период СВО.#Мягков #РВИО #Гитлер #ВОВ #Арденны #Германия #СССР #Балатон #Сталин #союзники #Украина #Запад #Зеленский #Путин #Россия #РФ #Донбасс #Курск #Байден #ВСУ #история #СВО #спецоперация #война #Верден #Антанта #контрнаступление #контрнаступ #спутник #БПЛА #беспилотник #FPV #Угледар #Покровск #Красноармейск #МиусФронт #авиация #РЭБ #ПВО #артиллерия #Китай #КНРНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20241004/1057879985.html
угледар
курск
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057884992_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9abdd4d30038aa790e06d0935b7cebfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, курск, россия, видео, всу, вс рф, украина.ру, михаил мягков
Новости, Угледар, Курск, Россия, Видео, ВСУ, ВС РФ, Украина.ру, Михаил Мягков

Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков

11:59 04.10.2024
 
Читать в
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру провёл параллели Курской операции ВСУ со Второй мировой и Первой мировой войнами, а также провёл исторические параллели в битвах за Угледар и Красноармейск, рассказал о российских союзниках во время ВОВ и сегодня и рассказал о сложностях в проламывании обороны ВСУ.

00:24 – Курская операция ВСУ: исторические параллели;
09:57 – сравнение "успехов" Гитлера и ВСУ;
12:13 – о возможности контрударов и атак;
16:03 – исторические параллели битв за Угледар и за Красноармейск;
22:02 – украинская оборона и сложности с её проламыванием;
25:28 – о союзниках во время ВОВ и в период СВО.

#Мягков #РВИО #Гитлер #ВОВ #Арденны #Германия #СССР #Балатон #Сталин #союзники #Украина #Запад #Зеленский #Путин #Россия #РФ #Донбасс #Курск #Байден #ВСУ #история #СВО #спецоперация #война #Верден #Антанта #контрнаступление #контрнаступ #спутник #БПЛА #беспилотник #FPV #Угледар #Покровск #Красноармейск #МиусФронт #авиация #РЭБ #ПВО #артиллерия #Китай #КНР

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Фото: 78ru. Камера наблюдения
09:27
"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФВСУ установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, что осложнило снабжение российских войск на передовой. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Сид. Его слова 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
 
НовостиУгледарКурскРоссияВидеоВСУВС РФУкраина.руМихаил Мягков
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
13:02Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
13:00Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября
12:45Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
12:00Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров
11:59Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
11:54ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭС
11:20США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп
11:10Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта
11:10Канада сколачивает новый альянс в Арктике: чем ответит Россия и Китай
10:40Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России
10:15Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны
10:07Западные кураторы запрещают Киеву заключать мир - Бортников
09:58Марочко: На передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ
09:43Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН
09:28Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара
09:27"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ
08:57Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева
08:30Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
08:22Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября
Лента новостейМолния