https://ukraina.ru/20241004/1057873849.html

Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?

Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе? - 04.10.2024 Украина.ру

Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?

Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" назвал изданию Украина.ру причины быстрого освобождения ДНР

2024-10-04T05:50

2024-10-04T05:50

2024-10-04T05:51

эксклюзив

сво

донецкая народная республика

донбасс

россия

вооруженные силы украины

"оплот"

курахово

александр чаленко

украина.ру

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Российское наступление продолжается: в четверг наши штурмовые группы под Курахово зашли в Островское. Половина этого села к вечеру уже была освобождена. Освобождена и половина села Цукурино, расположенного между Курахово и Селидово. Есть продвижение в сторону Покровска от террикона шахты "Новогродовская".Сегодняшние события на донбасском фронте показывают превосходство российской армии над украинской. В чем же причины ее успехов на поле боя в Донбассе в 2024 году?"Первое, это, конечно, полное, даже скажу больше: подавляющее превосходство нашей армии в авиации, артиллерии, тяжелой технике и боеприпасах. Например, превосходство в снарядах примерно в соотношении в 5-10 к одному в нашу пользу. И это при том, что ФАБов, КАБов, "Ланцетов" у укропов нет. Нет "Искандеров" и "Кинжалов". Не говоря уже об авиации. И тут мотивированные у вас бойцы или не мотивированные, но если вы выпускаете снарядов в 10 раз больше, чем противник, то понятно, что вы всегда проломите любую оборону", - не сомневается Оцелот.Он также обратил наше внимание на то, что прежнее отставание российской армии от ВСУ по беспилотникам стремительно сокращается. А на многих участках донбасского фронта российские подразделения уже превосходят украинские по количеству применяемых FPV-дронов. Да, украинские беспилотники затрудняют освобождение ДНР. Однако и российские БПЛА сделали пребывание ВСУ в Донбассе сущим адом.Вторая причина, это радикальное изменение тактики. Если раньше российское наступление – это были, как правило, лобовые штурмы, то теперь на штурм крупного населенного пункта идут только после того, как его обойдут с флангов, возьмут в клещи, отрежут от снабжения, разнесут ФАБами и КАБами все опорные пункты."Да, лобовая атака может быть, но только если это небольшой поселок, и по данным нашей разведки там нет серьезных укреплений, и укропы не стойки в обороне. Мы сначала шандарахнули по ним, потом провели разведку боем, и если почувствовали, что можно быстро нахрапом взять село, то так и действуем. Но вот если это нечто серьезное типа того же Угледара, Новогродовки, или Украинска с Карловкой, то тогда обход по флангам, бомбардировка, и только потом начинается штурм, но малыми группами. От отделения до взвода. Главное сначала закрепиться в городе", - рассказывает Оцелот.Третье, в ДНР на главных направлениях воюют высокомотивированные подразделения, прежде всего, местные, которые были сформированы еще в 2014 году: "Восток", "Оплот", 1-я Славянская бригада и так далее. Хотя туда уже идут люди со всей России, но основной костяк из местных, которые быстро учат новичков и передают им свой опыт. Также там воюют в основном не мобилизованные, а добровольцы-контрактники из Большой России, у которых также высокая мотивация. Например, БАРС-11 или 7-я штурмовая Георгиевская бригада воюют под Бахмутом и Часов Яром. Есть казачьи подразделения, которые очень хорошо зарекомендовали себя в боях. Их отличает стойкость, слаженность, дерзость, бесстрашие, сплоченность, а зачастую и удаль.Четвертое, местное население на оккупированных территориях ДНР в своем большинстве лояльно России и рассматривает ВСУ как оккупантов. Это прекрасно понимают украинцы, что не добавляет им моральной уверенности в правоте своего дела."Они прекрасно знают, что местное население поддерживает нас не только морально, но и снабжает нас информацией о расположении укропских частей, техники, штабов. Местные – наши глаза и уши", - говорит Оцелот.Пятое, украинский боец уже не тот. Да, еще, конечно, остались высокомотивированные подразделения, но их мало. Ими просто затыкают в случае критической ситуации прорехи на фронте, чтобы все не рухнуло. А основная масса бойцов – это обычные мобилизованные, которые не очень-то горят желанием воевать, поэтому не стойки в обороне и при малейшем нажиме попросту покидают позиции. К тому же украинские бригады недоукомплектованы согласно штатному расписанию. Во многих из них меньше требуемого количества бойцов.Шестов, заработал российский ВПК. Фронт насыщается связью, беспилотниками, новейшими разработками, средствами РЭБ, машинами и так далее. В общем, всем тем, что так ему не хватало в 2022 году в начале СВО. Естественно, все эти количественные показатели перешли в качество, что и не могло не отразится на нашем успешном наступлении в Донбассе О том, что происходит на других участках фронта - в материале Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово

https://ukraina.ru/20241002/1057844385.html

https://ukraina.ru/20241001/1057813294.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, донецкая народная республика, донбасс, россия, вооруженные силы украины, "оплот", курахово, александр чаленко, украина.ру