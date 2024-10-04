Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе? - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057873849.html
Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе? - 04.10.2024 Украина.ру
Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" назвал изданию Украина.ру причины быстрого освобождения ДНР
2024-10-04T05:50
2024-10-04T05:51
эксклюзив
сво
донецкая народная республика
донбасс
россия
вооруженные силы украины
"оплот"
курахово
александр чаленко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046836415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23ccd9bca0cdc45909871da6a9173f77.jpg
Российское наступление продолжается: в четверг наши штурмовые группы под Курахово зашли в Островское. Половина этого села к вечеру уже была освобождена. Освобождена и половина села Цукурино, расположенного между Курахово и Селидово. Есть продвижение в сторону Покровска от террикона шахты "Новогродовская".Сегодняшние события на донбасском фронте показывают превосходство российской армии над украинской. В чем же причины ее успехов на поле боя в Донбассе в 2024 году?"Первое, это, конечно, полное, даже скажу больше: подавляющее превосходство нашей армии в авиации, артиллерии, тяжелой технике и боеприпасах. Например, превосходство в снарядах примерно в соотношении в 5-10 к одному в нашу пользу. И это при том, что ФАБов, КАБов, "Ланцетов" у укропов нет. Нет "Искандеров" и "Кинжалов". Не говоря уже об авиации. И тут мотивированные у вас бойцы или не мотивированные, но если вы выпускаете снарядов в 10 раз больше, чем противник, то понятно, что вы всегда проломите любую оборону", - не сомневается Оцелот.Он также обратил наше внимание на то, что прежнее отставание российской армии от ВСУ по беспилотникам стремительно сокращается. А на многих участках донбасского фронта российские подразделения уже превосходят украинские по количеству применяемых FPV-дронов. Да, украинские беспилотники затрудняют освобождение ДНР. Однако и российские БПЛА сделали пребывание ВСУ в Донбассе сущим адом.Вторая причина, это радикальное изменение тактики. Если раньше российское наступление – это были, как правило, лобовые штурмы, то теперь на штурм крупного населенного пункта идут только после того, как его обойдут с флангов, возьмут в клещи, отрежут от снабжения, разнесут ФАБами и КАБами все опорные пункты."Да, лобовая атака может быть, но только если это небольшой поселок, и по данным нашей разведки там нет серьезных укреплений, и укропы не стойки в обороне. Мы сначала шандарахнули по ним, потом провели разведку боем, и если почувствовали, что можно быстро нахрапом взять село, то так и действуем. Но вот если это нечто серьезное типа того же Угледара, Новогродовки, или Украинска с Карловкой, то тогда обход по флангам, бомбардировка, и только потом начинается штурм, но малыми группами. От отделения до взвода. Главное сначала закрепиться в городе", - рассказывает Оцелот.Третье, в ДНР на главных направлениях воюют высокомотивированные подразделения, прежде всего, местные, которые были сформированы еще в 2014 году: "Восток", "Оплот", 1-я Славянская бригада и так далее. Хотя туда уже идут люди со всей России, но основной костяк из местных, которые быстро учат новичков и передают им свой опыт. Также там воюют в основном не мобилизованные, а добровольцы-контрактники из Большой России, у которых также высокая мотивация. Например, БАРС-11 или 7-я штурмовая Георгиевская бригада воюют под Бахмутом и Часов Яром. Есть казачьи подразделения, которые очень хорошо зарекомендовали себя в боях. Их отличает стойкость, слаженность, дерзость, бесстрашие, сплоченность, а зачастую и удаль.Четвертое, местное население на оккупированных территориях ДНР в своем большинстве лояльно России и рассматривает ВСУ как оккупантов. Это прекрасно понимают украинцы, что не добавляет им моральной уверенности в правоте своего дела."Они прекрасно знают, что местное население поддерживает нас не только морально, но и снабжает нас информацией о расположении укропских частей, техники, штабов. Местные – наши глаза и уши", - говорит Оцелот.Пятое, украинский боец уже не тот. Да, еще, конечно, остались высокомотивированные подразделения, но их мало. Ими просто затыкают в случае критической ситуации прорехи на фронте, чтобы все не рухнуло. А основная масса бойцов – это обычные мобилизованные, которые не очень-то горят желанием воевать, поэтому не стойки в обороне и при малейшем нажиме попросту покидают позиции. К тому же украинские бригады недоукомплектованы согласно штатному расписанию. Во многих из них меньше требуемого количества бойцов.Шестов, заработал российский ВПК. Фронт насыщается связью, беспилотниками, новейшими разработками, средствами РЭБ, машинами и так далее. В общем, всем тем, что так ему не хватало в 2022 году в начале СВО. Естественно, все эти количественные показатели перешли в качество, что и не могло не отразится на нашем успешном наступлении в Донбассе О том, что происходит на других участках фронта - в материале Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
https://ukraina.ru/20241002/1057844385.html
https://ukraina.ru/20241001/1057813294.html
донецкая народная республика
донбасс
россия
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046836415_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76dc8c6f0c4961e4dda1b929cd863c23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, донецкая народная республика, донбасс, россия, вооруженные силы украины, "оплот", курахово, александр чаленко, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, "Оплот", Курахово, Александр Чаленко, Украина.ру

Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?

05:50 04.10.2024 (обновлено: 05:51 04.10.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" назвал изданию Украина.ру причины быстрого освобождения ДНР
Российское наступление продолжается: в четверг наши штурмовые группы под Курахово зашли в Островское. Половина этого села к вечеру уже была освобождена. Освобождена и половина села Цукурино, расположенного между Курахово и Селидово. Есть продвижение в сторону Покровска от террикона шахты "Новогродовская".
Сегодняшние события на донбасском фронте показывают превосходство российской армии над украинской. В чем же причины ее успехов на поле боя в Донбассе в 2024 году?
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
2 октября, 17:23
После Угледара российская армия ударит с трех сторон на КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, как дальше будет освобождаться от ВСУ юг ДНР.
"Первое, это, конечно, полное, даже скажу больше: подавляющее превосходство нашей армии в авиации, артиллерии, тяжелой технике и боеприпасах. Например, превосходство в снарядах примерно в соотношении в 5-10 к одному в нашу пользу. И это при том, что ФАБов, КАБов, "Ланцетов" у укропов нет. Нет "Искандеров" и "Кинжалов". Не говоря уже об авиации. И тут мотивированные у вас бойцы или не мотивированные, но если вы выпускаете снарядов в 10 раз больше, чем противник, то понятно, что вы всегда проломите любую оборону", - не сомневается Оцелот.
Он также обратил наше внимание на то, что прежнее отставание российской армии от ВСУ по беспилотникам стремительно сокращается. А на многих участках донбасского фронта российские подразделения уже превосходят украинские по количеству применяемых FPV-дронов. Да, украинские беспилотники затрудняют освобождение ДНР. Однако и российские БПЛА сделали пребывание ВСУ в Донбассе сущим адом.
Вторая причина, это радикальное изменение тактики. Если раньше российское наступление – это были, как правило, лобовые штурмы, то теперь на штурм крупного населенного пункта идут только после того, как его обойдут с флангов, возьмут в клещи, отрежут от снабжения, разнесут ФАБами и КАБами все опорные пункты.
"Да, лобовая атака может быть, но только если это небольшой поселок, и по данным нашей разведки там нет серьезных укреплений, и укропы не стойки в обороне. Мы сначала шандарахнули по ним, потом провели разведку боем, и если почувствовали, что можно быстро нахрапом взять село, то так и действуем. Но вот если это нечто серьезное типа того же Угледара, Новогродовки, или Украинска с Карловкой, то тогда обход по флангам, бомбардировка, и только потом начинается штурм, но малыми группами. От отделения до взвода. Главное сначала закрепиться в городе", - рассказывает Оцелот.
Третье, в ДНР на главных направлениях воюют высокомотивированные подразделения, прежде всего, местные, которые были сформированы еще в 2014 году: "Восток", "Оплот", 1-я Славянская бригада и так далее. Хотя туда уже идут люди со всей России, но основной костяк из местных, которые быстро учат новичков и передают им свой опыт.
Также там воюют в основном не мобилизованные, а добровольцы-контрактники из Большой России, у которых также высокая мотивация. Например, БАРС-11 или 7-я штурмовая Георгиевская бригада воюют под Бахмутом и Часов Яром. Есть казачьи подразделения, которые очень хорошо зарекомендовали себя в боях. Их отличает стойкость, слаженность, дерзость, бесстрашие, сплоченность, а зачастую и удаль.
Угледар - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
1 октября, 17:31
Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУО значении освобождения Угледара изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой войны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Четвертое, местное население на оккупированных территориях ДНР в своем большинстве лояльно России и рассматривает ВСУ как оккупантов. Это прекрасно понимают украинцы, что не добавляет им моральной уверенности в правоте своего дела.
"Они прекрасно знают, что местное население поддерживает нас не только морально, но и снабжает нас информацией о расположении укропских частей, техники, штабов. Местные – наши глаза и уши", - говорит Оцелот.
Пятое, украинский боец уже не тот. Да, еще, конечно, остались высокомотивированные подразделения, но их мало. Ими просто затыкают в случае критической ситуации прорехи на фронте, чтобы все не рухнуло. А основная масса бойцов – это обычные мобилизованные, которые не очень-то горят желанием воевать, поэтому не стойки в обороне и при малейшем нажиме попросту покидают позиции. К тому же украинские бригады недоукомплектованы согласно штатному расписанию. Во многих из них меньше требуемого количества бойцов.
Шестов, заработал российский ВПК. Фронт насыщается связью, беспилотниками, новейшими разработками, средствами РЭБ, машинами и так далее. В общем, всем тем, что так ему не хватало в 2022 году в начале СВО. Естественно, все эти количественные показатели перешли в качество, что и не могло не отразится на нашем успешном наступлении в Донбассе
О том, что происходит на других участках фронта - в материале Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово
 
ЭксклюзивСВОДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияВооруженные силы Украины"Оплот"КураховоАлександр ЧаленкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
08:22Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября
08:06Главное за ночь 4 октября
08:00Как Галичина стала австрийской
07:50ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над тремя областями и Азовским морем — Минобороны
07:29США прокладывают дорогу к ядерному конфликту - посол Антонов
07:14"Украинские военные в панике убегали с позиций": МО РФ об освобождении Угледара
06:27Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал"
05:50Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?
05:41Разворовал Минобороны и шантажирует компроматом. Чем занимается бывший министр обороны Украины Гриценко
05:27Опасная для премьера Британии музыка Шостаковича, театр в огне и смерть легенды. Обзор событий культуры
05:18Военный историк Михаил Поликарпов: Россия готовиться сбросить ВСУ с терриконов в Горняке и Цукурино
05:17Михаил Поликарпов: Россия ждет ноября для прорыва к Курахово, а ВСУ на "Южмаше" готовят ей новые проблемы
05:00"Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков
04:45Эксперт: Стороны ближневосточного конфликта перешли все "красные линии"
04:30Военный историк рассказал, чего не понимают комментаторы СВО
04:15Супонина объяснила, почему Иран решился на ракетный удар по Израилю
04:00Мягков: Покровск – это ключ к западному Донбассу, а дальше – к Днепру
03:45"Украина на определенных участках нас побеждает": эксперт рассказал, на каких
03:30Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния