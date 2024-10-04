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"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне

"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне - 04.10.2024 Украина.ру

"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне

Власти Польши продолжают настаивать на блокировании вступления Украины в ЕС до решения спора по Волынской трагедии. Сразу несколько высокопоставленных поляков поспорили на этот счет. В том числе свое мнение высказал вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wirtualna Polska

2024-10-04T15:28

2024-10-04T15:28

2024-10-04T15:28

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Запрет на эксгумацию жертв Волынской резни был выдан Украиной в 2017 году после демонтажа памятника УПА* в Грушовичах. В Киеве заявили, что не дадут свое согласие на эксгумацию, пока монумент не восстановят.Новый виток конфликта вокруг Волынской трагедии произошел летом этого года, когда на европейской повестке появился вопрос о вступлении Украины в ЕС. Тогда Косиняк-Камыш и заявил, что Киев не может быть принят в Европейский Союз, до тех пор, пока не разрешится украинско-польский исторический спор.Между тем, во время последнего пребывания Владимира Зеленского в США президент Польши Анджей Дуда напомнил, что украинские националисты сотрудничали с Гитлером, служили в СС и были соучастниками Холокоста. В то же время польский лидер раскритиковал заявление Косиняка-Камыша, заявив, что Варшава не должна противодействовать европейскому пути Украины.Вслед за главой государства сенатор Польши от "Гражданской коалиции" Богдан Борусевич заявил, что Варшаве не нравится отказ Киева от эксгумации жертв Волынской резни, однако поляки "должны думать прежде всего о будущем, а не возвращаться в историю".А пару недель назад глава польского МИД Радослав Сикорский и Зеленский разругались в Киеве, когда последний потребовал от министра соседней страны "бодрее" выдвигать Украины в ЕС, а также обвинил в раздувании темы Волынской резни исключительно "из внутриполитических соображений"."Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, потому что он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. До Зеленского это не дошло", - оценил ситуацию публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш, которому удалось пообщаться с участниками переговоров.В пятницу, 4 октября, конфликт продолжил набирать обороты. В этот день в интервью RMF бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что последовавшее за скандалом объявление Украинского института национальной памяти о поиске жертв Волынской резни на территории Украины в 2025 году "похоже на отравленное яблоко"."Я думаю, что мы не должны легко вдаваться в эмоции и позволять себя провоцировать. Я видел несколько таких процедур социальной инженерии, которые должны спровоцировать негативную реакцию с польской стороны", - сказал Цихоцкий.Экс-посол добавил, что, скорее всего, борьба вокруг поиска жертв Волынской резни идет внутри самой Украины. И предположил, что Киев противится эксгумации погибших в той трагедии, чтобы не показывать миру свои скелеты в шкафу.Другие подробности в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича Киев продолжает издеваться над памятью жертв Волынской резни.Волынская резня - массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* этнического польского гражданского населения Украины и гражданских лиц других национальностей. По разным оценкам, число погибших варьируется в районе 100-130 тысяч человек. При этом на Украине члены украинской дивизии войск СС "Галиция" и ОУН* и УПА* считаются борцами за независимость страны.* Деятельность организаций с такими названиями запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240925/1057679632.html

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новости, украина, киев, польша, владимир зеленский, сикорский, анджей дуда, ес, волынская резня