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Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана

Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана - 04.10.2024 Украина.ру

Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана

Полуголые активистки Femen 4 октября пришли под посольство Ирана в Киеве, скандируя лозунги против Тегерана и Москвы, передает Страна.ua

2024-10-04T14:36

2024-10-04T14:36

2024-10-04T14:36

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Судя по снимкам, которые попали в сеть, девушки добрались до диппредставительства на мопеде с наклейками в виде флага Исламской республики Иран. Они привезли и стикеры с российским триколором — их наклеили на двери здания посольства.На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Тегеран. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал эту поездку "исторической", ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем. Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка. Femen - украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.Летом 2022 года они обнажили грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания канцлера менять курс страны в отношении России.О других голых выходках - в материале В Санкт-Петербурге задержали голого мужчину, обклеенного бумагой с гербом Украины на сайте Украина.ру.

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новости, россия, иран, тегеран , михаил мишустин, femen, посольство