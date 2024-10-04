Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана - 04.10.2024 Украина.ру
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Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана
Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана - 04.10.2024 Украина.ру
Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана
Полуголые активистки Femen 4 октября пришли под посольство Ирана в Киеве, скандируя лозунги против Тегерана и Москвы, передает Страна.ua
2024-10-04T14:36
2024-10-04T14:36
новости
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тегеран
михаил мишустин
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посольство
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Судя по снимкам, которые попали в сеть, девушки добрались до диппредставительства на мопеде с наклейками в виде флага Исламской республики Иран. Они привезли и стикеры с российским триколором — их наклеили на двери здания посольства.На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Тегеран. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал эту поездку "исторической", ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем. Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка. Femen - украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.Летом 2022 года они обнажили грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания канцлера менять курс страны в отношении России.О других голых выходках - в материале В Санкт-Петербурге задержали голого мужчину, обклеенного бумагой с гербом Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, иран, тегеран , михаил мишустин, femen, посольство
Новости, Россия, Иран, Тегеран , Михаил Мишустин, Femen, посольство

Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана

14:36 04.10.2024
 
© Страна.UAПротест у посольства Ирана
Протест у посольства Ирана
© Страна.UA
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Полуголые активистки Femen 4 октября пришли под посольство Ирана в Киеве, скандируя лозунги против Тегерана и Москвы, передает Страна.ua
Судя по снимкам, которые попали в сеть, девушки добрались до диппредставительства на мопеде с наклейками в виде флага Исламской республики Иран. Они привезли и стикеры с российским триколором — их наклеили на двери здания посольства.
"Таким образом они протестуют против политики Тегерана в отношении Украины", - говорится в материале издания.
На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Тегеран. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал эту поездку "исторической", ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем. Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка.
Femen - украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.
Летом 2022 года они обнажили грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания канцлера менять курс страны в отношении России.
О других голых выходках - в материале В Санкт-Петербурге задержали голого мужчину, обклеенного бумагой с гербом Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияИранТегеранМихаил МишустинFemenпосольство
 
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