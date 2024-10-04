https://ukraina.ru/20241004/1057891880.html

Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке

Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке - 04.10.2024 Украина.ру

Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке

Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова в студии Украина.ру рассказала о том, как меняется мир, международные отношения и международное право в нём, объяснила, почему сегодняшняя система уже не работает, а также спрогнозировала, как будет выглядеть новый мировой порядок и какое место в нём займёт Россия

2024-10-04T14:16

2024-10-04T14:16

2024-10-04T14:16

видео

мир

война

россия

израиль

новости

сша

украина.ру

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057891755_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acc2ca550ebbcf599f0d6c38bc6a31b2.jpg

00:22 — Действия Израиля и международное право;04:32 — о бесхребетности международных структур;10:11 — о Площадках для диалога;13:44 — о контурах Третьей мировой войны;17:36 — о выборах в США;20:47 — о месте России в новом мире.#Сазонова #Израиль #Ливан #Иран #пейджер #ООН #восток #НАТО #МеждународноеПраво #Палестина #Газа #США #история #ХАМАС #Хезболла #Гуттериш #Потсдам #ПотсдамскаяКонференция #ЛигаНаций #ПерваяМировая #ВтораяМировая #война #ХолоднаяВойна #Россия #Китай #БРИКС #президент #ОДКБ #Харрис #Трамп #выборы #СВО #спецоперация #КНР #конфликт #РФ ТГ-канал Киры Сазоновой: t.me/kirasazonova Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241004/1057884163.html

россия

израиль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, мир, война, россия, израиль, новости, сша, украина.ру, оон, нато