Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке - 04.10.2024 Украина.ру
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Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке
Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке - 04.10.2024 Украина.ру
Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке
Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова в студии Украина.ру рассказала о том, как меняется мир, международные отношения и международное право в нём, объяснила, почему сегодняшняя система уже не работает, а также спрогнозировала, как будет выглядеть новый мировой порядок и какое место в нём займёт Россия
2024-10-04T14:16
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00:22 — Действия Израиля и международное право;04:32 — о бесхребетности международных структур;10:11 — о Площадках для диалога;13:44 — о контурах Третьей мировой войны;17:36 — о выборах в США;20:47 — о месте России в новом мире.#Сазонова #Израиль #Ливан #Иран #пейджер #ООН #восток #НАТО #МеждународноеПраво #Палестина #Газа #США #история #ХАМАС #Хезболла #Гуттериш #Потсдам #ПотсдамскаяКонференция #ЛигаНаций #ПерваяМировая #ВтораяМировая #война #ХолоднаяВойна #Россия #Китай #БРИКС #президент #ОДКБ #Харрис #Трамп #выборы #СВО #спецоперация #КНР #конфликт #РФ ТГ-канал Киры Сазоновой: t.me/kirasazonova Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, мир, война, россия, израиль, новости, сша, украина.ру, оон, нато
Видео, мир, война, Россия, Израиль, Новости, США, Украина.ру, ООН, НАТО

Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке

14:16 04.10.2024
 
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Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова в студии Украина.ру рассказала о том, как меняется мир, международные отношения и международное право в нём, объяснила, почему сегодняшняя система уже не работает, а также спрогнозировала, как будет выглядеть новый мировой порядок и какое место в нём займёт Россия
00:22 — Действия Израиля и международное право;
04:32 — о бесхребетности международных структур;
10:11 — о Площадках для диалога;
13:44 — о контурах Третьей мировой войны;
17:36 — о выборах в США;
20:47 — о месте России в новом мире.

#Сазонова #Израиль #Ливан #Иран #пейджер #ООН #восток #НАТО #МеждународноеПраво #Палестина #Газа #США #история #ХАМАС #Хезболла #Гуттериш #Потсдам #ПотсдамскаяКонференция #ЛигаНаций #ПерваяМировая #ВтораяМировая #война #ХолоднаяВойна #Россия #Китай #БРИКС #президент #ОДКБ #Харрис #Трамп #выборы #СВО #спецоперация #КНР #конфликт #РФ

ТГ-канал Киры Сазоновой: t.me/kirasazonova

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/

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