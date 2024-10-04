Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Заместитель главы Минэкономики Украины Виталий Кондратьев заявил об одобрении экономического бронирования от мобилизации. Об этом 4 октября в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты. Не буду комментировать за или против, но я до конца так и не понял зачем нам ежемесячное (вместо ежеквартального) подтверждение зарплаты", - написал Железняк, уточнив, что дату вступления перехода на ежемесячную отчетность НДФЛ перенесли на 01 января 2025 года.
Коллега Железняка по парламенту Максим Бужанский, напротив, прокомментировал решение, заявив, что выступает категорически против бронирования, ведь это официальное признание того факта, что "война для бедных".
"Я против экономического бронирования, против принципа война для бедных. Против того, чтобы вдруг возникли неравные условия, когда кто то в тылу вдруг может нарисовать себе бОльшую зарплату и получить бронь, а те, кто пошел добровольцами с февраля 22 года или был мобилизован, такой возможности не имеют. Это просто нечестно, нечестно даже на фоне искаженных войной представлений о справедливости", - написал Бужанский в сваоем телеграм-канале.
Схожую тему ранее комментировал украинский экономический эксперт Алексей Кущ. Он обратил внимание на то, что в стране 120 грантовых организаций, через которые и будет идти бронирование, как решила Верховная Рада ранее. А саму ситуацию Кущ назвал моделью формирования "новой шляхты".
"Принцип формирования "новой шляхты" - это доступ к синекуре, то есть непыльная работа с оплатой выше рынка. Взамен - лояльность к мейнстриму, интеллектуальная послушность и пассивность, умение ретранслировать чужие мысли и не подвергать их сомнению. Эта модель была опробирована в Африке, где из туземцев набирались кандидаты на административную работу, с зарплатой намного больше, чем у окружающих. Отсюда пошло "стать белым человеком". Бронирование - это вообще высший левел лояльности, ведь тут на кону уже не зарплата, а сама жизнь. Как бумага о бронировании в Списке Шиндлера", - считает Кущ.
"Принцип формирования "новой шляхты" - это доступ к синекуре, то есть непыльная работа с оплатой выше рынка. Взамен - лояльность к мейнстриму, интеллектуальная послушность и пассивность, умение ретранслировать чужие мысли и не подвергать их сомнению. Эта модель была опробирована в Африке, где из туземцев набирались кандидаты на административную работу, с зарплатой намного больше, чем у окружающих. Отсюда пошло "стать белым человеком". Бронирование - это вообще высший левел лояльности, ведь тут на кону уже не зарплата, а сама жизнь. Как бумага о бронировании в Списке Шиндлера", - считает Кущ.
Критике вопрос бронирования он подвергал еще в августе, когда тема набирала обороты. Тогда эксперт отмечал, что украинская система бронирования от армии целиком выстроена на коррупционных основах, и не имеет никакого отношения к реальным работникам ВПК.
Он заострил внимание на том, что для работы ВПК нужно порядка 300 тысяч человек, а брони получили уже не менее миллиона граждан, в числе которых оказались "люди сферы культуры, и сферы услуг, и певцы, и парикмахеры, и разводчики племенных верблюдов".
Ранее сообщалось, что экономическое бронирование обойдется украинским работодателям до 720 долларов, то есть порядка 68 тысяч рублей, ежемесячно. Также уточнялось, что компании не смогут забронировать всех своих сотрудников.
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