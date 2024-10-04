Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057889149.html
Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации
Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации - 04.10.2024 Украина.ру
Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации
Заместитель главы Минэкономики Украины Виталий Кондратьев заявил об одобрении экономического бронирования от мобилизации. Об этом 4 октября в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2024-10-04T13:46
2024-10-04T13:46
новости
украина
ярослав железняк
алексей кущ
максим бужанский
впк
верховная рада
война
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051089602_0:135:1228:826_1920x0_80_0_0_8881dfdcc9e838842fb5ea19894eb86e.jpg
Коллега Железняка по парламенту Максим Бужанский, напротив, прокомментировал решение, заявив, что выступает категорически против бронирования, ведь это официальное признание того факта, что "война для бедных".Схожую тему ранее комментировал украинский экономический эксперт Алексей Кущ. Он обратил внимание на то, что в стране 120 грантовых организаций, через которые и будет идти бронирование, как решила Верховная Рада ранее. А саму ситуацию Кущ назвал моделью формирования "новой шляхты"."Принцип формирования "новой шляхты" - это доступ к синекуре, то есть непыльная работа с оплатой выше рынка. Взамен - лояльность к мейнстриму, интеллектуальная послушность и пассивность, умение ретранслировать чужие мысли и не подвергать их сомнению. Эта модель была опробирована в Африке, где из туземцев набирались кандидаты на административную работу, с зарплатой намного больше, чем у окружающих. Отсюда пошло "стать белым человеком". Бронирование - это вообще высший левел лояльности, ведь тут на кону уже не зарплата, а сама жизнь. Как бумага о бронировании в Списке Шиндлера", - считает Кущ.Критике вопрос бронирования он подвергал еще в августе, когда тема набирала обороты. Тогда эксперт отмечал, что украинская система бронирования от армии целиком выстроена на коррупционных основах, и не имеет никакого отношения к реальным работникам ВПК.Он заострил внимание на том, что для работы ВПК нужно порядка 300 тысяч человек, а брони получили уже не менее миллиона граждан, в числе которых оказались "люди сферы культуры, и сферы услуг, и певцы, и парикмахеры, и разводчики племенных верблюдов".Ранее сообщалось, что экономическое бронирование обойдется украинским работодателям до 720 долларов, то есть порядка 68 тысяч рублей, ежемесячно. Также уточнялось, что компании не смогут забронировать всех своих сотрудников.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051089602_0:20:1228:941_1920x0_80_0_0_f92423e0e4eb3cfa672a79e7a8f69b0a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ярослав железняк, алексей кущ, максим бужанский, впк, верховная рада, война, мобилизация
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Алексей Кущ, Максим Бужанский, ВПК, Верховная Рада, война, мобилизация

Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации

13:46 04.10.2024
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Читать в
Заместитель главы Минэкономики Украины Виталий Кондратьев заявил об одобрении экономического бронирования от мобилизации. Об этом 4 октября в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

"Будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты. Не буду комментировать за или против, но я до конца так и не понял зачем нам ежемесячное (вместо ежеквартального) подтверждение зарплаты", - написал Железняк, уточнив, что дату вступления перехода на ежемесячную отчетность НДФЛ перенесли на 01 января 2025 года.

Коллега Железняка по парламенту Максим Бужанский, напротив, прокомментировал решение, заявив, что выступает категорически против бронирования, ведь это официальное признание того факта, что "война для бедных".
"Я против экономического бронирования, против принципа война для бедных. Против того, чтобы вдруг возникли неравные условия, когда кто то в тылу вдруг может нарисовать себе бОльшую зарплату и получить бронь, а те, кто пошел добровольцами с февраля 22 года или был мобилизован, такой возможности не имеют. Это просто нечестно, нечестно даже на фоне искаженных войной представлений о справедливости", - написал Бужанский в сваоем телеграм-канале.
Схожую тему ранее комментировал украинский экономический эксперт Алексей Кущ. Он обратил внимание на то, что в стране 120 грантовых организаций, через которые и будет идти бронирование, как решила Верховная Рада ранее. А саму ситуацию Кущ назвал моделью формирования "новой шляхты".

"Принцип формирования "новой шляхты" - это доступ к синекуре, то есть непыльная работа с оплатой выше рынка. Взамен - лояльность к мейнстриму, интеллектуальная послушность и пассивность, умение ретранслировать чужие мысли и не подвергать их сомнению. Эта модель была опробирована в Африке, где из туземцев набирались кандидаты на административную работу, с зарплатой намного больше, чем у окружающих. Отсюда пошло "стать белым человеком". Бронирование - это вообще высший левел лояльности, ведь тут на кону уже не зарплата, а сама жизнь. Как бумага о бронировании в Списке Шиндлера", - считает Кущ.
Критике вопрос бронирования он подвергал еще в августе, когда тема набирала обороты. Тогда эксперт отмечал, что украинская система бронирования от армии целиком выстроена на коррупционных основах, и не имеет никакого отношения к реальным работникам ВПК.
Он заострил внимание на том, что для работы ВПК нужно порядка 300 тысяч человек, а брони получили уже не менее миллиона граждан, в числе которых оказались "люди сферы культуры, и сферы услуг, и певцы, и парикмахеры, и разводчики племенных верблюдов".
Ранее сообщалось, что экономическое бронирование обойдется украинским работодателям до 720 долларов, то есть порядка 68 тысяч рублей, ежемесячно. Также уточнялось, что компании не смогут забронировать всех своих сотрудников.
Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны.
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякАлексей КущМаксим БужанскийВПКВерховная Радавойнамобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью
16:37Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
16:33Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
16:19Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны
15:29Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск
15:28"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне
15:04Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
14:37"Азиатское НАТО", атомное оружие и костюм супергероя. Чем интересен новый премьер Японии
14:36Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана
14:20Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену
14:19"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского
14:16Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке
13:46Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации
13:41Сергей Гриняев: кто он
13:25Елена Супонина: кто она
13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
13:02Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
13:00Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября
12:45Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
12:00Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров
Лента новостейМолния