https://ukraina.ru/20241004/1057891530.html

"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского

"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского - 04.10.2024 Украина.ру

"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского

Власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Forbes со ссылкой на собственные неназванные источники

2024-10-04T14:19

2024-10-04T14:19

2024-10-04T14:19

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служба внешней разведки

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В материале издания отмечается, что Буданов* может лишиться должности уже в ближайшие месяцы. И все потому, что он снискал недовольство сразу двоих людей, способных повлиять на его политическую судьбу.Речь, по информации Forbes, идет о главе офиса президента Украины Андрее Ермаке, которому не нравится популярность Буданова* и его публичные высказывания, а также о главкоме ВСУ Александре Сырском. Он, утверждает издание, возмущен нежеланием главы ГУР делиться определенными данными.При этом сам Сырский, утруждает журнал, тоже снискал недовольство высокопоставленных коллег. Это связывают с пробуксовкой Сил беспилотных систем, ранее созданных Владимиром Зеленским. Журналисты Forbes сообщают, что Сырский увидел в главе этого ведомства - Вадима Сухаревского - и решил тормозить его работу.Прочат увольнение и Умерову. В его случае - из-за "хаоса" в ведомстве, включая проблемы с закупками.Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно."Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.* - Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240924/1057648797.html

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новости, украина, кирилл буданов, рустем умеров, александр сырский, forbes, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , увольнение, андрей ермак