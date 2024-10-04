"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057891530.html
"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского
"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского - 04.10.2024 Украина.ру
"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского
Власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Forbes со ссылкой на собственные неназванные источники
2024-10-04T14:19
2024-10-04T14:19
новости
украина
кирилл буданов
рустем умеров
александр сырский
forbes
вооруженные силы украины
служба внешней разведки
увольнение
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057891412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eae664820b99e7a459aedb858771afb6.jpg.webp
В материале издания отмечается, что Буданов* может лишиться должности уже в ближайшие месяцы. И все потому, что он снискал недовольство сразу двоих людей, способных повлиять на его политическую судьбу.Речь, по информации Forbes, идет о главе офиса президента Украины Андрее Ермаке, которому не нравится популярность Буданова* и его публичные высказывания, а также о главкоме ВСУ Александре Сырском. Он, утверждает издание, возмущен нежеланием главы ГУР делиться определенными данными.При этом сам Сырский, утруждает журнал, тоже снискал недовольство высокопоставленных коллег. Это связывают с пробуксовкой Сил беспилотных систем, ранее созданных Владимиром Зеленским. Журналисты Forbes сообщают, что Сырский увидел в главе этого ведомства - Вадима Сухаревского - и решил тормозить его работу.Прочат увольнение и Умерову. В его случае - из-за "хаоса" в ведомстве, включая проблемы с закупками.Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно."Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.* - Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20240924/1057648797.html
https://ukraina.ru/20240819/1056941922.html
https://ukraina.ru/20240921/1057591560.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057891412_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a1768c2f3f368d0f5fde1144052eb263.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кирилл буданов, рустем умеров, александр сырский, forbes, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , увольнение, андрей ермак
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Александр Сырский, Forbes, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки , увольнение, Андрей Ермак

"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского

14:19 04.10.2024
 
Коллаж: Умеров, Буданов, Сырский
Коллаж: Умеров, Буданов, Сырский
Читать в
Власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Forbes со ссылкой на собственные неназванные источники
В материале издания отмечается, что Буданов* может лишиться должности уже в ближайшие месяцы. И все потому, что он снискал недовольство сразу двоих людей, способных повлиять на его политическую судьбу.
Речь, по информации Forbes, идет о главе офиса президента Украины Андрее Ермаке, которому не нравится популярность Буданова* и его публичные высказывания, а также о главкоме ВСУ Александре Сырском. Он, утверждает издание, возмущен нежеланием главы ГУР делиться определенными данными.
Кирилл Буданов
24 сентября, 14:33
Бессилие Зеленского и ревность Ермака. Калинчук объяснил из-за чего Буданов* может лишиться креслаРуководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* начал составлять конкуренцию главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку из-за своих связей с британской разведкой, которая по сути и управляет киевским ГУР. За это Буданов* рискует лишится должности, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
При этом сам Сырский, утруждает журнал, тоже снискал недовольство высокопоставленных коллег. Это связывают с пробуксовкой Сил беспилотных систем, ранее созданных Владимиром Зеленским. Журналисты Forbes сообщают, что Сырский увидел в главе этого ведомства - Вадима Сухаревского - и решил тормозить его работу.
Зеленский Сырский
19 августа, 15:53
The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения Информационно-пропагандистская шумиха вокруг украинского наступления в Курской области продолжается. Собственно, во многом оно именно для этого и затевалось – показать, что российская территория тоже уязвима для атак и даже для оккупации. Однако и в этих условиях независимые от Киева СМИ выдают интересный контент, далёкий от прямой пропаганды
Прочат увольнение и Умерову. В его случае - из-за "хаоса" в ведомстве, включая проблемы с закупками.
Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.
Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.
По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно.
"Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.
21 сентября, 09:28
Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"Принятое ранее решение об увольнении заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, было принято без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. А его самого и министра обороны Рустема Умерова в ближайшее время могут быть отправлены в отставку
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита.
* - Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиУкраинаКирилл БудановРустем УмеровАлександр СырскийForbesВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведкиувольнениеАндрей Ермак
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью
16:37Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
16:33Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
16:19Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны
15:29Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск
15:28"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне
15:04Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
14:37"Азиатское НАТО", атомное оружие и костюм супергероя. Чем интересен новый премьер Японии
14:36Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана
14:20Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену
14:19"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского
14:16Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке
13:46Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации
13:41Сергей Гриняев: кто он
13:25Елена Супонина: кто она
13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
13:02Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
13:00Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября
12:45Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
12:00Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров
Лента новостейМолния