"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского
Коллаж: Умеров, Буданов, Сырский
Власти Украины подыскивают замену главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову*, министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Forbes со ссылкой на собственные неназванные источники
В материале издания отмечается, что Буданов* может лишиться должности уже в ближайшие месяцы. И все потому, что он снискал недовольство сразу двоих людей, способных повлиять на его политическую судьбу.
Речь, по информации Forbes, идет о главе офиса президента Украины Андрее Ермаке, которому не нравится популярность Буданова* и его публичные высказывания, а также о главкоме ВСУ Александре Сырском. Он, утверждает издание, возмущен нежеланием главы ГУР делиться определенными данными.
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При этом сам Сырский, утруждает журнал, тоже снискал недовольство высокопоставленных коллег. Это связывают с пробуксовкой Сил беспилотных систем, ранее созданных Владимиром Зеленским. Журналисты Forbes сообщают, что Сырский увидел в главе этого ведомства - Вадима Сухаревского - и решил тормозить его работу.
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Прочат увольнение и Умерову. В его случае - из-за "хаоса" в ведомстве, включая проблемы с закупками.
Слухи о потенциальном увольнении Буданова*, Умерова и Сырского ходят с сентября. В частности, украинское издание "Страна.ua" писало, что это решение было принято "кулуарно" еще в первой половине месяца.
Издание также отмечало, что между Будановым* и Ермаком существует серьезное напряжение, так как глава ГУР является одним из немногих оставшихся альтернативных главе ОП влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского.
По информации "Страны" также в кулуарах обсуждались возможные кандидаты на замену Буданова*. В частности, известно, что на его место рассматривают его бывшего зама, а ныне главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В свою очередь его может заменить Умеров. Вот только кто тогда станет министром обороны, пока неизвестно.
"Отметим, что Умерова в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты и СМИ", - уточняла "Страна", намекая, что и его постигнет участь увольнения.
21 сентября, 09:28Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"Принятое ранее решение об увольнении заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, было принято без согласования с главой ведомства Кириллом Будановым*. А его самого и министра обороны Рустема Умерова в ближайшее время могут быть отправлены в отставку
В начале сентября Владимир Зеленский провел чистку в Кабмине, в том числе уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По слухам, не последнюю роль в этом решении также сыграл глава ОП Ермак.
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* - Признан в РФ террористом и экстремистом.