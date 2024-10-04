https://ukraina.ru/20241004/1057888049.html

Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября

Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября - 04.10.2024 Украина.ру

Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября

Украинские террористы подорвали авто начальника охраны Запорожской АЭС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-04T13:00

2024-10-04T13:00

2024-10-04T13:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

энергодар

василий прозоров

дарья дугина

вооруженные силы украины

запорожская аэс

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057884537_0:196:960:736_1920x0_80_0_0_74d75c8922f8e115247f8d6bf056c188.jpg

Пресс-служба Следственного комитета России в комментарии РИА Новости сообщила о происшествии в Энергодаре."Четвертого октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство", — говорилось в сообщении.Бомба сработала, когда потерпевший сел в свою машину. От полученных травм он умер в больнице.Следственное управление по Запорожской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом".Проводятся следственные и оперативные мероприятия, свидетелей и очевидцев допросили. Объекты, найденные на месте происшествия, направили на экспертизу.В пресс-службе ЗАЭС назвали имя погибшего. Им оказался бывший председатель Совета депутатов Энергодара, работник станции Андрей Короткий."Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта - это безрассудный, запредельный шаг", - заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.Пресс-служба выразила глубокие соболезнования близким погибшего. Семье Короткого окажут всю необходимую помощь."Со своей стороны мы сделаем все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось вопреки желанию киевских террористов. Зло должно быть наказано", - подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.Минирование личных авто — один из излюбленных приёмов украинских террористов. Таким образом была убита философ и политолог Дарья Дугина. Подобным образом покушались и на жизнь бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.Примечательно, что накануне убийства в Энергодаре, 3 октября, Украина подвергла опасности другую атомную электростанцию — неподалёку от Курской АЭС был сбит украинский дрон.Обстрелы и налётыУтром 4 октября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 51 удар.На донецком направлении ВСУ осуществили 5 обстрелов, на горловском — 46 обстрелов, выпустив в общей сложности 143 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 4 гражданских лиц. Пострадали 4 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроенией и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, БПЛА-камикадзе и сброс ВОП с БПЛА, по Петровскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 3; Горностаевка — 5; Каиры — 11; Заводовка — 3; Новая Каховка — 5; Плодовое — 2; Днепряны — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Кардашинка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Райское и Дубовка. В результате обстрела со стороны в Новой Каховке женщина получила ранение.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ 16 раз атаковали округ при помощи БПЛА."За прошедшие сутки зафиксировано 16 атак вражескими дронами. Атакам подверглись Горностаевка (в результате повреждена линия электропередач), Каиры и Заводовка. Информации о пострадавших не поступало", - отмечалось в публикации в телеграм-канале местных властей.Утром 4 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Ранен один мирный житель. Мужчину с ушибом мягких тканей головы бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась, после оказания необходимой помощи он отправлен на амбулаторное лечение. Повреждён один коммерческий объект", - писал Гладков.Также в Белгородском районе по посёлкам Октябрьский, сёлам Беловское, Журавлевка, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Соловьевка, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ближнее выпущено 43 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. В селе Никольское в 6 частных домах и двух квартирах 2 МКД выбиты окна, также осколками посечены 3 надворные постройки, один легковой автомобиль и одна единица сельхозтехники.В Валуйском муниципальном округе по селу Вериговка сброшено 3 боеприпаса с беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.Над Волоконовским районом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Сподарюшино и Козинка выпущено 17 артснарядов в ходе 4 обстрелов и 3 беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.Над Корочанским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 33 боеприпаса в ходе 16 обстрелов и 6 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Репяховка в результате сброса взрывных устройств повреждены один частный дом, административное здание сельскохозяйственного предприятия, одна единица сельхозтехники и микроавтобус. Также сгорел грузовой автомобиль", - отметил губернатор.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Обошлось без последствий.В Ракитянском районе в селе Илёк-Кошары в результате атаки беспилотника повреждён инфраструктурный объект.Над Старооскольским городским округом сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Нежеголь, Неклюдово, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 5 беспилотников, 3 из которых были сбиты. Повреждены частный дом и надворная постройка", - указывалось в сводке.Днём 4 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о ракетной атаке Украины."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал он в своём телеграм-канале в 11:53.Позднее он снова предупредил о ракетной опасности, а после сообщил о том, что в небе над регионом сбиты три украинских беспилотника самолётного типа.В самой области продолжаются бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О причинах успехов ВС РФ — в статье Александра Чаленко "Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?".

https://ukraina.ru/20241004/1057878617.html

https://ukraina.ru/20241003/1057875241.html

https://ukraina.ru/20241003/1057860320.html

россия

украина

энергодар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, энергодар, василий прозоров, дарья дугина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, сбу, вячеслав гладков