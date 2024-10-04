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Песков рассказал о встречах Путина в день рождения

Песков рассказал о встречах Путина в день рождения - 04.10.2024 Украина.ру

Песков рассказал о встречах Путина в день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2024-10-04T13:03

2024-10-04T13:03

2024-10-04T13:03

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"Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим", - сказал Песков.Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу российского лидера одобряют 73,6 процента россиян, а 77,2 процента респондентов доверяют ему.О прошлых днях рождения Путина - в материале Белоруссия поздравляет: что Лукашенко пожелал Путину в день рождения на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, снг