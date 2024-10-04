Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
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Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим", - сказал Песков.
Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу российского лидера одобряют 73,6 процента россиян, а 77,2 процента респондентов доверяют ему.
О прошлых днях рождения Путина - в материале Белоруссия поздравляет: что Лукашенко пожелал Путину в день рождения на сайте Украина.ру.