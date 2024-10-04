Песков рассказал о встречах Путина в день рождения - 04.10.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
Песков рассказал о встречах Путина в день рождения - 04.10.2024 Украина.ру
Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2024-10-04T13:03
2024-10-04T13:03
новости
россия
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
снг
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"Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим", - сказал Песков.Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу российского лидера одобряют 73,6 процента россиян, а 77,2 процента респондентов доверяют ему.О прошлых днях рождения Путина - в материале Белоруссия поздравляет: что Лукашенко пожелал Путину в день рождения на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, снг
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, СНГ

Песков рассказал о встречах Путина в день рождения

13:03 04.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
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Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября встретится с лидерами СНГ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим", - сказал Песков.
Согласно последним результатам опроса ВЦИОМ, работу российского лидера одобряют 73,6 процента россиян, а 77,2 процента респондентов доверяют ему.
О прошлых днях рождения Путина - в материале Белоруссия поздравляет: что Лукашенко пожелал Путину в день рождения на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБелоруссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСНГ
 
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13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
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