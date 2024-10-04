Как Галичина стала австрийской - 04.10.2024 Украина.ру
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Как Галичина стала австрийской
Как Галичина стала австрийской - 04.10.2024 Украина.ру
Как Галичина стала австрийской
Одна из особенностей Галичины состоит в том, что она с XIV по XX век была оторвана от остальной Украины. В результате галичане имеют другую историю, культуру, язык, религию… Впору говорить об отдельной нации галичан или русинов-рутенов. Одним из эпизодов формирования этой группы стало возвращении Галичины в Австрию в XVIII веке
2024-10-04T08:00
2024-10-04T08:00
история
история
история украины
польша
австрия
российская империя
xviii век
екатерина ii
галичина
львов
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4 октября 1772 года наместник Вены в Королевстве Галиция и Лодомерия граф Антон фон Перген официально объявил о "возвращении" края под власть Габсбургов, владеющих в том числе короной короля Венгрии.Впервые латинизированное название "Галиция и Лодомерия", происходящее от "Галичина и Владимерия" (последним словом титуловали Волынь — по названию её столицы, города Владимир) было использовано венгерским королём Андрашем II. Он претендовал на престол Галицко-Волынской Руси после смерти в 1205 году Романа Мстиславича Великого и был коронован как "Божьей милостью король Венгрии, Далмации, Хорватии, Рима, Сербии, Галиции и Лодомерии" (лат. Dei gratia, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Romae, Serviae, Galliciae, Lodomeriaeque rex).В древнерусском Галицко-Волынском государстве после пресечения мужской линии рода правящей династии Романовичей был призван на престол Юрий II Болеслав — сын Тройдена І Пяста и Марии Юрьевны, дочери короля Руси Юрия I Львовича. После его смерти в 1340 году начались войны за галицко-волынское наследство, в результате которых Галицкая земля вошла в состав Польского королевства Казимира Великого из династии Пястов, а Волынь осталась за Гедиминовичами. Галицкие владения в Закарпатье ещё в конце XIII века отошли к венгерской короне как приданое за дочерью Льва Даниловича.В 1372 году король Венгрии и Польши Людовик I Великий включил Галицкую землю в состав Венгрии, но в 1387 году его дочь Ядвига, королева Польши, включила Галицкое королевство в состав королевства Польского. В 1434 году польский король Владислав III Варненьчикобразовал из галицко-волынских земель воеводства, и позднее Галичина и Волынь вошли в состав Речи Посполитой в качестве польских коронных земель (Галичина — как Воеводство Русское).Но Венгрия не признавала аннексии края Польшей, и король Венгрии сохранял титул короля Галичины и Волыни (что было подтверждено Папой Римским), а короли Польши именовались лишь Великими Князьями Русскими.В середине XVI века королевство Венгрии было разделено между турками и Габсбургами. К последним перешли все принадлежащие Короне Святого Иштвана (Стефана) титулы, включая королей Галичины и Волыни.Шанс наполнить этот формальный титул реальным территориальным содержанием появился у Габсбургов во второй половине XVIII века, когда Польское государство, вследствие внутренних конфликтов, на всех парах двигалось к своему исчезновению с карты Европы.Вопреки распространённому стереотипу Львов австрийские войска освободили не от польских, а от российских войск.Всё началось в городке Баре в Подолье, где 29 февраля 1768 часть шляхты организовала "конфедерацию для спасения Польши" от пророссийской политики бывшего любовника Екатерины II, короля Станислава Августа Понятовского.В результате этого конфликта уже в июне 1768-го во Львов вошли русские войска под командованием генерала Михаила Кречетникова для "защиты от конфедератов, турок и гайдамаков".27 мая 1769 войско конфедератов подошло ко Львову и заняло часть его районов. К примеру, ставка вождя барских конфедератов Казимежа Пулаского находилась в епископском дворце на Святоюрской горе. Польскими королевскими и русскими войсками командовал тогда комендант Львова полковник Фелициан Коритовский, который отказался сдать город. В ночь на 2 июня конфедераты несколько раз штурмовали центр города, трижды врываясь на валы, но были отбиты.5 июня 1769 года подошли свежие русские силы, и конфедераты от Львова отступили.И хотя в ночь на 7 июля 1770-го отряд конфедератов под командованием полковника Шютца неожиданно занял Львов, выгнав из города русский гарнизон полковника Траубенберга, но уже через несколько дней поляки отступили, прихватив несколько пушек и 200 тысяч злотых из русской военной кассы. После этого инцидента в 1770-1772 годах Россия держала во Львове сильный гарнизон.При этом Габсбурги не собирались мириться с фактической оккупацией Россией воеводств Речи Посполитой, на которые претендовала Австрия.Ещё в 1770-м австрийские войска заняли принадлежащие Польше подкарпатские территории вдоль реки Дунаец. Это была попытка поставить заслон возможному русскому продвижению через Карпаты. И хотя дело шло к первому разделу Польши, который фактически начался ещё 17 февраля 1772 года, когда Пруссия заняла часть Поморья и Великопольши, а Россия — восточную Белоруссию и часть Ливонии, однако российская императрица очень не хотела отдавать Австрии "Червонную Русь", как называли тогда в Санкт-Петербурге Галичину.Но Екатерина II вынуждена уступить настойчивым просьбам прусского короля Фридриха II. Последний, забрав в 1744-м у Австрии большую часть Силезии, хотел компенсировать Вене эту потерю за счёт Львова и Русского воеводства.Хотя переговоры в Санкт-Петербурге о разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией ещё продолжались, уже 14 мая 1772 года войска Габсбургов под командованием Андреаса Гадика графа фон Футака перешли границы Галичины.А 8 июня из Северной Венгрии (ныне Словакия) выдвинулся фельдмаршал-лейтенант Николаус (Миклош) Эстерхази во главе трёх полков гусар и двух батальонов пехоты. Его корпус перешёл Лупковский перевал и 14 июня подошёл к городку Леско над рекой Сан. Здесь австрийские войска впервые встретились с русскими. После этого русские офицеры сопровождали австрийские полки на пути от карпатских перевалов до Львова: формально с целью помощи, а реально — чтобы задержать их передвижение. Русские войска не спешили оставлять галицкие земли, где за четыре года накопили немалые запасы провианта.Фельдмаршал Эстерхази лично отправился во Львов, чтобы договориться о передаче города с генералом Каменским, который командовал русскими войсками в Галичине. Однако Каменский заявил, что не может допустить австрийцев восточнее линии Самбор-Яворов, ссылаясь на приказ от фельдмаршала Петра Румянцева.23 июня 1772-го Эстерхази отправился из города Рудки во Львов в сопровождении двух гусарских эскадронов. Но русский гарнизон города гусар не впустил, во Львов попал только сам Эстерхази с восемью воинами личной охраны.29 июня к городу подошла уже значительная часть австрийских войск, но и их русские дальше не пропускали. Австрийцы вынуждены были стоять лагерем между Кульпарковом и Скниловом, ожидая пока русские войска оставят Львов. Даже 25 июля, когда во Львов прибыл командующий австрийскими войсками генерал Андрeас Гадик, его впустили в город только с небольшой свитой.Ситуация изменилась лишь после того, как 5 августа 1772 года в Санкт-Петербурге полномочные представители Пруссии, России и Австрии подписали трактат о разделе польских земель.Граница габсбургских владений простиралась от Силезии вдоль реки Висла до Сандомира, дальше проходила через Замостье и Грубешев до Западного Буга и Днестра. В состав созданного на новых землях Королевства Галиции и Лодомерии с княжествами Освенцимским и Заторским вошла Галичина, очень небольшая часть исторической Волыни и южная Польша (часть Краковского и Сандомирского воеводств).24 августа 1772 года фельдмаршал Румянцев отдал приказ генералу Каменскому оставить Львов, хотя фельдмаршалу Эстерхази сообщили об этом только 3 сентября.Русские войска должны были покинуть Львов до 6 сентября, но затянули с уходом до 15 числа, когда город покинули последние российские отряды. В тот же день во Львов начали входить австрийские части, хотя последний отряд польского коронного войска в составе 50 человек оставил город только 16 сентября 1772-го.Мещане и шляхта не оказывали сопротивления австрийским войскам. Военное командование края, во главе которого стоял генерал Андреас Гадик, заняло дворец латинского архиепископа (ныне дом №9 на площади Рынок). Кстати, в соседнем особняке, бывшем дворце Любомирских, ещё в 1768-м устроил себе резиденцию упомянутый выше русский генерал Кречетников.Однако с октября 1772 года в бывшем дворце Любомирских поселился уполномоченный императорский комиссар, а впоследствии первый губернатор края граф Иоганн Баптист Антон фон Перген.Он прибыл во Львов 29 сентября, а в воскресенье 4 октября в Латинской кафедре, главном католическом соборе Львова, состоялась его торжественная инаугурация. От имени императрицы Марии Терезии и императора Иосифа II первый губернатор воссозданного Королевства Галиция и Лодомерия провозгласил возвращение края под власть короны Габсбургов.Примечательно, что городской совет Львова ещё некоторое время пытался сохранить верность присяге, данной польскому королю Станиславу Понятовскому, но 10 января 1773-го по требованию губернатора края всё же присягнул Марии Терезии.Граф Антон фон Перген служил губернатором Королевства Галичина и Владимерия всего 10 месяцев, однако составил "Мемориал" — подробное описание края, который является единственным подобным документом тех времён."Мемориал" был лично вручён фон Пергеном императору Иосифу II во время визита того во Львов 6 августа 1773 года. Самой большой проблемой Галичины фон Перген считал неготовность польской шляхты к изменению политического строя, написав почти 250 лет назад: "трудности лишь усиливаются, если законодатель края, переходящего от республиканских порядков к монархическому строю, должен бороться с падением нравов, своекорыстием олигархии, лишённой привилегий, и даже с её никчёмностью, особенно если правитель хочет, чтобы законы соответствовали желаниям разумной или угнетённой части народа".Хотя Австрийская и Российская монархии давно канули в Лету, эти слова до сих пор звучат актуально.
https://ukraina.ru/20230405/1044985098.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история украины, польша, австрия, российская империя, xviii век, екатерина ii, галичина, львов
История, История, история Украины, Польша, Австрия, Российская империя, XVIII век, Екатерина II, Галичина, Львов

Как Галичина стала австрийской

08:00 04.10.2024
 
© История.рфконвенция между Российской империей и королевством Пруссия о разделе земель Речи Посполитой
конвенция между Российской империей и королевством Пруссия о разделе земель Речи Посполитой
© История.рф
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одна из особенностей Галичины состоит в том, что она с XIV по XX век была оторвана от остальной Украины. В результате галичане имеют другую историю, культуру, язык, религию… Впору говорить об отдельной нации галичан или русинов-рутенов. Одним из эпизодов формирования этой группы стало возвращении Галичины в Австрию в XVIII веке
4 октября 1772 года наместник Вены в Королевстве Галиция и Лодомерия граф Антон фон Перген официально объявил о "возвращении" края под власть Габсбургов, владеющих в том числе короной короля Венгрии.
Впервые латинизированное название "Галиция и Лодомерия", происходящее от "Галичина и Владимерия" (последним словом титуловали Волынь — по названию её столицы, города Владимир) было использовано венгерским королём Андрашем II. Он претендовал на престол Галицко-Волынской Руси после смерти в 1205 году Романа Мстиславича Великого и был коронован как "Божьей милостью король Венгрии, Далмации, Хорватии, Рима, Сербии, Галиции и Лодомерии" (лат. Dei gratia, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Romae, Serviae, Galliciae, Lodomeriaeque rex).
В древнерусском Галицко-Волынском государстве после пресечения мужской линии рода правящей династии Романовичей был призван на престол Юрий II Болеслав — сын Тройдена І Пяста и Марии Юрьевны, дочери короля Руси Юрия I Львовича. После его смерти в 1340 году начались войны за галицко-волынское наследство, в результате которых Галицкая земля вошла в состав Польского королевства Казимира Великого из династии Пястов, а Волынь осталась за Гедиминовичами. Галицкие владения в Закарпатье ещё в конце XIII века отошли к венгерской короне как приданое за дочерью Льва Даниловича.
В 1372 году король Венгрии и Польши Людовик I Великий включил Галицкую землю в состав Венгрии, но в 1387 году его дочь Ядвига, королева Польши, включила Галицкое королевство в состав королевства Польского. В 1434 году польский король Владислав III Варненьчикобразовал из галицко-волынских земель воеводства, и позднее Галичина и Волынь вошли в состав Речи Посполитой в качестве польских коронных земель (Галичина — как Воеводство Русское).
5 апреля 2023, 08:00История
Как Польша и Венгрия Галичиной менялись: вся правда о "Королевстве Русском"
Но Венгрия не признавала аннексии края Польшей, и король Венгрии сохранял титул короля Галичины и Волыни (что было подтверждено Папой Римским), а короли Польши именовались лишь Великими Князьями Русскими.
В середине XVI века королевство Венгрии было разделено между турками и Габсбургами. К последним перешли все принадлежащие Короне Святого Иштвана (Стефана) титулы, включая королей Галичины и Волыни.
Шанс наполнить этот формальный титул реальным территориальным содержанием появился у Габсбургов во второй половине XVIII века, когда Польское государство, вследствие внутренних конфликтов, на всех парах двигалось к своему исчезновению с карты Европы.
Вопреки распространённому стереотипу Львов австрийские войска освободили не от польских, а от российских войск.
Всё началось в городке Баре в Подолье, где 29 февраля 1768 часть шляхты организовала "конфедерацию для спасения Польши" от пророссийской политики бывшего любовника Екатерины II, короля Станислава Августа Понятовского.
В результате этого конфликта уже в июне 1768-го во Львов вошли русские войска под командованием генерала Михаила Кречетникова для "защиты от конфедератов, турок и гайдамаков".
- РИА Новости, 1920, 29.02.2020
29 февраля 2020, 01:03
День в истории. 29 февраля: поляки подняли восстание, спровоцировавшее первый раздел ПольшиВ этот день в 1768 году в городке Бар на Подолье польские магнаты начали вооружённое выступление с целью сохранить привилегии для католиков, получившее наименование Барской конфедерации. Это движение вошло в основы польского национального мифа, повлияло на становление армии США, но самих поляков привело к плачевному для них результату
27 мая 1769 войско конфедератов подошло ко Львову и заняло часть его районов. К примеру, ставка вождя барских конфедератов Казимежа Пулаского находилась в епископском дворце на Святоюрской горе. Польскими королевскими и русскими войсками командовал тогда комендант Львова полковник Фелициан Коритовский, который отказался сдать город. В ночь на 2 июня конфедераты несколько раз штурмовали центр города, трижды врываясь на валы, но были отбиты.
5 июня 1769 года подошли свежие русские силы, и конфедераты от Львова отступили.
И хотя в ночь на 7 июля 1770-го отряд конфедератов под командованием полковника Шютца неожиданно занял Львов, выгнав из города русский гарнизон полковника Траубенберга, но уже через несколько дней поляки отступили, прихватив несколько пушек и 200 тысяч злотых из русской военной кассы. После этого инцидента в 1770-1772 годах Россия держала во Львове сильный гарнизон.
При этом Габсбурги не собирались мириться с фактической оккупацией Россией воеводств Речи Посполитой, на которые претендовала Австрия.
Ещё в 1770-м австрийские войска заняли принадлежащие Польше подкарпатские территории вдоль реки Дунаец. Это была попытка поставить заслон возможному русскому продвижению через Карпаты. И хотя дело шло к первому разделу Польши, который фактически начался ещё 17 февраля 1772 года, когда Пруссия заняла часть Поморья и Великопольши, а Россия — восточную Белоруссию и часть Ливонии, однако российская императрица очень не хотела отдавать Австрии "Червонную Русь", как называли тогда в Санкт-Петербурге Галичину.
Но Екатерина II вынуждена уступить настойчивым просьбам прусского короля Фридриха II. Последний, забрав в 1744-м у Австрии большую часть Силезии, хотел компенсировать Вене эту потерю за счёт Львова и Русского воеводства.
11 февраля, 09:00История
Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской коронеПоследние главы исчезнувших государств вызывают иногда жалость, иногда ненависть, иногда иронию. Не знаем, называли ли при дворе Екатерины Великой Станислава Августа Понятовского "наш королёк", но отношение к нему было вполне серьёзным и уважительным. А вот в Польше его, мягко говоря, не любили и только в конце XX века признали достойным уважения
Хотя переговоры в Санкт-Петербурге о разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией ещё продолжались, уже 14 мая 1772 года войска Габсбургов под командованием Андреаса Гадика графа фон Футака перешли границы Галичины.
А 8 июня из Северной Венгрии (ныне Словакия) выдвинулся фельдмаршал-лейтенант Николаус (Миклош) Эстерхази во главе трёх полков гусар и двух батальонов пехоты. Его корпус перешёл Лупковский перевал и 14 июня подошёл к городку Леско над рекой Сан. Здесь австрийские войска впервые встретились с русскими. После этого русские офицеры сопровождали австрийские полки на пути от карпатских перевалов до Львова: формально с целью помощи, а реально — чтобы задержать их передвижение. Русские войска не спешили оставлять галицкие земли, где за четыре года накопили немалые запасы провианта.
Фельдмаршал Эстерхази лично отправился во Львов, чтобы договориться о передаче города с генералом Каменским, который командовал русскими войсками в Галичине. Однако Каменский заявил, что не может допустить австрийцев восточнее линии Самбор-Яворов, ссылаясь на приказ от фельдмаршала Петра Румянцева.
23 июня 1772-го Эстерхази отправился из города Рудки во Львов в сопровождении двух гусарских эскадронов. Но русский гарнизон города гусар не впустил, во Львов попал только сам Эстерхази с восемью воинами личной охраны.
29 июня к городу подошла уже значительная часть австрийских войск, но и их русские дальше не пропускали. Австрийцы вынуждены были стоять лагерем между Кульпарковом и Скниловом, ожидая пока русские войска оставят Львов. Даже 25 июля, когда во Львов прибыл командующий австрийскими войсками генерал Андрeас Гадик, его впустили в город только с небольшой свитой.
Ситуация изменилась лишь после того, как 5 августа 1772 года в Санкт-Петербурге полномочные представители Пруссии, России и Австрии подписали трактат о разделе польских земель.
29 ноября 2023, 08:30История
Мария Терезия: "тёща и свекровь всей Европы", сделавшая Галичину и Буковину австрийскимиПо правде говоря, на Галичине больше почитают императора Франца-Иосифа, но историю Европы XVIII века (когда ещё никто не знал, что Галичина – это Украина) невозможно представить без императрицы Марии Терезии, умершей 29 ноября 1780 года. С Екатериной Великой она разделила Польшу и европейские владения Турции
Граница габсбургских владений простиралась от Силезии вдоль реки Висла до Сандомира, дальше проходила через Замостье и Грубешев до Западного Буга и Днестра. В состав созданного на новых землях Королевства Галиции и Лодомерии с княжествами Освенцимским и Заторским вошла Галичина, очень небольшая часть исторической Волыни и южная Польша (часть Краковского и Сандомирского воеводств).
24 августа 1772 года фельдмаршал Румянцев отдал приказ генералу Каменскому оставить Львов, хотя фельдмаршалу Эстерхази сообщили об этом только 3 сентября.
Русские войска должны были покинуть Львов до 6 сентября, но затянули с уходом до 15 числа, когда город покинули последние российские отряды. В тот же день во Львов начали входить австрийские части, хотя последний отряд польского коронного войска в составе 50 человек оставил город только 16 сентября 1772-го.
Мещане и шляхта не оказывали сопротивления австрийским войскам. Военное командование края, во главе которого стоял генерал Андреас Гадик, заняло дворец латинского архиепископа (ныне дом №9 на площади Рынок). Кстати, в соседнем особняке, бывшем дворце Любомирских, ещё в 1768-м устроил себе резиденцию упомянутый выше русский генерал Кречетников.
Однако с октября 1772 года в бывшем дворце Любомирских поселился уполномоченный императорский комиссар, а впоследствии первый губернатор края граф Иоганн Баптист Антон фон Перген.
Он прибыл во Львов 29 сентября, а в воскресенье 4 октября в Латинской кафедре, главном католическом соборе Львова, состоялась его торжественная инаугурация. От имени императрицы Марии Терезии и императора Иосифа II первый губернатор воссозданного Королевства Галиция и Лодомерия провозгласил возвращение края под власть короны Габсбургов.
22 января 2021, 18:37
Как Габсбурги использовали униатскую церковь для дерусификации ГалицииАвстрийская Галиция стала колыбелью украинского национализма в его нынешнем виде. Вместе с тем именно в этом регионе сохранилась наибольшая паства так называемой грекокатолической церкви, созданной еще в Речи Посполитой. Как связаны друг с другом эти факты и как вообще жилось русинам-униатам под властью австрийцев?
Примечательно, что городской совет Львова ещё некоторое время пытался сохранить верность присяге, данной польскому королю Станиславу Понятовскому, но 10 января 1773-го по требованию губернатора края всё же присягнул Марии Терезии.
Граф Антон фон Перген служил губернатором Королевства Галичина и Владимерия всего 10 месяцев, однако составил "Мемориал" — подробное описание края, который является единственным подобным документом тех времён.
"Мемориал" был лично вручён фон Пергеном императору Иосифу II во время визита того во Львов 6 августа 1773 года. Самой большой проблемой Галичины фон Перген считал неготовность польской шляхты к изменению политического строя, написав почти 250 лет назад: "трудности лишь усиливаются, если законодатель края, переходящего от республиканских порядков к монархическому строю, должен бороться с падением нравов, своекорыстием олигархии, лишённой привилегий, и даже с её никчёмностью, особенно если правитель хочет, чтобы законы соответствовали желаниям разумной или угнетённой части народа".
Хотя Австрийская и Российская монархии давно канули в Лету, эти слова до сих пор звучат актуально.
 
ИсторияИсторияистория УкраиныПольшаАвстрияРоссийская империяXVIII векЕкатерина IIГаличинаЛьвов
 
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