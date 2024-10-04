https://ukraina.ru/20241004/1057896437.html

Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны

Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны - 04.10.2024 Украина.ру

Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны

После недавнего визита в Киев нового генсека НАТО Марка Рютте многие заинтересованные разноплеменные товарищи и господа лениво обсуждают нервный срыв просроченного эрзац-президента Украины Владимира Зеленского, который решил оторваться на визитере

2024-10-04T16:19

2024-10-04T16:19

2024-10-04T17:19

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вооруженные силы украины

угледар

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Подбрасывая пищу для размышлений и выводов политическому и экспертному сообществу, французский журнал L'Express рассказал, что Зеленский в разговоре с визави потерял терпение и "повысил голос". Кричал то есть, подпуская бешеную пенку в уголках губ. Не столько на самого Рютте, который так много лет в вежливо-фарисейской и лживо-фальшивой западной политике, что будет сдержанно улыбаться, даже если его укусят сзади через штанину, сколько на всех западных союзников Киева. То есть на тех, кто сдуру продолжает во всех отношениях держать на плаву украинский неонацистский режим и его незадачливых фюреров во главе с Зеленским.И было Зеленскому из-за чего волноваться. Этот украинский недопрезидент просто обвинил власти Запада в затягивании поставок ракет большой дальности. А без этого славные наследники Адольфа Гитлера и его холуя Степана Бандеры с берегов Днепра просто не могут победить Россию и пройтись победным парадом по Красной площади в Москве. Им очень хочется, а не получается. И это их, конечно же, нервирует страшно.Зеленский на повышенных тонах наехал на Рютте и заявил, что западные страны помогают Израилю противостоять ударам со стороны Ирана, перехватывая "его" ракеты и беспилотники. То бишь те боеприпасы, что могли бы пойти Украине, но были направлены на Ближний Восток. Но Украина, нападающая на Россию, тоже, по словам Зеленского, ждет такой же поддержки от своих союзников, но не получает ее. А ситуация на фронтах СВО такова, что чем быстрее Запад из-за критики из Киева одобрит решение об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России, тем быстрее Украина отпразднует победу и принесет ее Западу на блюдечке с голубой каемочкой. Голубой, как и требует толерантность и гендерное равенство небинарных личностей в Европе.L'Express намекает, что недовольство в отношении Запада Зеленский копил в течение нескольких месяцев. И сдерживался, потому что, как "королева попрошаек" (это одно из его погонял в США), всем надоел постоянным нытьем. А тут подвернулся "новенький": Рютте — генсек НАТО с 1 октября 2024 года.Но опять, судя по всему, у Зеленского случился облом. Рютте поулыбался, но даже приблизительно не назвал дату, когда Украина полноценно "очленится" в НАТО и сможет доить Альянс по полной, требуя военного вмешательства в войну с Россией (это голубая мечта неонацистского Киева).Было только подтверждено, что Украина — это такой член НАТО, что на него от радости даже смотреть больно. Но член потенциальный. А когда станет полноценным, этого даже о умнейшие евроженщины современности Урсула фон дер Ляйен и Анналена Бербок с Каей Каллас не могут сказать.Но иначе и быть не могло. Во-первых, потому, что Зеленский не на того напал с нервными срывами. Рютте с 2010 по 2024 годы четыре раза был премьер-министром Нидерландов и в этой стране тюльпанов, где в любом кофешопе любой желающий может запросто изменить сознание до неузнаваемости и невменяемости, видел такое, что Зеленскому еще учиться и учиться. Кроме того, Рютте не только видный политический флюгер, умеющий держать и воротить нос по ветру, но и опытный политик, интриган и юридический казуист, каких поискать.Если кто помнит, Нидерланды в апреле 2016 года провели у себя "консультативный и корректирующий" референдум об утверждении Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной с одним вопросом: "Вы за или против ратификации Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной?"Голландцы сказали "нет", и это могло сорвать подписание важного евроинтеграционного документа, ради которого официально и совершали на Украине госпереворот в 2914 году. Старший аналитик Королевского института Элькано и преподаватель Автономного университета Мадрида (UAM) сказал тогда облетевшую весь мир фразу: "На что действительно повлиял вчерашний референдум, так это на теоретическую возможность, что Украина когда-либо может войти в ЕС. После голландского голосования это стало практически невозможно".Но опытный Рютте поступил в полном соответствии с командой украинского сержанта Петренко "Иди сюда, стой там!" Он смог сделать так, что и ЕС подписал с Украиной ассоциативное соглашение, и Украина ни на йоту не приблизилась к членству в ЕС. И сам Рютте при этом премьерство не потерял, а, наоборот, еще два раза его продлевал.Точно так же, по-сержантско-петренковски, он поступит и с членством Киева в НАТО (пообещает все, а не даст ничего), и с оружием для Украины (даст только то, что в наличии, или что подкинут США).Во-вторых, Рютте — верный "слуга евроатлантизма", что означает следующее: интересы США для него святы и неприкосновенно-непоколебимы в плане исполнения — что в Вашингтоне прикажут, то он и сделает. А это, согласитесь, на посту генсека НАТО очень важно.США же сегодня не торопятся принимать Украину в НАТО, и Рютте тоже не будет. Равно как и давать разрешение на удары "дальнобоем" по России или пичкать Киев нужными для этого ракетами. Что-то Украине дадут, но только для того, чтобы она не побеждала, а постоянно давила на Россию — истощала ее в боях по принципу "тысячи порезов", заставляла расходовать ресурсы на негодный объект.И знаете почему? Да потому что и США, и всему Западу (читай — и НАТО тоже) нужна передышка временная. Для более тщательной подготовки к новой войне с Россией, когда к этому будут готовы все ресурсы Запада. И войска, и вооружение, и техника — технологически обновленные и накопленные в достаточном количестве .Вот эту задачу Рютте и приехал подтвердить в Киеве Зеленскому. Рютте — отличный, высокопоставленный и исполнительный курьер, а Зеленский должен стать и быть таким же исполнителем "высшей воли". Так и будет. Или Зеленского не будет.И, наконец, в-третьих, нервничая и протестуя, покрикивая на хозяев и просительно скуля, Зеленский уже выполняет то, что от него требуют – готовится к переговорам о заморозке конфликта с Россией и к остановке СВО за переговорным столом. Это с одной стороны.Однако, с другой – Зеленский уже приступил к подготовке будущей украинской армии. Той, которая должна будет появиться во время передышки. И которая должна быть хорошо укомплектованной кадрами (солдатами и офицерами), вооруженной с помощью Запада (скорее всего) и подготовленной по стандартам НАТО и США.За время передышки должен в полной мере еще раз, но гораздо лучше и продуктивнее сработать главный принцип военных отношений между Западом и Украиной: Запад дает оружие, а Украина – пушечное мясо, расходный материал для войны до пресловутого последнего украинца.Украина уже готовится к такому времяпровождению во время передышки. Ее еще нет, нет даже переговоров о ней, а вот умение Запада играть вдолгую и готовить новую войну в будущем уже проявляется по косвенным, но вполне определенным признакам, словам и действиям:- британская газета The Times уже написала, фактически выдав тайну, что Зеленский намерен мобилизовать 200 тысяч человек до конца года. Перспективы таких планов туманны, ибо какой-то анонимный офицер ТЦК из Одессы рассказал изданию, что пока удается привлечь лишь 20% из нужных призывников из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных. Но ведь важно же намерение. И планы;- в Верховной Раде Украины Кабмином уже зарегистрирован законопроект, которым украинские власти обяжут несовершеннолетних юношей самостоятельно вставать на воинский учет под угрозой штрафа. Ну, чтобы власти знали, сколько потенциальных солдат у них под рукой в будущем. Юноши, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, будут обязаны передать сведения о себе через электронный кабинет призывника или лично явившись в военкомат. Если гражданин не встанет на учет в предписанные сроки, ему грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от 410 до 616 долл);- в том же украинском парламенте секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко фактически обосновывает, что мобилизационный возраст на Украине должен начинаться с 20 лет;- Запад во главе с США не торопится вооружать Украину в полном объеме. Дает лишь то, что позволяет Украине продолжать воевать, но ни в коей мере не эскалировать СВО. Например, представители Вашингтона в который раз подчеркнули, что запас дальнобойных ракет США и союзников ограничен. А Вашингтон считает, что Киев может защищаться сам. И добавили: уничтожение российских ракет силами Запада над Украиной (это новая хотелка Зеленского) было бы вовлечением США в войну, а США этого не желают. Пока или до определенного времени – это не важно. Но такое поведение очень хорошо коррелируется со слухами о том, что Украина уже сейчас придерживает некие воинские части от участия в СВО, равно как и экономит технику и вооружения, поставленные Западом. Например, на полях сражений что-то не видно американских танков "Абрамс". Бережет, значит, людей и железо впрок, до новых войн.Может ли такое быть, или это допуск людей, приболевших конспирологией и теориями заговоров? Но Зеленский вдруг заговорил, что ему жалко людей, потому он и разрешил оставить Угледар, по его приказу превращенный в "фортэцю" (крепость), которую он приказал не сдавать ни в коем случае.А теперь, когда Угледар пал, он заявляет: отступление ВСУ под давлением России — это правильный шаг для сохранения жизни бойцов, поскольку они "важнее любой застройки".Вот и нужно знать, что это: 1) попытка Зеленского скрыть нехватку ресурсов для защиты территорий, оправдывая отступление необходимостью сохранить жизни бойцов; 2) нехватка людей, которых режим отправляет на смерть, не считаясь с потерями; 3) попытки сохранить боеспособные части для будущего.Хотелось бы, конечно, узнать это от Зеленского. Но даже это уже неважно: не будет Зеленского, или он не захочет готовиться к будущей войне и начнет взбрыкивать ссорами и нападками, как это случилось при Рютте, − Запад найдет другого исполнителя и заменит Зеленского. Эка невидаль – клоун во власти, у которого нервы, видите ли, сдают…На ту же тему: Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, запад, сша, владимир зеленский, рютте, адольф гитлер, нато, ес, вооруженные силы украины, угледар, мнения