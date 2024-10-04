Елена Супонина: кто она - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057842942.html
Елена Супонина: кто она
Елена Супонина: кто она - 04.10.2024 Украина.ру
Елена Супонина: кто она
Политолог-международник, востоковед
2024-10-04T13:25
2024-10-04T13:28
биография
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057870815_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca6aa1d2bfb7c750cb3aff9d4333eb02.png
Приглашенный эксперт в телевизионных политических ток-шоу, например, "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет". Ее аналитические материалы публикуются в таких изданиях, как "Московские новости", "Международная жизнь", Forbes, а также на сайте РИСИ.Елена Владимировна Супонина родилась 13 ноября 1968 года в Воркуте.В 1994 окончила филологический факультет Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), получила степень кандидата философских наук, защитив диссертацию о религиозно-философской доктрине друзов (арабских национальностей Ливана, Сирии, Иордании, Израиля, исповедующих друизм).В 2011 году возглавила Центр Азии и Ближнего Востока. Позже стала советником директора РИСИ и экспертом Российского совета по международным делам. Неоднократно сопровождала президента в заграничные командировки.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057870815_203:0:1404:901_1920x0_80_0_0_f441221427d83255b7303acdac2cff4d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
биография, политолог
биография, политолог

Елена Супонина: кто она

13:25 04.10.2024 (обновлено: 13:28 04.10.2024)
 
Фото: скриншот телепрограммы "Время покажет", Елена Супонина
Фото: скриншот телепрограммы Время покажет, Елена Супонина
Читать в
Политолог-международник, востоковед
Приглашенный эксперт в телевизионных политических ток-шоу, например, "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет". Ее аналитические материалы публикуются в таких изданиях, как "Московские новости", "Международная жизнь", Forbes, а также на сайте РИСИ.
Елена Владимировна Супонина родилась 13 ноября 1968 года в Воркуте.
В 1994 окончила филологический факультет Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), получила степень кандидата философских наук, защитив диссертацию о религиозно-философской доктрине друзов (арабских национальностей Ливана, Сирии, Иордании, Израиля, исповедующих друизм).
В 2011 году возглавила Центр Азии и Ближнего Востока. Позже стала советником директора РИСИ и экспертом Российского совета по международным делам.
Неоднократно сопровождала президента в заграничные командировки.
 
биографияполитолог
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью
16:37Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
16:33Не дают ни воевать, ни заключить мир с Россией: Зеленский теряет терпение по отношению к Западу
16:19Оружие в загашнике. Зеленского уже заставляют копить силы для новой войны
15:29Никакой ротации, а комбат покончил с собой: бригаде ВСУ, сдавшей Угледар, не дали отпуск
15:28"Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне
15:04Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
14:37"Азиатское НАТО", атомное оружие и костюм супергероя. Чем интересен новый премьер Японии
14:36Эпатажные украинские активистки Femen оголились перед посольством Ирана
14:20Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену
14:19"Обсуждают всерьез": Forbes назвал поводы к скорому увольнению Буданова*, Умерова и Сырского
14:16Как изменится мир по итогам войн и какое место в нём займёт Россия - Сазонова о новом порядке
13:46Теперь официально война для бедных: на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации
13:41Сергей Гриняев: кто он
13:25Елена Супонина: кто она
13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
13:02Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
13:00Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября
12:45Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
12:00Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров
Лента новостейМолния