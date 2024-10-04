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Елена Супонина: кто она

Елена Супонина: кто она - 04.10.2024 Украина.ру

Елена Супонина: кто она

Политолог-международник, востоковед

2024-10-04T13:25

2024-10-04T13:25

2024-10-04T13:28

биография

политолог

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Приглашенный эксперт в телевизионных политических ток-шоу, например, "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет". Ее аналитические материалы публикуются в таких изданиях, как "Московские новости", "Международная жизнь", Forbes, а также на сайте РИСИ.Елена Владимировна Супонина родилась 13 ноября 1968 года в Воркуте.В 1994 окончила филологический факультет Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), получила степень кандидата философских наук, защитив диссертацию о религиозно-философской доктрине друзов (арабских национальностей Ливана, Сирии, Иордании, Израиля, исповедующих друизм).В 2011 году возглавила Центр Азии и Ближнего Востока. Позже стала советником директора РИСИ и экспертом Российского совета по международным делам. Неоднократно сопровождала президента в заграничные командировки.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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биография, политолог