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Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену

Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену - 04.10.2024 Украина.ру

Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену

Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины осужден за госизмену, передает 4 октября ФСБ по Крыму и Севастополю

2024-10-04T14:20

2024-10-04T14:20

2024-10-04T14:20

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Летом 2022 года 47-летний мужчина был завербован в интернет-мессенджере, он получил псевдоним "Миф".По заданию Главного управления разведки МО Украины мужчина передавал в Киев сведения о состоянии плавучих заграждений Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещении средств ПВО и другой военной техники. За это он неоднократно получал вознаграждение. Кроме того, украинские кураторы обещали ему лечение в Европе.В январе 2023 года севастополец через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был спрятать посылку в тайник и передать координаты иностранной спецслужбе, чтобы другой агент извлек и использовал для совершения теракта.Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в госизмене.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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