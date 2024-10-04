Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену - 04.10.2024 Украина.ру
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Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену
Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену - 04.10.2024 Украина.ру
Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену
Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины осужден за госизмену, передает 4 октября ФСБ по Крыму и Севастополю
2024-10-04T14:20
2024-10-04T14:20
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Летом 2022 года 47-летний мужчина был завербован в интернет-мессенджере, он получил псевдоним "Миф".По заданию Главного управления разведки МО Украины мужчина передавал в Киев сведения о состоянии плавучих заграждений Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещении средств ПВО и другой военной техники. За это он неоднократно получал вознаграждение. Кроме того, украинские кураторы обещали ему лечение в Европе.В январе 2023 года севастополец через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был спрятать посылку в тайник и передать координаты иностранной спецслужбе, чтобы другой агент извлек и использовал для совершения теракта.Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в госизмене.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, севастополь, фсб, россия, киев, гру, агент, суд
Новости, Севастополь, ФСБ, Россия, Киев, ГРУ, агент, Суд

Суд приговорил завербованного Киевом жителя Севастополя к 14 годам колонии за госизмену

14:20 04.10.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины осужден за госизмену, передает 4 октября ФСБ по Крыму и Севастополю
Летом 2022 года 47-летний мужчина был завербован в интернет-мессенджере, он получил псевдоним "Миф".
По заданию Главного управления разведки МО Украины мужчина передавал в Киев сведения о состоянии плавучих заграждений Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещении средств ПВО и другой военной техники. За это он неоднократно получал вознаграждение. Кроме того, украинские кураторы обещали ему лечение в Европе.
В январе 2023 года севастополец через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был спрятать посылку в тайник и передать координаты иностранной спецслужбе, чтобы другой агент извлек и использовал для совершения теракта.
Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в госизмене.
"С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети интернет (ч.3 ст. 222.1 УК РФ), ему назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей" , - отметили в ФСБ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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