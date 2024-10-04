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Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара

Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара - 04.10.2024 Украина.ру

Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной республике, сообщили 4 октября в ведомстве

2024-10-04T15:04

2024-10-04T15:04

2024-10-04T15:04

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Он отметил 5-ю танковую, 36-ю и 37-ю мотострелковые бригады, 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк.Белоусов добавил, что в результате действий ВС РФ противник понес существенные потери и отступил.Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. Бои за город велись более двух лет.Подробнее о важности этого события - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.

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новости, россия, угледар, донецкая народная республика, андрей белоусов, минобороны