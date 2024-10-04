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Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара - 04.10.2024 Украина.ру
Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной республике, сообщили 4 октября в ведомстве
2024-10-04T15:04
2024-10-04T15:04
2024-10-04T15:04
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угледар
донецкая народная республика
андрей белоусов
минобороны
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Он отметил 5-ю танковую, 36-ю и 37-ю мотострелковые бригады, 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк.Белоусов добавил, что в результате действий ВС РФ противник понес существенные потери и отступил.Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. Бои за город велись более двух лет.Подробнее о важности этого события - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, угледар, донецкая народная республика, андрей белоусов, минобороны
Новости, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Минобороны
Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной республике, сообщили 4 октября в ведомстве