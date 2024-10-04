Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара - 04.10.2024 Украина.ру
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Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара - 04.10.2024 Украина.ру
Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной республике, сообщили 4 октября в ведомстве
2024-10-04T15:04
2024-10-04T15:04
новости
россия
угледар
донецкая народная республика
андрей белоусов
минобороны
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Он отметил 5-ю танковую, 36-ю и 37-ю мотострелковые бригады, 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк.Белоусов добавил, что в результате действий ВС РФ противник понес существенные потери и отступил.Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. Бои за город велись более двух лет.Подробнее о важности этого события - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
россия
угледар
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новости, россия, угледар, донецкая народная республика, андрей белоусов, минобороны
Новости, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Минобороны

Белоусов поздравил воинские части, отличившиеся при освобождении Угледара

15:04 04.10.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной республике, сообщили 4 октября в ведомстве
Он отметил 5-ю танковую, 36-ю и 37-ю мотострелковые бригады, 40-ю бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк.
"Войска при освобождении Угледара действовали решительно, как фронтовики в боях в Донбассе в годы ВОВ", - сравнил министр.
Белоусов добавил, что в результате действий ВС РФ противник понес существенные потери и отступил.
Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. Бои за город велись более двух лет.
Подробнее о важности этого события - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУгледарДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовМинобороны
 
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