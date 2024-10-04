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ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭС

ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭС - 04.10.2024 Украина.ру

ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭС

Утром 4 октября в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий. Информация об этом была размещена в телеграм-канале станции

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:57

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Подрыв машин - излюбленный способ теракта, который Киев использует на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях. В сети появились кадры подрыва авто Короткого, однако в силу крайней жестокости видео, мы не сможем вам его показать.Запорожская АЭС перешла под контроль России в феврале 2022 года. С тех пор ВСУ огромное число раз пытались атаковать станцию. И причина тому всегда одна, отмечает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. По его словам, обстрелы ЗАЭС для Киева - способ переключить внимание от своих неудач на поле боя и втянуть НАТО в конфликт с Россией.Использование Киевом АЭС как разменной монеты в своих политических играх касается не только Запорожской станции, подчеркнул директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя попытки ВСУ атаковать Курскую АЭС. Эксперт добавил, что Украина постоянно прощупывает свои возможности ядерного шантажа и готова на все.В сентябре на станцию в очередной раз приезжал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, что из этого вышло, читайте в материале Балицкий: глава МАГАТЭ всё знает о ЗАЭС, но опять никому не скажет.

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новости, киев, россия, энергодар, алексей мухин, рафаэль гросси, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, теракт, подрыв, машина, автомобиль