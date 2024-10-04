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Иван Франко и русско-украинская партия на Галичине

Иван Франко и русско-украинская партия на Галичине - 04.10.2024 Украина.ру

Иван Франко и русско-украинская партия на Галичине

4 октября 1890 году группа галицких последователей Михаила Драгоманова во главе с Иваном Франко создали "Русско-украинскую радикальную партию", которая впоследствии породила почти всю галицкую многопартийность

2024-10-04T15:59

2024-10-04T15:59

2024-10-04T15:59

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События ХХ, а особенно XXI века приучили нас к тому, что Галичина является средоточием правых, зачастую даже ультраправых идей и политических сил. Однако первая партия, созданная в конце XIX века галицкими русинами, придерживалась крайне левых взглядов, которые сегодня могли бы назвать даже коммунистическими.Тогда большинство русинской интеллигенции Галичины было левыми, поскольку это соответствовало их системе ценностей: борьба за права народных масс, то есть в первую очередь селян, из которых на 90% с лишним состояла русинская община в Австро-Венгрии.Борьбу за эти права интеллигенты начали привычно: не с желудка или кармана, а с языка. Именно внедрением фактически вновь созданного русинского литературного языка в школы, печатью на нём книг и периодики, созданием библиотек и т.п. много лет занималось созданное в 1868 году во Львове с благословения имперских властей Австро-Венгрии общество "Просвита".Только в 1885 году ряд активистов "Просвиты" создали политическое общество "Народная Рада", которое лишь в 1888 году провело первую массовую манифестацию, посвящённую 40-летию создания "Главной Русской Рады".С другой стороны, к тому времени в Галичине, как и по всей Европе, росла популярность левых идей, особенно среди молодёжи.В 1888 году ряд львовских студентов, подавляющее большинство которых были марксистами, решили издавать литературно-научный журнал "Товарищ". Один из инициаторов издания предложил пригласить на пост главного редактора Ивана Франко. Хотя последний и был противником марксизма, но на предложение студентов согласился.Франко привлёк на страницы "Товарища" известных авторов (к примеру, своего коллегу Михаила Павлыка), и почти полностью оплатил издание первого номера из своих средств, но "молодняк" оказался недоволен. Больше ни одного номера журнала издать не смогли.Как отмечали позже критики, "Товарищ" был духовным наследником радикальных изданий галицких русинов 1877-82 годов, выступая "против всех". Символом этого стало опубликованное в нём произведение Ивана Франко "Наша публика (вместо фельетона)", в котором сатирически изображены как "народовцы", так и "москвофилы".С января 1890 года во Львове Иван Франко и Михаил Павлык начали издавать журнал "Народ", который уже через полгода имел сотни подписчиков."Хотя русинские левые, собиравшиеся вокруг "Народа", по сути уже составляли партию, однако именно политическая партия была основана в октябре 1890" — отметил канадский историк Джон Пол Химка.На одном из собраний молодёжи в доме у Франко в первой половине июля 1890 года Вячеслав Будзиновский, которого к тому времени отчислили из университета за неблагонадёжность, предложил создать "отдельную политическую партию", назвав ее "радикальной".Помогло же создать радикальную партию старшее поколение галицких радикалов: Иван Франко, который сразу поддержал инициативу студенческой молодёжи, Остап Терлецкий, Михаил Павлык.Оба поколения радикалов были левыми, просто Франко и Павлыка сотоварищи называли "социалистами предмарксистского периода", а молодёжь — представителями "современного социализма" (то есть марксизма). Различались будущие учредители и по их отношению к национальному вопросу.Учредительный съезд новой партии состоялся как частное мероприятие в доме Михаила Павлыка в субботу и воскресенье — 4-5 октября 1890 года. Явились около 30 человек, в основном радикально настроенные львовские студенты. Прибыли также руководители "Коломыйского кружка" — Северин Данилович и Теофил Окуневский.Окончательные решения по поводу названия партии и её программы были приняты 6 октября. Политическая сила получила название "Русско-украинская политическая партия", а её программа состояла из двух частей: "максимальной" (декларативной, из трёх пунктов) и "минимальной" (с перечнем предлагаемых преобразований)."Максимальную" программу написали Франко и Левицкий (первые два пункта) и Павлык (третий пункт). Звучали они так:"1. В делах социально-экономических стремимся к изменению способа производства согласно достижениям научного социализма, то есть хотим коллективного способа труда и коллективной собственности на средства производства;2. В делах политических хотим полной свободы личности, слова, собраний и сообществ, печати и совести, обеспечение каждой личности, без разницы пола, как можно большего влияния на решение всех вопросов политической жизни; автономии общин, уездов, краёв во всех делах, которые к ним относятся; предоставление каждому народу возможности наиболее полного культурного развития;3. В делах культурных стоим на основе позитивной науки, выступаем за рационализм в вопросах веры и реализм в искусстве, и добиваемся, чтобы все достижения культуры и науки стали собственностью всего народа".Именно Франко, Павлык, Данилович и Левицкий, которые были избраны в управу организации, подписали 6 октября 1890 года текст программы и другие учредительные документы "Русско-украинской радикальной партии" (РУРП).Первым руководителем партии стал Иван Франко. Официальным органом партии стал журнал "Народ", именно в нём программа РУРП была официально обнародована. РУРП стала первой украинской партией европейского образца — не только с программой, но и с массовыми организациями и регистрированным членством.Стоит отметить, что уже на учредительном съезде РУРП были жаркие дискуссии по вопросу государственного будущего украинской нации.Вячеслав Будзиновский требовал внести в "максимальную" программу требование возрождения "Украинской державы", а в "минимальную" — раздела Галичины на польскую (Западную) и украинскую (Восточную) части, но против резко выступил Иван Франко, и эти предложения поддержаны не были.Франко в тот период находился под влиянием Драгоманова, и отдавал предпочтение социалистической идее перед национальной.Сам Драгоманов, узнав о сути партийной программы РУРП из резюме в венской газете Neue Freie Presse, резонно заметил в письме Павлыку в середине октября 1890, что "программа имеет более литературный, чем политический характер, — и, кроме того, она больше копия с французских и немецких социалистических программ, чем чадо галицких обстоятельств"."Молодые радикалы" неоднократно пытались внести требования государственной самостоятельности Украины в программы РУРП — на II и III съездах партии, в 1891 и 1893 годах, однако безуспешно.В 1893 году Франко и Павлык отказались печатать на страницах "Народа" труд Юлиана Бачинского "Украина irredenta" ("Украина неосвобождённая"), где вышеупомянутое требование обосновывалось, в том числе, с марксистской точки зрения.Договориться об издании своего труда Юлиану Бачинскому удалось только осенью 1895 года, после смерти Драгоманова. А в конце декабря того же года на IV съезде РУРП по его предложению в преамбулу новой программы партии были внесены слова о том, что осуществление всех её идеалов возможно только в условиях полной независимости Украины.Именно тогда Иван Франко публично отошёл от идей Михаила Драгоманова, который будущее Украины видел в составе федерации с Россией.Смерть Драгоманова ускорила процессы дифференциации в партии, до того скрепляемой его авторитетом.Из трёх оформившихся в РУРП течений — социалистов-народников, социалистов марксистского направления и радикальных "народовцев", — два последних покинули партию в 1899 году, создав соответственно Украинскую социал-демократическую партию (УСДП) и Украинскую национально-демократическую партию (УНДП).Именно в УНДП, вместе бывшими "молодыми радикалами" Будзиновским, Охримовичем и Левицким, оказался Франко. Кроме того, к "национал-демократам" присоединился эмигрировавший на Галичину Михаил Грушевский.Но Русско-украинская радикальная партия, которая со временем стала называться просто "Украинской радикальной" (УРП), осталась на политической арене Галичины — как политическая сила, выражающая интересы украинских крестьян края, которые после раскола стали абсолютным большинством среди членов партии.Сохранению популярности УРП содействовал и тот факт, что один из её лидеров, Кирилл Трилёвский, стал создателем военно-спортивной организации "Сечь" (на её базе позже будет создан легион Украинских Сечевых Стрельцов).В 1907 году УРП получила 3 места в имперском парламенте в Вене, а в 1911-м — пять депутатов в Вене и шесть в Галицком сейме. После УНДП "радикалы" были второй сильной украинской партией в Галичине и Буковине.УРП вместе с УНДП были также главными политическими структурами, создавшими в октябре 1918 года "Украинскую национальную раду" во Львове, которая провозгласила создание Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Вице-президентом этой рады был представитель УРП Лев Бачинский, а два выдвиженца партии вошли в правительство ЗУНР: Дмитрий Витовский (министр обороны) и Иван Макух (министр внутренних дел).Первые годы после того, как Галичина и Волынь оказались в составе Польши, УРП, как и большинство украинских партий, бойкотировала все выборы. Но в 1923 партия приняла новую, радикально левую программу, записав в неё требование "социализации всех средств производства".В 1926 году, после присоединения к УРП волынской группы эсеров, партия сменила название на Украинскую социалистически-радикальную партию (УСРП), а в апреле 1931 стала членом II Социалистического Интернационала. В выборах 1928 года УСРП участвовала самостоятельно, получив 11 мандатов в Сейме Польши, и 3 — в сенате. В 1930-м "радикалы" пошли на выборы по спискам Украинского национально-демократического объединения, получив в них треть, причём депутаты от УСРП создали в Сейме и Сенате отдельные фракции.УСРП основала в Галичине и Волыни массовые левые организации: молодежную — "Каменщики" (ср. название знаменитой поэмы Франко "Каменяри" — прим. ред.), и Союз украинских работающих женщин "Женская Громада". Под влиянием УСРП находились издательство и народный университет "Самообразование" (1930-1939), а партийно-политическую литературу публиковало издательство "Громада" (1922-1939). Печатным органом "радикалов" была газета "Громадський голос" ("Общественный голос"), основанная ещё в 1895 году.Партия прекратила свою деятельность в сентябре 1939 года после присоединения Западной Украины к СССР. Ряд деятелей УСРП объявили о восстановлении её деятельности на территории Западной Германии в 1946 году, но в 1950-м партия вместе с другими левыми украинскими силами в эмиграции влилась в "Украинскую социалистическую партию", которая ничем особенно не отметилась.

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история, политика, галичина, xix век, партия, западная украина, история украины, франко, михаил грушевский, львов, украина