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США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп

США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп - 04.10.2024 Украина.ру

США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп

Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. Об этом заявил 4 октября депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA

2024-10-04T11:20

2024-10-04T11:20

2024-10-04T12:12

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"Можно говорить, что у нас все хорошо с количеством и с качеством мобилизации, но у нас никогда не было все хорошо ни с качеством, ни с количеством. Мобилизация у нас была удовлетворительной до середины 2022 года, когда стояли очереди, когда шли добровольцы, мотивированные", - сказал Костенко.По словам депутата, у Украины существенная нехватка людей на фронте, особенно молодых. Костенко также заявил, что ему пишут конгрессмены США, которые возмущены тем, что Киев не призывает мужчин моложе 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, верховная рада