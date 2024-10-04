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США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп
США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп - 04.10.2024 Украина.ру
США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп
Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. Об этом заявил 4 октября депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA
2024-10-04T11:20
2024-10-04T11:20
2024-10-04T12:12
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"Можно говорить, что у нас все хорошо с количеством и с качеством мобилизации, но у нас никогда не было все хорошо ни с качеством, ни с количеством. Мобилизация у нас была удовлетворительной до середины 2022 года, когда стояли очереди, когда шли добровольцы, мотивированные", - сказал Костенко.По словам депутата, у Украины существенная нехватка людей на фронте, особенно молодых. Костенко также заявил, что ему пишут конгрессмены США, которые возмущены тем, что Киев не призывает мужчин моложе 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада
США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп
11:20 04.10.2024 (обновлено: 12:12 04.10.2024)
Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. Об этом заявил 4 октября депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA
"Можно говорить, что у нас все хорошо с количеством и с качеством мобилизации, но у нас никогда не было все хорошо ни с качеством, ни с количеством. Мобилизация у нас была удовлетворительной до середины 2022 года, когда стояли очереди, когда шли добровольцы, мотивированные", - сказал Костенко.
По словам депутата, у Украины существенная нехватка людей на фронте, особенно молодых.
Костенко также заявил, что ему пишут конгрессмены США, которые возмущены тем, что Киев не призывает мужчин моложе 25 лет.
"Мы должны быть реалистами - у нас не хватает людей, особенно молодых… Так что моя позиция такова: пусть не с 18, а с 20 лет будем мобилизовать, комплектовать", - подчеркнул Костенко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным минобороны Украины, составляет 60 лет.